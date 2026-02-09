Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz consideran la adopción de un hijo como alternativa para formar una familia numerosa ante las dificultades reproductivas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La posibilidad de que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz adopten un niño ha generado un intenso debate en la prensa internacional. Medios como The Sun y Vanity Fair revelaron que la joven pareja estaría considerando seriamente ampliar su familia a través de la adopción, un paso que podría marcar un nuevo capítulo en sus vidas y, a la vez, ahondar la distancia con el famoso clan Beckham.

Un deseo compartido

De acuerdo con The Sun, que cita a una fuente cercana al entorno de la pareja, Brooklyn y Nicola “han hablado largo y tendido sobre la posibilidad de ampliar su familia a través de la adopción”, y ambos se muestran “perfectamente alineados en este punto: los dos quieren tener muchos hijos y al menos uno adoptado”.

Esta inclinación no responde únicamente a motivos personales, sino a una conciencia clara sobre su posición de privilegio. “Sienten un fuerte deseo de devolver algo, ofreciendo a un niño o un recién nacido necesitado la oportunidad de una vida mejor”, agregó Vanity Fair. Esto refleja la voluntad de la pareja de utilizar sus recursos y visibilidad para generar un impacto positivo más allá de su entorno inmediato.

No obstante, la idea de adoptar no surge de manera aislada, sino que se enmarca en un contexto donde la maternidad biológica, al menos en el corto plazo, parece improbable. Según trascendió, Peltz perdió mucho peso durante la preparación para su última película, lo que haría poco viable un embarazo en estos momentos. Esta circunstancia refuerza la determinación del matrimonio por explorar vías alternativas para concretar su deseo de formar una familia numerosa.

Distanciamiento familiar y señales públicas de ruptura

La decisión de adoptar un niño llega en un momento particularmente delicado para la familia Beckham. El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres, David y Victoria Beckham, se ha intensificado durante el último año, hasta el punto de que el primogénito no mantiene contacto con ellos desde hace más de ocho meses.

Page Six asegura que la ruptura familiar se ha visto alimentada por “acusaciones públicas de Brooklyn hacia sus padres, a quienes ha culpado de interferir en su matrimonio y de un trato irrespetuoso hacia su esposa”.

La decisión surge en un contexto de fuerte distanciamiento con la familia Beckham (AP/Vianney Le Caer)

Brooklyn ha sido claro en sus declaraciones: No quiere reconciliarse, y ha acusado a sus padres de manipular la narrativa mediática en detrimento de su privacidad y reputación. En una carta publicada en enero, el joven subrayó: “Mi mujer y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.

Estas palabras, interpretadas a la luz de los recientes rumores sobre la adopción, adquieren una relevancia especial y parecen confirmar la voluntad de la pareja de avanzar con su propio proyecto familiar, al margen de la influencia de los Beckham.

Las señales públicas del distanciamiento no se limitan a las declaraciones. En semanas recientes, Brooklyn Beckham ha borrado o cubierto con nuevos diseños varios tatuajes dedicados a sus padres y hermanos, incluido uno que llevaba la palabra “DAD” (papá) y tributos a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper.

Estas modificaciones, según Page Six, son interpretadas como “gestos simbólicos de distanciamiento emocional y ruptura de vínculos, no meras decisiones estéticas”.

El impacto de la posible adopción

La noticia sobre la posible adopción ha sido recibida con sentimientos encontrados en el entorno familiar. Fuentes citadas por Vanity Fair sostienen que tanto David como Victoria Beckham estarían “encantados con la idea de convertirse en abuelos”, pero admiten que para dos personas “tan conectadas con los valores familiares sería extremadamente doloroso no participar en la vida de un nieto”.

La inclinación hacia la adopción gana fuerza tras los problemas de salud de Nicola Peltz, que actualmente dificultan un embarazo biológico (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

La posibilidad de enterarse de la llegada de un hijo adoptivo de Brooklyn y Nicola a través de redes sociales “sería realmente difícil de soportar” sentenciaron las fuentes citadas por Vanity Fair.

Mientras tanto, la pareja se consolida en Estados Unidos, Brooklyn ha decidido cortar todo contacto digital con sus padres y hermanos, llegando incluso a bloquearlos en redes sociales. El único vínculo que mantiene es con sus abuelos paternos, según confirma la prensa británica.

Este aislamiento digital y emocional sugiere que la llegada de un niño adoptado podría agravar la fractura familiar, dando lugar a situaciones inéditas: por primera vez, los Beckham podrían quedar al margen de la vida de un nieto.