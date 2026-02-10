Lady Gaga agradece a Bad Bunny por incluirla en su show de medio tiempo del Super Bowl: “Me siento muy honrada”

Lady Gaga envió un mensaje de agradecimiento a Bad Bunny. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Lady Gaga expresó públicamente su agradecimiento a Bad Bunny tras participar como invitada sorpresa en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Un día después de la presentación, la cantante estadounidense compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la experiencia de haber formado parte del show encabezado por el artista puertorriqueño en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“Gracias, Benito, por incluirme en esta presentación poderosa, importante y con tanto significado. Me siento muy honrada de ser parte de este momento”, escribió junto a una serie de fotografías tomadas durante el evento.

Lady Gaga envió un mensaje a Bad Bunny tras aparecer en su show de medio tiempo del Super Bowl. (Instagram)

En el mismo mensaje, la artista de 39 años destacó el valor personal de la colaboración y mencionó también a Ricky Martin, otro de los invitados sorpresa del espectáculo.

“Es aún más especial porque fue contigo, con tu música y tu gran corazón”, agregó, antes de enviar saludos al resto del elenco y al equipo creativo que participó en la puesta en escena.

También agradeció a los diseñadores responsables de su vestuario, señalando que el trabajo conjunto permitió concretar el diseño que lució durante la presentación.

Las imágenes compartidas por la cantante incluyeron una fotografía en la que aparece abrazando a Bad Bunny, otra en la que se aprecia su vestido azul combinado con accesorios rojos, así como una imagen junto al propio Bad Bunny y Ricky Martin.

Lady Gaga compartió fotos con Bad Bunny y Ricky Martin. (Instagram/Lady Gaga)

El carrusel se completó con distintas postales captadas en el escenario y en los instantes previos y posteriores a la actuación.

En una segunda publicación, Gaga compartió un video del momento en que subió al escenario y describió su participación como “un honor absoluto”.

En ese mensaje, reiteró su agradecimiento tanto a Bad Bunny como al resto del equipo involucrado en el espectáculo. “No me lo habría perdido por nada”, escribió la artista, cuyo nombre real es Stefani Germanotta.

Bad Bunny contó únicamente con dos invitados especiales durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

Lady Gaga cantó una versión tropical de su tema "Die with a Smile". (REUTERS/Carlos Barria)

Además, Lady Gaga interpretó una versión con influencias de salsa de su canción “Die with a Smile”, mientras que Ricky Martin cantó “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, tema incluido en el más reciente álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.

Para Gaga, esta no fue su primera experiencia en el escenario del Super Bowl. La cantante encabezó el espectáculo de medio tiempo en 2017 y volvió a participar en el evento en 2025, cuando realizó una presentación sorpresa durante el segmento previo al partido.

Cabe destacar que la presentación de Bad Bunny también generó reacciones negativas. El expresidente Donald Trump criticó duramente el espectáculo a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde calificó la actuación como “absolutamente terrible”.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, sobre todo para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero”, comentó.

Donald Trump criticó el show de medio tiempo de Bad Bunny. (Truth Social/Donald Trump)

Y añadió: “Este ‘Espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes 401(k) de la historia!.

Donald Trump también aprovechó su mensaje para expresar su desacuerdo con una reciente modificación en las reglas de saque inicial de la NFL.