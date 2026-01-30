Entretenimiento

De Clueless a Los Increíbles: cuáles son las 25 películas que ingresan al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos

La lista anunciada por la Biblioteca del Congreso destaca obras emblemáticas de la animación, el drama y la comedia, elegidas por su impacto en la historia audiovisual y su aporte al patrimonio cultural, con títulos que dejaron huella en distintas generaciones

La Biblioteca del Congreso de
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incorporó 25 películas al Registro Nacional de Cine para 2026, con títulos como Clueless, Inception y Los Increíbles - (Paramount Pictures/Library of Congress via AP)

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció la incorporación de 25 nuevas películas a su Registro Nacional de Cine para 2026, una selección que abarca desde títulos contemporáneos hasta clásicos recuperados.

Entre los filmes más destacados se encuentran la comedia juvenil Clueless, el thriller de ciencia ficción Inception y la aclamada animación de Pixar Los Increíbles, además de otras obras que han dejado huella en la historia cinematográfica.

Esta edición integra producciones de casi 120 años de historia, demostrando diversidad de géneros y épocas como parte de un compromiso con la preservación cinematográfica.

El Registro Nacional de Cine
El Registro Nacional de Cine 2026 reúne filmes de casi 120 años de historia, destacando la diversidad de géneros y épocas del cine mundial

Además de las ya mencionadas, la lista incluye el biopic Frida de Julie Taymor, Before Sunrise de Richard Linklater, y los dramas marcados por Denzel Washington: Philadelphia y Glory, este último le valió su primer premio Oscar.

En este listado figuran nombres destacados como Amy Heckerling, Brad Bird, Wes Anderson y actores de renombre, entre ellos Ralph Macchio, protagonista de The Karate Kid, quien celebró que la cinta haya sido seleccionada para preservación.

El actor sostuvo que estos reconocimientos son “esenciales porque mantienen viva la integridad del cine para varias generaciones”, según recogió Rolling Stone. También afirmó: “Me siento orgulloso de haber recorrido este camino y trato de honrar ese legado”.

Producciones reconocidas como Frida, Before
Producciones reconocidas como Frida, Before Sunrise, Philadelphia y Glory forman parte de la selección, resaltando contribuciones de directores y actores icónicos - (Crédito: prensa Warner Bros)

La selección incluye desde obras mudas del siglo XIX hasta filmes recientes, como El Gran Hotel Budapest (2014), dirigida por Wes Anderson, quien subrayó el valor de los archivos visuales de la Biblioteca del Congreso para la ambientación de la película. La más antigua del grupo es The Tramp and the Dog (1896), una cinta muda que permaneció perdida hasta su descubrimiento en la Biblioteca Nacional de Noruega en 2021. Se le reconoce como uno de los primeros ejemplos de humor visual recurrente en el cine.

Entre los títulos actuales seleccionados figuran la ya mencionada Inception (2010) y el documental The Loving Story (2011), que narra el caso judicial que anuló las leyes contra el matrimonio interracial en Estados Unidos.

Además, la producción El Gran Hotel Budapest empleó imágenes de la colección Foto-cromo, fotografías coloreadas de época conservadas en la Biblioteca del Congreso. “Las vistas y las imágenes que buscábamos, la arquitectura y los paisajes que necesitábamos, ya no existen. Examinamos toda la colección Foto-cromo, que cuenta con muchísimas imágenes. Hicimos nuestras propias versiones, pero gran parte de lo que aparece en la película proviene directamente de esa colección”, explicó Anderson a Rolling Stone.

La nueva lista abarca desde
La nueva lista abarca desde obras mudas del siglo XIX como The Tramp and the Dog hasta éxitos recientes como El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson - (Criterion via AP)

El listado de 2026 también destaca exponentes de géneros variados. Entre ellos se encuentra el musical Alta Sociedad (1956), último filme de Grace Kelly junto a Bing Crosby, Frank Sinatra y Louis Armstrong y su orquesta.

El clásico La Cosa (1982) de John Carpenter fue incluido tras recibir el mayor respaldo del público durante la convocatoria anual, resaltando la importancia de la participación ciudadana en la preservación del patrimonio cinematográfico. Otros títulos presentes son The Hours de Stephen Daldry, que aborda la vida de Virginia Woolf; el documental The Brooklyn Bridge de Ken Burns; y The Truman Show (1998) protagonizada por Jim Carrey.

La selección celebra también el cine musical con dos documentales clave: Say Amen, Somebody (1982), dedicado a la música góspel, y The Wrecking Crew (2008), centrado en los músicos de estudio que participaron en éxitos memorables de las décadas de los sesenta y setenta.

Turner Classic Movies dedicará el
Turner Classic Movies dedicará el 19 de marzo un especial televisivo para presentar las nuevas películas del Registro, bajo la conducción de Jacqueline Stewart

El próximo 19 de marzo, el canal Turner Classic Movies realizará un especial televisivo dedicado a la nueva lista del Registro Nacional de Cine. La presentación estará a cargo de Jacqueline Stewart, presidenta del Consejo Nacional de Conservación de Cine, quien introducirá cada obra.

Con iniciativas como esta, la preservación cinematográfica asegura que las historias y visiones forjadas en el cine sigan siendo parte activa del legado cultural para las generaciones futuras.

