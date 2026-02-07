El rapero A$AP Rocky imparte clase de rap en una escuela de Harlem

A$AP Rocky se convirtió en profesor sustituto en Harlem como parte del programa 'Celebrity Substitute', sorprendiendo a estudiantes con una clase especial de rap (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El rapero A$AP Rocky, nacido como Rakim Mayers, sorprendió a la comunidad de Harlem al asumir el rol de profesor sustituto en una escuela local. La visita formó parte del programa “Celebrity Substitute” y consistió en una clase sobre rap, donde el artista compartió su experiencia y reflexionó sobre el papel de la música urbana en la formación de los jóvenes.

Enfundado en un atuendo especial para la ocasión, Rakim Mayers ingresó al aula y anunció que la jornada giraría en torno al rap y a los elementos que distinguen al género. “Me alegra poder conectar con la juventud aquí”, expresó el músico al presentador Julian Shapiro-Barnum antes de encontrarse con los estudiantes.

Señaló también, con humor, que su reputación en la familia como hermano y tío estricto podría influir en su método de enseñanza, y manifestó su deseo de repetir la experiencia en el futuro.

La jornada académica dirigida por A$AP Rocky en una escuela de Harlem buscó destacar el valor educativo de la música urbana entre los jóvenes (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El artista explicó la relevancia de incorporar el rap en el ámbito académico, argumentando que “no solo es uno de los géneros más populares e influyentes, también es simplemente genial”. Subrayó la capacidad de la música para acercar a los jóvenes y transmitir valores que trascienden el entretenimiento.

Recuerdos de Harlem y el destino musical

Durante la clase, A$AP Rocky compartió una fotografía de su infancia tomada en la intersección de la calle 116 y la Avenida Morningside, un punto emblemático de Harlem. Recordó a su padre, quien trabajaba como DJ y lo acompañó en sus primeros años.

Además, reveló que su nombre artístico es un homenaje al legendario Rakim y afirmó: “Siento que la música era mi destino”. Destacó la importancia de Harlem en su identidad y la riqueza de la tradición cultural heredada por quienes crecen en ese entorno.

A$AP Rocky compartió recuerdos personales y una fotografía de su infancia en la emblemática intersección 116 y Morningside de Harlem (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El rapero propuso, además, un enfoque práctico para la lección: enseñar a los estudiantes a estructurar una canción de rap. Detalló la selección de temáticas y la importancia de las matemáticas para contar compases musicales, reconociendo que nunca se consideró fuerte en esa materia. No obstante, aseguró que sabe contar barras con exactitud, aspecto fundamental para componer en el género.

Diversidad familiar e influencias artísticas

La conversación se extendió a la vida personal de A$AP Rocky, quien habló de la dinámica familiar que comparte con Rihanna y sus hijos. Explicó que la música ocupa un lugar central en su hogar y que exploran géneros tan variados como los clásicos de Michael Jackson, reggae y los Beatles. “Tocamos todo tipo de géneros musicales en casa”, señaló el rapero a People, resaltando que la diversidad sonora es una vía para acercar a los más pequeños a nuevas influencias culturales.

A$AP Rocky relató la dinámica familiar junto a Rihanna y sus hijos, donde la diversidad de géneros musicales enriquece la crianza y creatividad (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El músico destacó que este enfoque en la variedad fomenta la creatividad y amplía la perspectiva de sus hijos, quienes aprenden a valorar distintas formas de expresión artística. La convivencia de estilos en el hogar, según explicó, enriquece el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia.

Orgullo de comunidad y raíces culturales

En el tramo final de la jornada, A$AP Rocky dirigió unas palabras a los estudiantes sobre la importancia de pertenecer a una comunidad. Insistió en que mantener vivas las raíces y tradiciones resulta esencial para el crecimiento personal y profesional, un principio que, según detalló People, continúa guiando su vida y carrera.

En su cierre, A$AP Rocky alentó a los estudiantes de Harlem a mantener vivas sus raíces culturales y tradiciones para impulsarse personal y profesionalmente (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El artista cerró la experiencia alentando a los jóvenes a recordar sus valores y tradiciones, reforzando el vínculo entre identidad, arte y entorno. La lección dejó claro que la música puede ser un puente entre generaciones, y que la diversidad familiar y cultural representa un motor para la creatividad y el aprendizaje.