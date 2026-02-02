Entretenimiento

El cameo que Judas Priest tuvo en “Los Simpson” y un error que enfureció a sus fanáticos: “Hubo una gran protesta”

El vocalista Rob Halford recordó cómo la serie animada se refirió erróneamente a la banda, generando un revuelo que terminó con una divertida disculpa en la apertura del siguiente episodio

Guardar
La aparición de Judas Priest en Los Simpson fue vista como una consagración del grupo en la cultura pop (YouTube)

Los Simpson sin dudas marcaron un antes y un después en la televisión. La longeva serie animada, creada por Matt Groening, lleva más de 35 temporadas y se ha consolidado como un fenómeno cultural global. Desde su estreno, la familia amarilla supo reflejar, parodiar y criticar la sociedad estadounidense, incorporando a su universo personajes de la política, el deporte y, especialmente, del mundo del espectáculo.

Los cameos se convirtieron en una de sus firmas: músicos, actores, escritores y celebridades de todas las disciplinas han desfilado por Springfield, dejando escenas memorables y, en ocasiones, polémicas. Como, por ejemplo, la que ocurrió en el episodio “Steal This Episode” (“Roba este episodio”), el noveno de la temporada 25. Este contó con la presencia de Judas Priest, una de las bandas más influyentes del heavy metal, que fue protagonista de una confusión que encendió la polémica entre sus seguidores.

El cameo de Judas Priest
El cameo de Judas Priest en Los Simpson provocó revuelo tras ser etiquetados erróneamente como death metal en la serie (Captura/YouTube)

El cameo y un error que desató la furia

En 2014, Judas Priest hizo su aparición en Los Simpson, interpretando su clásico “Breaking the Law” en una breve pero poderosa escena. Para muchos, fue la consagración definitiva del grupo británico en el panteón de la cultura pop, un reconocimiento a décadas de historia en el heavy metal. Sin embargo, la alegría de los fanáticos pronto se transformó en indignación cuando los guionistas de la serie presentaron a la banda como “un grupo de death metal”, un error de género que no pasó desapercibido.

Rob Halford, vocalista y emblema de Judas Priest, recordó aquel episodio en una entrevista reciente a NME. “Fue genial estar en esa serie. En ese capítulo dijeron que tocábamos death metal y luego, por supuesto, hubo una gran protesta. Fue tan buena la respuesta de Matt Groening y sus guionistas que en la secuencia de apertura del siguiente episodio, pusieron a Bart Simpson a escribir en la pizarra de la escuela: ‘Judas Priest no es Death Metal’. Fue una buena forma de resarcirlo”, explicó.

Dicho gesto fue celebrado tanto por los seguidores de la banda como por la audiencia general. El compromiso de la serie con la autocrítica y el humor fue, una vez más, elogiado por su comunidad de fanáticos.

Rob Halford, vocalista de Judas
Rob Halford, vocalista de Judas Priest, recordó la protesta de fanáticos por el error de género musical (Composición fotográfica)

Humor, autocrítica y el respeto por la música

La anécdota de Rob Halford no solo pone de manifiesto la importancia de los detalles en la representación de figuras icónicas, sino que revela el espíritu abierto y autocrítico del propio artista. El cantante británico, que a los 69 años sigue vigente en la escena del rock pesado, supo transformar una confusión en una oportunidad para reafirmar la identidad de Judas Priest y celebrar el sentido del humor que caracteriza tanto a la banda como a la serie.

En la misma entrevista, Halford compartió otros episodios de su carrera, recordando momentos “muy salvajes” de su pasado, como el día que intentó arrojar un televisor por la ventana de un hotel. Hoy, lejos de aquellas travesuras, el músico se encuentra trabajando en un disco solista de blues, demostrando que su creatividad y pasión por la música permanecen intactas.

La corrección de Los Simpson
La corrección de Los Simpson incluyó a Bart escribiendo en la pizarra la frase ‘Judas Priest no es Death Metal’ tras las críticas (Captura/YouTube)

Un detalle curioso para los seguidores hispanohablantes es que, en el doblaje latino del episodio, se utilizó la expresión “metal mortífero” para referirse al género de la banda, una traducción que sumó aún más controversia y fue calificada de ridícula por muchos fans. Esta adaptación muestra cómo los errores pueden amplificarse a través de los distintos lenguajes y culturas.

El caso de Judas Priest con Los Simpson es un recordatorio de que, incluso en los universos más rigurosos y documentados de la cultura pop, los errores pueden ocurrir. Lo importante, como demostró la producción de la serie y el propio Halford, es saber reconocerlos, corregirlos y tomarlos con humor.

Temas Relacionados

Rob HalfordJudas PriestLos SimpsonDeath metalMatt GroeningBart SimpsonControversia musicalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Jimmy Page y la noche que dio el peor show de su vida: “Todos se amontonaron encima”

El icónico guitarrista de Led Zeppelin rememoró el concierto más caótico de su carrera, donde la violencia del público superó cualquier expectativa, dejándolo marcado para siempre por el miedo y la impotencia

Jimmy Page y la noche

El día que Pedro Pascal sorprendió a Matt Damon con una actuación de diez segundos: “Es jodidamente bueno, más tarde descubrí quién era”

Antes de ser una superestrella, el actor chileno impresionó a su compañero y a Emily Blunt durante una fugaz aparición en “The Adjustment Bureau”, tal como ambos recordaron en recientes entrevistas llenas de anécdotas y admiración

El día que Pedro Pascal

Fiestas descontroladas y hoteles destrozados: las historias poco conocidas que marcaron las giras de los grandes del rock

Entre celebraciones fuera de control, accidentes insólitos y comportamientos extremos, músicos como Keith Moon, los Rolling Stones, Oasis y Ozzy Osbourne protagonizaron episodios que trascendieron los escenarios

Fiestas descontroladas y hoteles destrozados:

“Breaking Bad” y el parentesco con otra serie que casi arruina los planes: “Helaba la sangre en las venas”

Antes de ser considerada una de las mejores producciones de la televisión, estuvo a punto de no estrenarse. Cómo Vince Gilligan pasó del escepticismo inicial al éxito mundial impulsado por la crítica y el streaming

“Breaking Bad” y el parentesco

“As Nasty As They Wanna Be”: qué hay detrás del álbum más censurado en la historia del rap

2 Live Crew trasciende la música. La banda estuvo marcada por un juicio por obscenidad, arrestos y una batalla legal que redefinió los límites de la libertad artística en la industria

“As Nasty As They Wanna
DEPORTES
Abi Burton y su historia

Abi Burton y su historia de resiliencia: estuvo casi un mes en coma, perdió la capacidad de caminar y volvió a la élite

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

Jimmy Page y la noche

Jimmy Page y la noche que dio el peor show de su vida: “Todos se amontonaron encima”

Fiestas descontroladas y hoteles destrozados: las historias poco conocidas que marcaron las giras de los grandes del rock

Por qué el hambre provoca malhumor: la ciencia explica cómo el cuerpo influye en las emociones

Timidez o fobia social: cómo distinguir un rasgo de personalidad de un trastorno de ansiedad

“As Nasty As They Wanna Be”: qué hay detrás del álbum más censurado en la historia del rap