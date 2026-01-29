Entretenimiento

Golda Rosheuvel y Adjoa Andoh hablan con Infobae sobre el poder, la soledad y la amistad en la nueva temporada de ‘Bridgerton’

En diálogo con Infobae, las actrices detrás de la reina y Lady Danbury reflexionan sobre el quiebre emocional que sacude a la amistad más influyente de Bridgerton

Las actrices detrás de la reina Charlotte y Lady Danbury explican los cambios en la significativa amistad de sus personajes. (Créditos: Infobae/Netflix)

La cuarta temporada de Bridgerton estrenó este jueves sus primeros cuatro episodios con un nuevo romance enmarcado en el choque de clases sociales. Sin embargo, la serie de Netflix también propone cambios en uno de los vínculos más complejos y fascinantes de su universo narrativo: la amistad entre la reina Charlotte y Lady Agatha Danbury.

Previo al lanzamiento de la nueva entrega, Infobae conversó con las actrices Golda Rosheuvel y Adjoa Andoh, quienes reflexionaron sobre la evolución de sus personajes tras varios años de complicidad. Como adelantó el showrunner en un evento de Netflix, la temporada 4 expone nuevas capas de su amistad, incluyendo una dolorosa conversación donde se ponen varias cartas sobre la mesa.

Una de las primeras preguntas que se resuelven con el regreso de la serie tiene que ver con la reacción de la reina a la revelación de la identidad de Lady Whistledown. Por primera vez, ella sabe que ha sido Penelope Featherington quien ha manejado el discurso social desde las sombras, y esa certeza altera su posición de poder.

“Creo que la vemos al principio de esta temporada, eh, pensando que tiene un nuevo juguete con el que jugar. Pensando que tiene una nueva mejor amiga a la que puede controlar y manipular a su antojo”, comenta Rosheuvel. Sin embargo, ese supuesto control para su propio entretenimiento se revela frágil.

El vínculo entre Charlotte y
El vínculo entre Charlotte y Danbury nació como una alianza política, según se exploró en la serie derivada Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Créditos: Netflix)

“Eso cambia cuando Penélope encuentra su lugar en el mundo y comprende lo que quiere de su propio mundo y de su propio viaje. Y, en parte, la temporada le pone un espejo a la reina, y la reina se da cuenta de que las cosas posiblemente tengan que cambiar”.

Quien también sacude el tablero es Lady Danbury. Su amistad con la reina Charlotte nació como alianza política —tal como se exploró en el spin-off Queen Charlotte— pero, con los años, se transformó en un lazo profundo de supervivencia y afecto.

Para Adjoa Andoh, el significado de la reina en la vida de Lady Danbury está ligado a un momento de absoluta vulnerabilidad.

“Antes de que la reina Charlotte llegara a la corte, Lady Danbury se sentía cercana a la nobleza, pero sin formar parte de ella, y sentía inseguridad tras la muerte de su marido por sus hijos, por ella misma, por su futuro. Creo que fue una época muy, muy solitaria para ella”, recordó. Criada para casarse con un hombre al que no eligió y al quedar viuda siendo joven, Danbury se encuentra de pronto con otra mujer en una situación similar. Creo que ella en ese momento pensó: ‘Hay una aliada’”.

La amistad entre Charlotte y
La amistad entre Charlotte y Danbury funciona como eje emocional de la temporada, más allá del romance principal. (Captura de video/Infobae)

“No solo ha significado una amistad personal para Lady Danbury, sino que también ha ayudado a su familia a sobrevivir”, señaló Andoh, al recordar el acuerdo tácito que permitió que los títulos nobiliarios se heredaran y garantizaran un futuro para sus hijos. “Creo que ha sido algo muy poderoso para ambas, estas mujeres que tienen que descubrir quiénes son, qué pueden hacer y cómo ejercer el poder”.

Pero en este punto de la historia, Lady Danbury siente que debe tomar una decisión drástica personal: volver a casa. “Necesita volver al lugar donde estaba cuando era una niña pequeña (…) para poder seguir adelante con su vida”, explicó Andoh. Ese proceso implica pedirle a la reina que la deje ir.

Esa posibilidad es devastadora para la monarca británica, aunque inicialmente trata de ocultar su verdadera tristeza bajo su habitual fachada de terquedad.

“Creo que Lady Danbury es un salvavidas para la reina Charlotte”, reflexionó Rosheuvel. “Un salvavidas para la dignidad, la supervivencia y la confianza. Sin Danbury, Charlotte estaría perdida en la soledad”.

Lady Danbury atraviesa un proceso
Lady Danbury atraviesa un proceso de introspección que la lleva a replantear su rol dentro de la corte y su relación con la reina.(Créditos: Netflix)

Por una parte, Lady Danbury espera comprensión por parte de su amiga; pero ella se niega a cambiar la cotidianeidad de tenerla a su costado para charlar, jugar o llorar.

“Hay un punto interesante en esta temporada en el que el deber y el hecho de que Danbury sea súbdita de la reina... Creo que esa carta nunca se ha jugado antes. Charlotte nunca ha jugado esa carta antes porque creo que ve esta relación como igualitaria, como una amistad profunda y significativa. Pero la amistad se ve sacudida cuando Danbury pide marcharse, y eso aterroriza a la reina. Así que reacciona emocionalmente y saca la carta del deber”.

El romance de Benedict y Sophie, bajo la mirada del poder

La exitosa serie de Netflix ya tiene fecha de estreno en México Crédito: Netflix

En ese contexto se despliega la historia romántica central de la cuarta entrega. El foco está en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo varón de la familia, cuya historia se inspira en An Offer from a Gentleman, el tercer libro de Julia Quinn.

El punto de partida es un baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton, donde Benedict queda cautivado por una misteriosa “Dama de Plata”. Sin saberlo, esa mujer es Sophie Baek (Yerin Ha), una joven que vive una realidad muy distinta: trabaja como criada en la casa de Araminta Gun, una figura temida dentro del “ton”.

El romance entre Benedict y Sophie funciona como un cuento de hadas atravesado por la desigualdad social. Él pertenece a una de las familias más respetadas de la ciudad; ella, aunque ingeniosa y soñadora, ocupa un lugar invisible dentro de ese mundo. Es la tensión del amor imposible, que quizá podría sobrevivir si la pareja consigue la aprobación de la persona más importante en la alta sociedad: la reina.

Los primeros cuatro capítulos de la temporada 4 ya están disponibles en Netflix. Una segunda tanda con cuatro episodios más se liberará el 26 de febrero.

