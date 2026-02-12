Entretenimiento

Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, compartió fotos románticas para celebrar el cumpleaños de la actriz

La actriz de "Friends" y el especialista en bienestar sorprendieron al hacer públicas tiernas imágenes en redes sociales

Jennifer Aniston festejó su cumpleaños
Jennifer Aniston festejó su cumpleaños número 57 junto a su pareja Jim Curtis, quien compartió fotos inéditas en redes sociales (REUTERS/Instagram/@jimcurtis1)

La celebración del cumpleaños número 57 de Jennifer Aniston estuvo marcada por una inusual muestra de afecto público de su pareja, Jim Curtis, quien publicó en redes sociales una serie de imágenes que muestran la cercanía entre ambos.

Las fotografías exhiben a la actriz de Friends y al especialista en bienestar riendo juntos en la cubierta de un barco y, en otra toma, compartiendo un beso.

“HBD MY ❤️”, escribió Curtis junto a las fotos, en una dedicatoria breve pero cargada de intención.

La publicación no solo fue bien recibida por los seguidores de ambos, sino que también confirmó la solidez de una relación que, hasta hace poco, se había mantenido en un perfil discreto.

Curtis, autor del libro The Book of Possibility, habló recientemente sobre el inicio de su vínculo con la ganadora del Emmy en el programa estadounidense Today: “Supimos que teníamos amigos en común y empezamos a hablar”, relató Curtis, de 50 años, quien agregó que llevan juntos “casi un año”.

Las imágenes muestran a la actriz de "Friends" y el especialista en bienestar disfrutando juntos (Instagram/@jimcurtis1)

Fuentes cercanas a la actriz describen un momento pleno para Aniston.

Según relató un allegado a la revista estadounidense People: “Jen siempre se ha sentido bien sola y cómoda estando soltera, pero su relación con Jim es distinta. Está muy feliz y tranquila”.

Para quienes la rodean, Curtis se destaca por ser “muy dulce y un gran apoyo; mejora su día a día”.

Otro confidente señaló que la dinámica de la pareja se basa en un “equilibrio” considerado fundamental.

“Él es relajado, pero también enfocado y determinado”, detalló la fuente. “Hace todo de manera calmada”.

Curtis dedicó un mensaje cariñoso a Aniston, confirmando públicamente la solidez de la pareja tras casi un año de relación (Instagram/@jimcurtis1)

El testimonio destaca que “le aporta buena energía y eso es algo que Jen adora. Ella puede ser muy estructurada y asumir muchas responsabilidades. él es estable, con los pies en la tierra. No es una persona estresada y esa armonía le hace bien a ella”.

El círculo cercano coincide en que esta relación representa un antes y un después en la vida amorosa de la actriz.

“No hay dramas, ni juegos emocionales, ni altibajos. En muchos sentidos, es la relación más madura que ha tenido”, evaluó la fuente.

La pareja hizo oficial su romance en noviembre pasado, cuando Aniston publicó una foto para el cumpleaños de Curtis con el mensaje: “Feliz cumpleaños mi amor. Tesoro”.

El vínculo entre Aniston y Curtis comenzó a circular en los medios en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en Mallorca junto a otras celebridades.

El entorno de Jennifer Aniston destaca el equilibrio y la armonía que Jim Curtis aporta a la vida de la artista (Instagram/@jenniferaniston)

El verdadero salto a la esfera pública ocurrió en el último año, situando a esta pareja entre las más comentadas del ambiente.

El entorno afectivo de Jennifer Aniston también se volcó a las redes sociales para homenajearla.

Courteney Cox, compañera de reparto en Friends y amiga cercana, eligió una fotografía de los años de la sitcom para saludarla.

“¡Parece que a los Géminis les gustan los Acuario! Hay tantos cumpleaños este mes”, escribió Cox en Instagram.

Y agregó, en referencia a los mencionados signos zodiacales: “Tengo mucha suerte de tener a estas ‘cabezas de aire’ en mi vida ♥️♥️♥️”.

La amistad entre Jennifer Aniston y Courteney Cox, forjada en "Friends", sigue siendo una de las más fuertes de Hollywood (Instagram/@courteneycoxofficial)

La publicación formó parte de un carrusel en el que Cox celebró a sus amigas bajo el signo de Acuario, entre ellas la propia Aniston, Laura Dern e Isla Fisher.

La amistad entre Cox y Aniston es una de las más duraderas de Hollywood, forjada durante los años de éxito televisivo y que se mantiene fuera de cámaras.

Otras celebridades también se sumaron a las felicitaciones.

Reese Witherspoon compartió un video que inicia con una imagen retro de ambas en Friends, donde interpretaron a las hermanas Green, y luego las muestra como colegas en The Morning Show.

“¡Feliz cumpleaños @jenniferaniston! Desde las hermanas Green hasta presentadoras de noticias, nuestras conversaciones y risas nunca terminan”, destacó Witherspoon.

Reese Witherspoon celebró la relación profesional y personal con Aniston, recordando su trabajo conjunto en "Friends" y "The Morning Show" (Instagram/@reesewitherspoon)

“Tu amor por la vida, tu humor y tu positividad inagotable son un regalo. Me siento muy agradecida de conocerte dentro y fuera de la pantalla. Te quiero, Jen”.

La actriz Andrea Bendewald, amiga de la infancia de Aniston, también sumó palabras emotivas: “FELIZ CUMPLEAñOS @jenniferaniston, la estrella más brillante de nuestra constelación. Tu amor, tu risa, tu generosidad y tu belleza no tienen límites. Eres una verdadera inspiración”.

Bendewald deseó que el año esté “lleno de amor, paz y posibilidades infinitas más allá de lo imaginable”.

