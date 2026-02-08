La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

Kim Kardashian es apoyada por su familia en su noviazgo con Lewis Hamilton. (Reuters. AFP)

El vínculo entre Kim Kardashian y el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton continúa generando atención, pero en el entorno más cercano de la empresaria el foco parece estar puesto en la tranquilidad y el bienestar familiar.

Según distintas fuentes citadas por Page Six, la familia Kardashian ve con buenos ojos esta nueva etapa en la vida personal de Kim, aunque coincide en la necesidad de avanzar con cuidado y sin exposición excesiva.

Personas cercanas a la empresaria señalaron que el acercamiento con Hamilton representa un respiro luego de años complejos marcados por su divorcio de Kanye West. “Déjenla ser feliz”, afirmó una fuente familiar, al referirse al momento actual de Kardashian.

La familia de Kim Kardashian pidió que la dejen ser feliz con Lewis Hamilton. (Shutterstock)

En ese mismo sentido, el entorno destacó que Lewis Hamilton es percibido como una persona amable y respetuosa, cualidades que valoran especialmente tras el período de conflictos públicos que atravesó Kim durante la ruptura con su exmarido.

La familia también tendría presente el impacto que cualquier nueva relación puede tener en los hijos de Kim Kardashian y en la dinámica de coparentalidad con Kanye West.

Durante los años posteriores a la separación, Kim fue blanco de críticas y ataques públicos por parte del rapero, especialmente en redes sociales. En ese contexto, fuentes cercanas aseguran que hoy existe un mayor equilibrio entre ambos padres, algo que la familia busca preservar.

Por ese motivo, tanto Kardashian como su círculo íntimo serían partidarios de mantener el vínculo con Hamilton en un perfil bajo. De acuerdo con una fuente citada por Daily Mail, existe preocupación por no generar reacciones negativas en West, quien en el pasado mantuvo una relación amistosa con el piloto británico.

Kim kardashian no quiere que su romance con Lewis Hamilton sea tomado con una provocación de Kanye West. (Composición/AP/Redes/Reuters)

“Kim no quiere que esto parezca una provocación”, explicó la fuente, aludiendo a la intención de evitar tensiones innecesarias.

A pesar de esa cautela, el entorno familiar no oculta su simpatía por el posible romance. Kris Jenner, madre de Kim, habría manifestado desde hace años una buena impresión sobre Hamilton. Según The Sun, Jenner llegó a bromear en el pasado sobre la posibilidad de “casar” a alguna de sus hijas con el piloto, una frase que hoy vuelve a circular en tono anecdótico.

Las recientes apariciones de Kardashian y Hamilton en Europa no pasaron desapercibidas, pero desde la familia subrayan que no se trata de un anuncio formal.

El viaje a Inglaterra y Francia, que incluyó una estadía en un exclusivo hotel en los Cotswolds y una posterior visita a París, fue interpretado como un momento personal, sin intenciones de oficializar nada. “Kim no quiere lanzar públicamente algo que no sabe si será serio”, señaló otra fuente cercana.

Kim Kardashian no quiere hacer público su romance con Lewis Hamilton hasta que sea algo más serio. (REUTERS/REUTERS)

La familia también destaca que Kardashian se encuentra en una etapa de fuerte enfoque personal y profesional. Además de criar a sus cuatro hijos, la empresaria finalizó recientemente sus estudios de Derecho y se prepara para rendir el examen de habilitación.

En paralelo, continúa expandiendo su marca Skims y acaba de anunciar una alianza estratégica con Nike para una nueva línea de indumentaria deportiva femenina. Desde su entorno, remarcan que cualquier relación debe adaptarse a esa agenda y no desplazar sus prioridades actuales.

En enero, Kim Kardashian ya había anticipado esta postura durante una conversación con su hermana Khloé, cuando aseguró que llevaba tiempo sin salir con nadie y que estaba enfocada en su familia.