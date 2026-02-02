PETA arremetió contra Sabrina Carpenter tras su performance con una paloma en los Grammy 2026: “Es una estupidez”

La presentación de Sabrina Carpenter en los Grammy 2026 generó controversia por el uso de una paloma viva en el escenario (REUTERS/Daniel Cole)

La aparición de un pájaro vivo durante la presentación de Sabrina Carpenter en los Grammy 2026 provocó una reacción inmediata por parte de PETA, organización dedicada a la defensa de los animales.

Desde la noche misma de la gala, la entidad expresó su rechazo en redes sociales, señalando que el uso de una paloma blanca en el espectáculo fue un acto de “comportamiento infantil”.

El mensaje, acompañado por una imagen de la cantante sosteniendo al animal, buscó llamar la atención sobre el uso de seres vivos en contextos de entretenimiento masivo.

En una publicación difundida tras la actuación, PETA cuestionó: “¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un pájaro al escenario en 2026? La cantante de ‘Manchild’ muestra comportamientos infantiles. Dejen a los animales fuera de los #GRAMMYs”.

La organización insistió en que, para un ave, la exposición a luces brillantes, ruidos intensos y la manipulación en un entorno desconocido puede causar miedo y sufrimiento.

PETA criticó el acto de Carpenter y calificó el uso del ave en los Grammy como un comportamiento infantil y cruel (Instagram/@peta)

“Llevar un pájaro vivo al escenario de los Grammy es una estupidez, una lentitud, una inutilidad y una crueldad”, escribió la organización sobre la imagen, haciendo referencia a los versos de la propia artista.

El episodio se produjo durante la apertura de la ceremonia, en el Crypto.com Arena de Los ángeles.

Sabrina Carpenter, quien contaba con seis nominaciones, fue la responsable de inaugurar la gala con una escenografía que recreaba un aeropuerto.

Al término de su interpretación del sencillo “Manchild”, la cantante se sentó sobre una plataforma metálica diseñada como la parte superior de un avión.

Al elevarse ante el público, sacó de entre sus manos una paloma blanca, que agitó las alas mientras la artista miraba al auditorio y terminaba la canción.

La organización de derechos animales advirtió que la exposición de animales a luces brillantes y ruidos intensos causa miedo y sufrimiento (REUTERS/Daniel Cole)

Las críticas de PETA no se limitaron al plano ético general, sino que apuntaron a los efectos concretos que este tipo de prácticas pueden tener en los animales.

“Las luces brillantes, los ruidos fuertes y el manejo causan miedo y angustia a un pájaro que pertenece a volar libremente en el cielo abierto”, afirmó la entidad.

La performance de Carpenter no pasó desapercibida en la gala, donde la artista partía como una de las grandes favoritas.

El evento reunió a figuras destacadas de la industria musical, y la cantante figuraba en seis categorías, entre ellas álbum del Año y Mejor álbum Vocal Pop por Man’s Best Friend, así como varias menciones para el sencillo “Manchild” en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Video Musical.

Sabrina Carpenter, nominada a seis categorías incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop, abrió la gala con una escenografía inspirada en aeropuertos (REUTERS/Daniel Cole)

Pese a estas nominaciones, Sabrina Carpenter no consiguió ningún reconocimiento durante la entrega de premios.

Su presencia en la ceremonia fue notoria, tanto por la actuación de apertura como por su aparición en las cámaras bailando en distintos momentos del evento.

La controversia acerca del uso de animales en espectáculos musicales ya había sido motivo de atención en otras ocasiones.

PETA reiteró su posición de que los animales no deben ser empleados como accesorios ni parte de puestas en escena, recordando los riesgos para el bienestar de las especies involucradas.

PETA reiteró su llamado a organizadores de eventos a evitar emplear animales como accesorios o parte de presentaciones artísticas (REUTERS/Daniel Cole)

A través de sus plataformas digitales, la organización instó a los responsables de eventos de este tipo a optar por alternativas que no impliquen sufrimiento animal.

La actuación de Sabrina Carpenter coincidió con una edición de los Grammy especialmente mediática, que incluyó actuaciones de otros artistas destacados y la conducción de Trevor Noah.

La gala se transmitió en directo desde Los Ángeles y fue seguida por millones de espectadores tanto en televisión como en plataformas digitales.

En la misma noche, el nombre de Carpenter se sumó a la lista de artistas con nominaciones consecutivas a álbum del Año, un grupo que incluye figuras como Stevie Wonder y Taylor Swift.

Pese a las múltiples nominaciones, Carpenter no obtuvo ningún premio durante la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las reacciones al espectáculo se multiplicaron en las horas posteriores, tanto en medios especializados como en redes sociales, donde el tema del uso de animales en grandes eventos volvió a instalarse en la conversación pública.

Mientras tanto, los representantes de Sabrina Carpenter no emitieron comentarios oficiales sobre la observación de PETA.