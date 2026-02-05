Tom Cruise, un Times Square vacío y un millón de dólares: así se filmó la secuencia que unió historia, tecnología y emoción en Vanilla Sky

La película "Vanilla Sky" destinó un millón de dólares para filmar una escena de 30 segundos en Times Square completamente vacío

Vanilla Sky, dirigida por Cameron Crowe, marcó un hito en la historia del cine al destinar 1.000.000 de dólares a la grabación de una escena de solo 30 segundos en Times Square, completamente vacío. El gran impacto visual de Tom Cruise recorriendo ese icónico lugar fue posible tras un acuerdo sin precedentes con el Departamento de Policía de Nueva York, según informó Sensacine.

El rodaje se realizó durante una madrugada de domingo de noviembre de 2000, entre las 5:00 y las 8:00. Crowe y su equipo lograron cerrar completamente Times Square, uno de los puntos más concurridos del mundo, por donde transitan unos 330.000 peatones al día.

El resultado fue una toma sin efectos digitales ni decorados computarizados, donde el protagonista corre solo en medio de la ciudad vacía. La operación requirió una planificación minuciosa y un presupuesto excepcional dentro de la industria cinematográfica, explicó Sensacine.

Entre las escenas más caras del cine

El costo final de la escena se situó en 1.000.000 de dólares por apenas medio minuto de metraje. Esto consolidó la secuencia entre las escenas más caras jamás rodadas, tanto por la complejidad de cerrar Times Square como por la inversión en recursos técnicos y humanos.

Times Square es una de las zonas más concurridas del mundo

Según el operador de Steadicam Larry McConkey, el tiempo para cerrar por completo el área era limitado incluso en la mañana de un domingo, cuando la ciudad comenzaba a despertar.

El rodaje en la ciudad neoyorquina se extendió durante seis semanas e incluyó localizaciones como Central Park, el Upper West Side, SoHo y Brooklyn; además, el Edificio Condé Nast se utilizó como sede de Aames Publishing y como oficina del personaje David, interpretado por Cruise.

Tras concluir las grabaciones en Nueva York, la producción se trasladó a Los Ángeles para finalizar las escenas interiores en Paramount Studios.

Una historia de realidades difusas

Estrenada en 2002, Vanilla Sky es una reinterpretación estadounidense de la película española Abre los ojos (1997), creada por Alejandro Amenábar y Mateo Gil. El filme sigue la vida de David Aames (Tom Cruise), un exitoso joven neoyorquino cuya existencia da un giro tras un grave accidente automovilístico que lo deja con el rostro desfigurado.

Tom Cruise interpreta a David Aames, un joven neoyorquino cuya vida cambia tras un accidente automovilístico

La película plantea una frontera difusa entre realidad y ficción, un aspecto que se intensifica en la célebre escena de la ciudad vacía. Bajo esta atmósfera, el personaje enfrenta sus propios dilemas existenciales ante una Nueva York sin vida.

Penélope Cruz y Cameron Diaz completan el reparto principal, aportando diferentes giros dramáticos a la narrativa. Cruz interpretó el mismo papel en ambas versiones, reforzando el vínculo entre el filme original y su remake norteamericano.

Éxito comercial y reconocimientos

El guion de la versión estadounidense fue nuevamente obra de Amenábar y Gil, lo que permitió mantener muchos de los elementos clave que caracterizaron Abre los ojos. La adaptación respetó la esencia de la obra española, aunque fue moldeada al público internacional.

"Vanilla Sky", dirigida por Cameron Crowe, es una reinterpretación estadounidense de "Abre los ojos", película creada por Alejandro Amenábar y Mateo Gil (REUTERS/Eduardo Munoz)

En materia comercial, Sensacine indicó que Vanilla Sky alcanzó una recaudación global de más de 203 millones de dólares. El largometraje fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor canción original, con un tema compuesto e interpretado por Paul McCartney.

Asimismo, Cameron Diaz recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación en el filme. Por contraste, Penélope Cruz figuró entre las candidatas al premio Razzie a la Peor actriz, destacó Sensacine.

El aporte musical de McCartney añadió prestigio a la banda sonora y reforzó el reconocimiento internacional de la película. Además, Vanilla Sky generó debate en la crítica por su apuesta visual y su exploración psicológica de la identidad y la percepción.

El recorrido de “Abre los ojos”

Frente al éxito obtenido por la versión estadounidense, la obra original de Amenábar no tuvo una trayectoria igual de afortunada en los principales premios nacionales. Aunque Abre los ojos recibió diez nominaciones a los premios Goya, la película no consiguió ganar en ninguna categoría.