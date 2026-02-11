El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

Amos Del Universo presenta su primer tráiler.

Jared Leto encarnará a Skeletor en la próxima adaptación cinematográfica de Masters del Universo, dirigida por Travis Knight, en una apuesta que busca revitalizar la franquicia y acercarla a públicos que desconocen el universo original.

Un antagonista icónico rediseñado para nuevos públicos

La nueva versión de Masters del Universo recupera al mítico villano, reconocible por su rostro de calavera y su estilo teatral, y lo coloca en el centro de la propuesta visual de Knight.

Según explicó el director a la revista Espinof, Skeletor representa una versión “exagerada y directa del mal”, cuyo diseño desafía los límites entre lo caricaturesco y lo inquietante.

El diseño de Skeletor, símbolo de la masculinidad tóxica, busca equilibrar amenaza, ironía y comicidad para conectar con distintas generaciones (Captura de tráiler oficial)

Knight considera que el personaje funciona como “la encarnación de la masculinidad tóxica”, y sostiene que esa teatralidad es fundamental para conservar su autenticidad tanto ante nuevas generaciones como frente a los admiradores veteranos.

El director enfatizó que mantener el absurdo visual y la esencia grotesca del personaje es indispensable para preservar su relevancia: “Skeletor tiene cara de calavera”, expresó al defender la decisión de rechazar modificaciones que suavizaban la imagen del villano, como el uso de una máscara dorada en intentos previos de reinvención.

La visión de Jared Leto y el desafío de la actualización

La elección de Jared Leto responde, en parte, al interés del actor por interpretar figuras complejas y multifacéticas.

La selección de Jared Leto para interpretar a Skeletor responde a su interés en personajes complejos y multifacéticos del cine fantástico (REUTERS/Mike Blake)

Knight subrayó en Espinof que Skeletor resulta fascinante por su equilibrio entre amenaza, ironía y comicidad: “Era un villano realmente interesante. Se veía genial. Daba miedo. Era gracioso. Era inseguro. Y luego, por supuesto, tenía una voz distintiva”.

Esta combinación de elementos fue clave para que Leto aceptara el reto, con la intención de ofrecer una interpretación que actualice el mito sin renunciar a su naturaleza original.

El director y el actor coinciden en que Skeletor debe conservar su carácter extremo y perturbador, lo que implica no solo mantener su aspecto visual sino también su ambigüedad emocional. Esta apuesta implica explorar a fondo la psicología del personaje, otorgándole una presencia que transite entre lo inquietante y lo humorístico, lo que permitirá conectar tanto con espectadores nostálgicos como con audiencias jóvenes que lo conocerán por primera vez.

La importancia de la fidelidad estética y emocional

La fidelidad estética al Skeletor original es un principio clave de Travis Knight, que descarta versiones suavizadas como la polémica máscara dorada (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de los años, la franquicia Masters del Universo experimentó diversos intentos de renovación que alteraron elementos esenciales de Skeletor, diluyendo su impacto en la cultura pop.

Knight se mostró firme en su rechazo a cualquier alteración que traicione la imagen clásica del villano, y defendió el valor de mantener su rostro de calavera como sello distintivo. Para el director, abrazar el diseño original es la clave para que el personaje siga siendo un referente icónico.

Respetar la teatralidad y el carácter grotesco de Skeletor cumple además una función estratégica: apelar no solo a la nostalgia de los seguidores históricos, sino también suscitar el interés de nuevas audiencias. En ese tono, explicó que preservar el absurdo y la exageración visual ayuda a garantizar que el villano siga resultando relevante y memorable en el cine contemporáneo.

Una apuesta por la autenticidad en el cine fantástico

La franquicia Masters del Universo apuesta por conservar el absurdo visual y la exageración de Skeletor como estrategia para mantener su relevancia cultural (Captura de tráiler oficial)

La nueva adaptación de Masters del Universo se perfila como un ejercicio de fidelidad y actualización. Al potenciar la dimensión visual del antagonista y profundizar en su naturaleza ambigua, el equipo creativo pretende mantener vigente el legado de Skeletor y favorecer el encuentro con públicos diversos.

La decisión de conservar la imagen extrema y las emociones intensas del villano es interpretada por Knight como un compromiso con los valores originales de la franquicia. Esta postura, lejos de ser una simple estrategia nostálgica, busca dotar al personaje de una fuerza renovada, capaz de trascender generaciones y consolidar su lugar como figura inconfundible del cine fantástico.

Así, la interpretación de Jared Leto bajo la dirección de Travis Knight promete devolver a Skeletor su lugar central en el imaginario popular, reafirmando su estatus como uno de los villanos más reconocibles del género.