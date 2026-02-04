El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

Nelson Peltz habló sobre la polémica entre David y Victoria Beckham con Brooklyn Beckham y su hija Nicola. (Créditos: Instagram. Europa Press)

Nelson Peltz se refirió públicamente por primera vez a la reciente controversia que involucra a su hija Nicola Peltz y la familia Beckham.

La declaración se produjo durante su participación en el evento WSJ Invest Live, celebrado el martes 3 de febrero, donde el empresario apareció en el escenario ante periodistas y asistentes.

El comentario del multimillonario llega después de que su yerno, Brooklyn Beckham, compartiera en Instagram afirmaciones que detallaban su relación con sus padres, David y Victoria Beckham, y confirmaban la ruptura con ellos tras su boda con Nicola en abril de 2022.

Brooklyn indicó que la familia de los Beckham había interferido en su matrimonio, obligándolo a expresarse públicamente para aclarar ciertos aspectos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham se pronunció por primera vez acerca del distanciamiento con sus padres (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

Durante el evento, la periodista del Wall Street Journal, Lauren Thomas, vinculó la experiencia de Nelson en “la negociación de situaciones de alto riesgo, particularmente las que se desarrollan a la vista del público”, con la exposición mediática que ha recibido su hija.

Nelson Peltz respondió con un comentario irónico: “¿Mi familia ha salido en la prensa últimamente? No me he dado cuenta en absoluto”.

Thomas también le preguntó si había ofrecido consejos a su familia sobre cómo manejar estas situaciones, a lo que Peltz respondió: “Sí. Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué sirvió eso?”.

Además, agregó: “Mi hija y los Beckham son otra historia. No es algo que cubramos aquí hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Nelson Peltz apoyó el matrimonio de su hija Nicola con Brooklyn Beckham. (Instagram/Nicola Peltz)

Nelson Peltz, de 83 años, comparte ocho hijos con su esposa Claudia Heffner Peltz, entre ellos Nicola.

El 19 de enero, Brooklyn escribió que había “hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”. Sin embargo, afirmó que sus padres son quienes han filtrado la información a la prensa y no busca reconciliarse con su familia.

Fuentes cercanas a la familia Beckham comentaron a la revista PEOPLE que David y Victoria han intentado, en repetidas ocasiones, que Brooklyn y Nicola se reúnan para dialogar y avanzar en la relación.

Según estas fuentes, David Beckham mantiene un fuerte vínculo con sus hijos y considera que la relación no es irreparable, aunque la situación actual genera dolor y decepción.

David Beckham y Victoria Beckham mantienen la esperanza de reconciliarse con Brooklyn Beckham (AP/Vianney Le Caer)

“La relación definitivamente no es irreparable. Se aman y siempre están ahí para [Brooklyn]. Simplemente están dolidos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar”, dijo el informante.

La disputa ha sido evidente durante varios meses. Brooklyn y Nicola han sido fotografiados con la familia Peltz en múltiples ocasiones, mientras que su interacción con los Beckham se ha limitado.

Por ejemplo, Nicola compartió fotos navideñas con sus padres y Brooklyn el 26 de diciembre de 2025, mientras que Brooklyn asistió al 83.º cumpleaños de Nelson Peltz en junio de ese año, tras no participar en la celebración del 50.º cumpleaños de David Beckham en Londres el mes anterior.

Peltz también mostró su apoyo al matrimonio de Nicola y Brooklyn en agosto, cuando ofició la ceremonia de renovación de votos de la pareja, en la que Nicola reutilizó el vestido de novia de su madre.