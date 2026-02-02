Entretenimiento

Fiestas descontroladas y hoteles destrozados: las historias poco conocidas que marcaron las giras de los grandes del rock

Entre celebraciones fuera de control, accidentes insólitos y comportamientos extremos, músicos como Keith Moon, los Rolling Stones, Oasis y Ozzy Osbourne protagonizaron episodios que trascendieron los escenarios

Guardar
Las giras internacionales de The Who, Rolling Stones, Oasis, Kiss y Ozzy Osbourne estuvieron marcadas por fiestas alocadas, accidentes y excentricidades

Historias de excesos y excentricidades acompañaron a estrellas como The Who, Rolling Stones, Oasis, Kiss y Ozzy Osbourne durante sus giras internacionales. Lejos de la música, estos artistas protagonizaron episodios que trascendieron los conciertos y se convirtieron en parte del folclore del rock. Las anécdotas, marcadas por fiestas, accidentes y comportamientos insólitos, ocurrieron en hoteles, mansiones y hasta en la vía pública, principalmente en Europa y Estados Unidos, a lo largo de las décadas recientes.

En 1967, Keith Moon, baterista de The Who, celebró su cumpleaños número 21 en un Holiday Inn. La fiesta, que comenzó desde la mañana, incluyó una guerra de torta y terminó con la policía en el lugar.

De acuerdo con Grunge, Moon, en estado de ebriedad, intentó escapar en un auto estacionado que finalmente acabó dentro de la piscina del hotel.

Keith Moon, de The Who,
Keith Moon, de The Who, protagonizó una fiesta descontrolada en 1967 que terminó con un auto en la piscina del hotel Holiday Inn y su veto de por vida (Wikimedia)

Tras el incidente, la cadena lo vetó de por vida. De acuerdo con Rolling Stone, Moon relató el suceso en 1972 y lo recordó como uno de los momentos más notorios de su carrera.

Asimismo, según precisó Mental Floss, los Rolling Stones vivieron noches agitadas durante su gira por Norteamérica en 1972. En una de sus estadías, eligieron la mansión Playboy para alojarse. Según Keith Richards, la combinación de drogas y alcohol provocó que casi incendiaran la casa.

Richards explicó en su autobiografía que, junto al saxofonista Bobby Keys, estuvieron en el baño cuando una sustancia se prendió fuego y desató la alarma. El incidente no pasó a mayores, pero reforzó la reputación de la banda por sus excesos fuera del escenario.

Los Rolling Stones casi incendian
Los Rolling Stones casi incendian la mansión Playboy durante su gira de 1972 en Norteamérica, intensificando su fama de excesos fuera del escenario (EFE)

Oasis y la gira frustrada en Europa

En 1994, Oasis intentó iniciar su primera gira europea con un viaje en ferry hacia Ámsterdam. Compartieron el trayecto con hinchas del Chelsea F.C. y, tras el consumo de alcohol, se desató una pelea. Liam Gallagher, vocalista de la banda, describió el episodio como un “caos total” en el documental Oasis: Supersonic.

De acuerdo con el mismo material, la policía detuvo a los involucrados y deportó a los integrantes de Oasis a Gran Bretaña. Noel Gallagher, guitarrista, informó al mánager Allan McGee sobre la situación, quien respondió con humor ante la noticia.

Oasis vivió un inicio caótico
Oasis vivió un inicio caótico en su primera gira europea de 1994, peleando con hinchas del Chelsea F.C. y siendo deportados tras disturbios en un ferry (Instagram/Oasis)

Ozzy Osbourne y el límite de lo insólito

Ozzy Osbourne, conocido por su personalidad transgresora, protagonizó una de las historias más impactantes durante una gira con Mötley Crüe en 1984. Según precisó Live for live music, Nikki Sixx, bajista de la banda, relató que Osbourne aspiró una línea de hormigas, utilizando un sorbete en plena calle.

De acuerdo al mismo medio, Sixx recordó el momento con asombro, señalando que la acción superó cualquier relato previo sobre excesos en el rock. El episodio se mantuvo en la memoria colectiva como un ejemplo de los extremos que alcanzaron las estrellas del género.

Las anécdotas de excesos en
Las anécdotas de excesos en hoteles, mansiones y la vía pública se sumaron al atractivo que el público asocia con la industria musical y sus íconos (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

La combinación de juventud, fama y largas giras internacionales favoreció la aparición de anécdotas que, con el tiempo, adquirieron un carácter casi mítico.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios como Rolling Stone, Metal Floss y documentales especializados, los excesos respondieron tanto a la presión del éxito como a la búsqueda de experiencias únicas. Estos relatos, lejos de perjudicar la imagen de los protagonistas, reforzaron la construcción de su leyenda en la cultura musical.

Las historias de excesos en las giras de las leyendas del rock dejaron huellas en la memoria colectiva y en la industria musical. Si bien muchas de estas anécdotas resultaron en daños materiales, sanciones o vetos, también sirvieron para alimentar el mito de los artistas. Según expertos en cultura popular, el relato de estas vivencias forma parte del atractivo que el público asocia con el género y sus representantes.

Temas Relacionados

Giras de rockKeith MoonRolling StonesOasisOzzy OsbourneExcesosLeyendas MusicalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La polémica broma de Trevor Noah sobre Justin Bieber en los Grammy: “Habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”

Tras una broma subida de tono y miradas incómodas, usuarios de redes sociales se preguntaron si existe una enemistad entre ambos

La polémica broma de Trevor

A 47 años de la muerte de Sid Vicious: su relación con Nancy, su paso por los Sex Pistols y el eterno legado en la historia del punk

La turbulenta vida del bajista terminó en Nueva York tras meses de escándalos, adicciones y conflictos legales que marcaron una generación

A 47 años de la

Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

La artista pop celebra un nuevo año de vida con una carrera marcada por la innovación, los éxitos internacionales y un legado que trasciende generaciones

Shakira cumple 49 años: de

Premios Grammy: Lista completa de los ganadores

La edición número 68 de los Premios Grammy se realizó en la Crypto.com Arena de Los Ángeles

Premios Grammy: Lista completa de

Bad Bunny explicó por qué no pudo cantar en los Grammy 2026

Aunque figuró entre los grandes nominados, el artista boricua tuvo que conformarse con ver la ceremonia desde el público

Bad Bunny explicó por qué
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

A 47 años de la

A 47 años de la muerte de Sid Vicious: su relación con Nancy, su paso por los Sex Pistols y el eterno legado en la historia del punk

Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

El dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene la “capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos”

Estados Unidos y América Latina en el nuevo orden global

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge