De qué trata “Our Universe”, el adorable k-drama de enredos que llega a streaming

Dos jóvenes veinteañeros reciben la responsabilidad de criar a un niño tras una tragedia familiar (Créditos: Studio Dragon)

El universo de los k-dramas suma desde hoy una nueva apuesta que combina romance, comedia y caóticas travesuras infantiles. Our Universe, la esperada serie de Studio Dragon y tvN, se estrena este 4 de febrero con una historia entrañable: la de dos jóvenes cuñados que, tras una tragedia familiar, se ven obligados a criar juntos a su pequeño sobrino.

Con un total de 12 episodios, la producción apuesta por un giro a los relatos habituales en el género romántico, ya que introduce a un bebé como eje emocional entre los protagonistas. Según sus creadores, esta es una de las principales diferencias de la serie respecto a otros k-dramas de amor juvenil.

Sinopsis de “Our Universe”

El drama coreano sigue a Sun Tae-hyung (Bae In-hyuk) y Woo Hyun-jin (Roh Jeong-eui), dos parientes políticos con personalidades opuestas que deben dejar de lado sus diferencias luego de un trágico accidente que termina con la vida de sus respectivos hermanos. De un día para el otro, ambos quedan a cargo de Woo-joo, su sobrino huérfano, y se ven forzados a convivir y compartir responsabilidades.

La historia se mueve entre el duelo, el aprendizaje forzado de la paternidad y el surgimiento de un romance inesperado.

La actriz Roh Jeong-eui definió la serie como una historia “adorable” donde se aprende a dar y recibir amor a través de un niño.(Créditos: Studio Dragon)

“En un abrir y cerrar de ojos, dos personas de poco más de 20 años que ya luchan por cuidarse a sí mismas reciben la enorme responsabilidad de criar a un niño”, describió Soompi. La producción invita a los espectadores a ver “cómo los protagonistas crecen gradualmente a través de esta experiencia”.

Dejando a un lado el aspecto romántico, la participación del pequeño Woo-joo apunta a conquistar al público con su ternura.

“El adorable bebé Woo-joo es un robaescenas encantador y propenso a los accidentes, que a veces une a los cuñados y otras veces los separa, y que también robará el corazón de los espectadores”, adelantó el equipo en declaraciones a la prensa.

Quiénes son los protagonistas

Bae In-hyuk señaló que interpretar a Tae-hyung aumentó su respeto por los padres y el sentido de responsabilidad. (Créditos: Studio Dragon)

El papel de Sun Tae-hyung está a cargo de Bae In-hyuk, actor de 27 años que va en ascenso en la televisión coreana. Su trayectoria incluye dramas populares como My Roommate Is a Gumiho (2021), At a Distance, Spring Is Green (2021), Cheer Up (2022) —su primer protagónico— y The Story of Park’s Marriage Contract (2023-2024).

En Our Universe, interpreta a un asistente de fotografía talentoso pero emocionalmente reservado, que creció prácticamente sin familia y por ello está acostumbrado a la soledad.

“Cuando conocí al personaje de Tae-hyung por primera vez, me pregunté: ‘¿Por qué es tan gruñón y punzante?’”, confesó el actor. “Una vez que comprendí los motivos por los que tenía que ser frío y levantar muros, sentí un profundo afecto y empatía por él”, explicó en la nota de prensa de Studio Dragon.

Bae añadió: “Tae-hyung es un personaje que no sabe dar amor porque nunca lo ha recibido. Sin embargo, al pasar tiempo con Hyun-jin y Woo-joo, aprende a expresar su amor y a abrir su corazón”.

Park Seo-ham da vida a Park Yoon-seong, el primer amor universitario de Hyun-jin y el tercer vértice del triángulo romántico. (Créditos: Studio Dragon)

La protagonista femenina es Roh Jeong-eui, actriz nacida en 2001, conocida por su versatilidad y por haber crecido frente a las cámaras. Su carrera incluye títulos como 18 Again (2020), Our Beloved Summer (2021-2022) y Hierarchy (2024).

En Our Universe interpreta a Woo Hyun-jin, una joven recién graduada que sueña con estabilidad laboral y una vida ordinaria. “Es una persona común de unos 20 años que se prepara para un empleo”, explicó. “Madura mucho mientras cría de manera inesperada a su sobrino Woo-joo”.

Sobre el encanto de la serie, Roh subrayó: “La atmósfera romántica y cómica creada por el personaje de Woo-joo es el mayor encanto de este trabajo. Es una obra adorable donde se aprende a dar y recibir amor a través de un niño”.

El triángulo se completa con Park Seo-ham, quien interpreta a Park Yoon-seong, el primer amor universitario de Hyun-jin.

Cuándo y dónde ver “Our Universe”

“Our Universe” se estrenó este 4 de febrero en el canal tvN en Corea del Sur. Lanzarán dos episodios semanales, cada miércoles y jueves. En América Latina, la serie estará disponible en la plataforma de streaming Viki.