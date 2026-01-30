Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

Catherine O'Hara tuvo varios problemas de salud que la llevó a ausentarse de varios compromisos laborales REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

El entorno de la industria del entretenimiento permanece conmocionado tras confirmarse la muerte de Catherine O’Hara a los 71 años, una noticia que ha sorprendido hasta a los colegas más cercanos de la actriz. Nuevos detalles sobre las horas previas a su fallecimiento han surgido, revelando aspectos que hasta ahora permanecían desconocidos incluso para quienes trabajaban a su lado.

A primeras horas del viernes, los servicios de emergencia acudieron a la residencia de O’Hara en Brentwood, Los Ángeles. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la llamada se registró a las 4:48 de la mañana, después de que la actriz experimentara dificultad para respirar, como consta en el audio obtenido por TMZ. En ese momento, fue trasladada de inmediato a un hospital en “situación crítica”, donde horas más tarde se confirmó su muerte.

Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento no ha sido revelada.

FILE PHOTO: Catherine O'Hara arrives at the Vanity Fair Oscar party after the 96th Academy Awards, known as the Oscars, in Beverly Hills, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

La ausencia de Catherine O’Hara que generó preocupación

Fuentes de la producción de la serie The Studio, en la que O’Hara participaba, afirmaron que la artista debía integrarse al rodaje de la segunda temporada a mediados de enero. Sin embargo, los planes cambiaron abruptamente: “Reorganizaron la agenda para grabar escenas sin su personaje”, detalló una persona del equipo. A pesar de su ausencia, no existía conocimiento público sobre problemas graves de salud.

Semanas antes de su muerte, Catherine se ausentó de las grabaciones de la serie 'The Studio' (Foto: Apple)

El impacto de la noticia se acentuó porque en la última semana de grabaciones nadie esperaba una situación tan grave. Un miembro de la producción expresó: “Su muerte es un shock total para todos en el set. Era la persona más querida”.

O’Hara fue una figura central en la primera temporada de The Studio, estrenada en marzo de 2025, donde interpretó a una ejecutiva despedida que se reinventa como productora. Su actuación no solo cautivó al público, sino que le valió nominaciones a los Emmy, los SAG Awards y los Golden Globes. Pese a su candidatura en los Globos de Oro, la actriz no asistió a la gala celebrada menos de dos semanas antes de su muerte. La ausencia desconcertó, pues la serie fue una de las grandes protagonistas de la noche y no se conocían motivos de salud que lo justificaran.

La última aparición pública de Catherine O’Hara se remonta al 14 de septiembre de 2025, cuando posó junto a su esposo, Welch, en la fiesta de los Emmy organizada por Apple TV en West Hollywood. Días antes, la actriz había sido vista sonriente en una celebración del Festival de Cine de Toronto.

La última aparición pública de Catherine O'Hara fue en la fiesta de los Emmy celebrados el pasado septiembre REUTERS/David Swanson

La trayectoria de O’Hara abarcó más de cuatro décadas y dejó huella en clásicos como After Hours, Beetlejuice, Dick Tracy y las dos primeras entregas de Home Alone. Para las generaciones recientes, su personaje de Moira Rose en Schitt’s Creek consolidó su legado y acercó su talento a un nuevo público. Además, su voz inconfundible brilló en animaciones como “El extraño mundo de Jack”, donde dio vida a Sally, y “Vecinos invasores”, interpretando a Penny.

El deceso de la actriz, confirmado el viernes 30 de enero por su representante a People, representa una pérdida que se siente tanto en el set de The Studio como en la memoria colectiva de quienes crecieron con su trabajo.