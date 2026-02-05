Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sung Hoon llevó la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (Captura de video)

La expectación entre los fanáticos del K-pop se intensificó esta semana luego de confirmarse que Sung Hoon, integrante del grupo surcoreano ENHYPEN, fue seleccionado como uno de los portadores de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El artista partió hacia Italia el 4 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de Incheon para participar en el tramo final del relevo de la antorcha, programado para el 5 de febrero a las 3:00 p.m., horas antes de la ceremonia inaugural.

La participación de Sung Hoon adquiere un significado especial, ya que su recorrido corresponde al último tramo del relevo olímpico previo a la apertura oficial de los Juegos, un momento simbólico que marca la transición hacia el inicio del evento deportivo.

Desde que se dio a conocer la noticia la semana pasada, las reacciones de apoyo y felicitación por parte de fanáticos de todo el mundo se multiplicaron en redes sociales, especialmente en la plataforma X (antes Twitter).

Sung Hoon llevó la antorcha inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el tramo final. (Captura de video)

El entusiasmo del público se ve reforzado por el pasado deportivo de Sung Hoon. Antes de debutar como idol, el artista fue patinador artístico competitivo durante una década, formando parte del entorno del equipo nacional de patinaje artístico de Corea del Sur.

Para muchos seguidores, esta experiencia convierte su participación olímpica en una continuidad simbólica de un sueño iniciado en su adolescencia.

Numerosos mensajes compartidos por fanáticos destacan este recorrido personal. Algunos señalaron que, aunque Sung Hoon ya no se dedica profesionalmente al deporte, el patinaje sigue siendo una parte inseparable de su identidad.

Otros subrayaron que su participación como portador de la antorcha representa una forma distinta, pero igualmente significativa, de alcanzar el escenario olímpico que alguna vez aspiró a pisar como atleta.

Sung Hoon fue patinador profesional antes de convertire en un idol del Kpop. (Captura de video)

Las reacciones también se centraron en la trayectoria vital del artista. Varios seguidores destacaron que su historia refleja un mensaje de perseverancia y transformación, interpretando su paso del deporte a la música como una prueba de que los sueños no desaparecen, sino que pueden cambiar de forma.

Este enfoque fue ampliamente compartido en publicaciones que resaltaron la evolución personal de Sung Hoon y su impacto emocional en el público.

El día de su partida hacia Italia, la presencia del artista en el Aeropuerto Internacional de Incheon generó una nueva ola de atención en redes sociales.

Fotografías y videos comparando su salida del país como patinador en 2016 con su reciente viaje como portador de la antorcha en 2026 se viralizaron rápidamente, acumulando decenas de miles de interacciones.

Sung Hoon regresó a los juegos olímpicos convertido en un idol de K-Pop. (Captura de video)

En uno de los videos difundidos, se le observa respondiendo con una sonrisa a preguntas de la prensa, asegurando que había practicado y que daría lo mejor de sí en el relevo.

En una entrevista concedida a la edición estadounidense de Teen Vogue, Sung Hoon explicó el significado personal de este momento, señalando que el relevo lo hizo sentirse nuevamente como “un niño que amaba profundamente el patinaje”.

Sus palabras fueron ampliamente compartidas por fanáticos, quienes destacaron el carácter emotivo y reflexivo de sus declaraciones.

Para cumplir con este compromiso olímpico, Sung Hoon no asistirá a un evento de inauguración de una tienda de la marca Prada en Taiwán, al que sí acudirán los otros seis integrantes de ENHYPEN.

Sung Hoon no podrá participar en otro evento junto a los demás integrantes de ENHYPEN.(Instagram)

La decisión fue recibida con comprensión por parte del público, que valoró la relevancia del evento olímpico.

Sung Hoon fue seleccionado como portador de la antorcha por recomendación de Samsung Electronics, convirtiéndose en el segundo artista de K-pop en participar en un relevo olímpico internacional, después de Jin, de BTS, en los Juegos de París 2024.