Laura Pausini interpreta el himno nacional italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Laura Pausini fue la encargada de interpretar el himno nacional de su país natal en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán Crédito: Youtube/Claro Sports

El Estadio de San Siro en Milán fue el escenario donde Laura Pausini protagonizó uno de los instantes más comentados de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Mientras la bandera italiana ascendió en el mástil, la cantante interpretó una versión especial del himno nacional, vestida con un diseño exclusivo de Giorgio Armani Privé y acompañada por un coro situado en las montañas nevadas. Este gesto simbolizó la convergencia de la música, la moda y los valores italianos ante una audiencia global, en un momento que ella misma describió como un privilegio profesional y personal.

A lo largo de la ceremonia, la atención no sólo recayó en la interpretación de Pausini, sino también en el legado de Giorgio Armani, recientemente fallecido.

Recientemente, la propia Pausini recordó su primera conexión con el diseñador: “El señor Armani es el rey de la moda italiana, absolutamente, y lo será siempre. Cuando tenía 18 años quiso conocerme y me dijo que debía centrarlo todo en mi rostro, un consejo no sólo de un gran estilista sino de una persona que, antes que el vestido, ponía en el centro al ser humano con sus características y las realza como, sólo él sabe hacer”, comentó la artista.

La presentación de Pausini causó un gran impacto, además, por usar un vestido del diseñador recién fallecido Giorgio Armani REUTERS/Alessandro Garofalo

El vínculo entre ambos continuó durante décadas, consolidándose en el tiempo. “Nunca he dejado de seguir sus consejos, me siento honrada de que expresara inmediatamente el deseo de vestirme y siempre ha estado a mi lado, en todos los momentos más importantes de mi carrera”, afirmó Pausini. Destacó la carga emocional y simbólica de esta alianza durante los Juegos: “Representar a Italia en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, con un vestido diseñado por Giorgio Armani, es un privilegio que me llena de orgullo y alegría. Estoy agradecida de poder rendir homenaje una vez más a un Maestro absoluto, cuya grandeza sigue inspirando al mundo”, concluyó la cantante sobre el vestido negro.

Mariah Carey brinda una histórica presentación del tema "Nel Blu, dipinto di Blu” en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Crédito: Youtube/Claro Sports

La ceremonia también incluyó la participación de Mariah Carey, quien interpretó en italiano el clásico “Nel blu dipinto di blu” antes del momento central de Pausini. Sin embargo, el evento adquirió su sello distintivo cuando la artista italiana llevó el himno nacional a una dimensión nueva. Su versión, más contenida y apoyada por las voces desde las montañas, “no fue un himno gritado, sino un himno compartido”, según la crónica del evento, visualmente reforzado por el coro con capas blancas decoradas en tricolor, diseñadas por Massimo Cantini Parrini.