Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

La policía de Londres frustró un asalto en la residencia de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae, exponiendo los riesgos para figuras públicas - REUTERS/Yara Nardi

La Policía Metropolitana de Londres frustró un asalto en la residencia de Anya Taylor-Joy y su esposo, el músico Malcolm McRae, en la capital británica. El Tribunal de la Corona de Woolwich condenó a Kirk Holdrick a tres años adicionales de prisión por este intento de robo, suma que se añade a su cadena perpetua y a una sentencia previa de doce años por otro robo violento en Sandbanks.

La madrugada del 12 de febrero de 2023, al menos dos hombres enmascarados y armados con una palanca escalaron un muro y forzaron una puerta lateral para ingresar. Dentro de la vivienda se encontraban Taylor-Joy —ganadora del Globo de Oro y protagonista de Gambito de dama, La bruja, El menú y Peaky Blinders—, McRae y el socio musical Kane Ritchotte. Cerca de la 1:00, el grupo escuchó el sonido de cristales rotos.

De acuerdo con The Associated Press, al ver a los intrusos intentando entrar, McRae gritó para advertirles y, de inmediato, volvió al dormitorio, cerró la puerta con llave e indicó a Taylor-Joy que se ocultara tras la cama. Tomó una lámpara como defensa, mientras los asaltantes intentaban abrir la puerta con una palanca.

El Tribunal de la Corona de Woolwich aumentó tres años a la condena de Kirk Holdrick por el intento de robo en la casa de la actriz - (Metropolitan Police)

McRae fingió estar armado y gritó que tenía un arma, lo que provocó que los atacantes se detuvieran y huyeran tras intercambiar unas palabras. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a los ladrones saltando el muro y activando luces exteriores, lo que permitió reconstruir la cronología del asalto.

Cuando la policía llegó, la pareja seguía atrincherada y el dormitorio presentaba daños. Los agentes recogieron pruebas físicas: el ADN de Holdrick apareció en la puerta trasera y se encontraron huellas de calzado cerca del dormitorio, según MyLondon.

Días después, el 18 de abril de 2023, Holdrick fue arrestado en Liverpool tras llegar desde Belfast. Al principio negó su implicación, pero en diciembre de 2025 admitió su responsabilidad. Documentos judiciales citados por la Press Association indicaron que el asalto fue dirigido específicamente al dormitorio principal, lo que sugería una motivación concreta, según la fiscalía.

Días después del intento de robo, Holdrick participó en un asalto violento en Sandbanks disfrazado de policía, lo que sumó nuevas condenas a su historial - REUTERS/Mario Anzuoni

La pareja declaró que el episodio los dejó profundamente traumatizados y con temor a nuevos ataques. En ocasiones anteriores, Holdrick había usado el alias Aaron Evans. Su historial delictivo es extenso, con antecedentes desde la adolescencia, incluyendo condenas por robos a transportes de valores y una joyería en 2005.

Nueve días después de este asalto, Holdrick reincidió junto a Ashley Fulton en Sandbanks. Disfrazados de policías y armados con una réplica, irrumpieron en la casa de Mark Aitchison, donde inmovilizaron y amenazaron a su esposa Kerry y a su hija Emily.

Exigieron la apertura de la caja fuerte y huyeron con relojes de lujo, carteras, joyas y efectivo por un valor cercano a 200.000 libras esterlinas. La policía rastreó el vehículo de huida por el ADN y objetos encontrados en su interior. En Bournemouth, Holdrick se declaró culpable de dos cargos de robo, posesión de arma de imitación y fraude, sumando doce años de prisión a su cadena perpetua y un periodo adicional bajo libertad condicional.

La vida discreta de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae, marcada por el éxito profesional y bodas íntimas, sigue generando interés entre sus seguidores - REUTERS/Tom Nicholson

Una vida compartida entre el arte y la discreción

Fuera del ámbito policial, la vida de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae generó interés por su combinación de discreción y complicidad. La pareja fue vista junta por primera vez en 2021 y, a pesar de la atención mediática, logró mantener un perfil bajo. En 2022, decidieron casarse en una ceremonia íntima en Nueva Orleans, rodeados por familiares y amigos cercanos. Un año después, celebraron una segunda boda en Venecia, reafirmando su compromiso en un entorno más glamoroso.

Ambos consolidaron carreras exitosas: Taylor-Joy se ha destacado en producciones como La bruja, Gambito de dama y Furiosa: A Mad Max Saga, mientras que McRae es vocalista y guitarrista del dúo More y exploró la actuación en proyectos independientes. Por otra parte, la posibilidad de que ambos compartan pantalla ha entusiasmado a sus seguidores, aunque la actriz aclaró que solo sucedería si encuentran el guion adecuado.

El reciente estreno de El abismo secreto, protagonizada por Taylor-Joy, confirma su proyección internacional y su versatilidad en el cine. Mientras tanto, la historia de amor y colaboración entre Taylor-Joy y McRae sigue generando expectativas entre los fanáticos, quienes esperan verlos juntos en un proyecto cinematográfico que reúna sus talentos.