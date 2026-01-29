Entretenimiento

El día que Sean Connery rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos: “Leí el libro, el guion, vi la película y sigo sin entender nada”

La leyenda del cine confesó que jamás logró entender la historia creada por J. R. R. Tolkien, dejando pasar así uno de los papeles más emblemáticos de la fantasía moderna en favor de Ian McKellen

Sean Connery fue la primera opción para interpretar a Gandalf en “El señor de los anillos”, según la producción

La historia de Sean Connery y su relación con la saga de “El señor de los anillos” es uno de los grandes “qué habría pasado si...” del cine contemporáneo. Cuando Peter Jackson y su equipo comenzaron a dar forma a la ambiciosa trilogía basada en la obra de J. R. R. Tolkien, la presencia de una figura de renombre internacional era vista como clave para asegurar el éxito y la financiación del proyecto. En ese contexto, la elección natural para encarnar al mago Gandalf recayó en quien ya era una leyenda: Sean Connery, el inolvidable James Bond.

La fama de Connery como el espía 007 lo había convertido en un referente mundial. Su carisma, presencia y experiencia en grandes producciones lo posicionaban como un candidato ideal para dar vida al misterioso y carismático Gandalf. Para la producción, su incorporación no solo aportaría prestigio, sino que también ayudaría a captar la atención de la audiencia internacional y de los estudios involucrados.

El rechazo de Sean Connery al papel y sus motivos

El rechazo de Sean Connery al papel de Gandalf se debió a que nunca comprendió el universo creado por Tolkien

A pesar del entusiasmo de los productores, Sean Connery terminó rechazando la propuesta. El motivo de su decisión quedó plasmado en una frase que pasaría a la historia del casting: “Leí el libro. Leí el guion. Vi la película. Sigo sin entender nada”. Connery admitió que, a pesar de sus esfuerzos por sumergirse en el mundo creado por Tolkien, nunca logró comprender plenamente el sentido de la épica fantástica y sus personajes.

La honestidad del actor sorprendió tanto a los responsables del proyecto como a la prensa. Años después, en declaraciones recogidas por el New Zealand Herald, confesó que ni siquiera tras analizar el material fuente y visualizar el resultado final consiguió captar la esencia de la historia. Esta dificultad de conexión con el universo fantástico fue determinante para que finalmente se apartara de la producción.

La carga de trabajo y la atención mediática que seguía recibiendo por su papel de James Bond también influyeron en su decisión. Connery era consciente de que el rodaje de la trilogía requeriría una dedicación total y un compromiso con un género y una narrativa que no terminaba de convencerle.

Opinión de Peter Jackson sobre la decisión de Connery y el desempeño de Ian McKellen

Con el rechazo de Connery, Peter Jackson debió buscar otra figura que pudiera encarnar la complejidad y el magnetismo de Gandalf. En una entrevista concedida a la revista Empire en el 25º aniversario de “La Comunidad del Anillo”, Jackson reflexionó sobre lo ocurrido: “Mira, solo estoy especulando, pero no puedo imaginar a Sean Connery siendo tan comprensivo como lo fue Ian McKellen, tan dispuesto a hacer lo que quisiéramos como lo fue Ian y tan tolerante como lo fue Ian. Y también había que tener en cuenta los horarios de golf”.

El director neozelandés dejó entrever que, si bien Connery aportaba prestigio, la entrega y actitud de Ian McKellen resultaron decisivas para el éxito de la saga. Jackson valoró especialmente la disposición de McKellen a colaborar y adaptarse a las exigencias del rodaje, algo que, según sus palabras, no estaba tan claro con una estrella de la talla de Connery.

Para el equipo creativo, la elección final permitió que Gandalf cobrara vida con una sensibilidad, paciencia y profundidad que se convirtieron en una de las señas de identidad de la trilogía.

Otros actores considerados para el papel de Gandalf

Otros actores considerados para Gandalf incluyeron a David Bowie, Patrick Stewart, Christopher Plummer y Anthony Hopkins

El camino hacia la elección definitiva de Gandalf no fue sencillo. Además de Sean Connery, la producción barajó otros nombres de peso en el cine internacional. Entre ellos figuraban figuras como David Bowie, Patrick Stewart, Christopher Plummer y Anthony Hopkins. Cada uno de estos actores contaba con una trayectoria destacada y una capacidad interpretativa que les permitía asumir papeles complejos y carismáticos.

La búsqueda de un Gandalf ideal reflejaba la importancia que el personaje tenía dentro de la narrativa y la enorme presión para encontrar al intérprete adecuado. La dificultad en la elección solo subrayó el desafío que suponía trasladar a la pantalla una obra tan emblemática y querida por millones de lectores en todo el mundo.

Valoración posterior de Connery sobre la interpretación de Ian McKellen

Sean Connery elogió el trabajo de Ian McKellen, destacando su extraordinaria interpretación del mago Gandalf en la saga

A pesar de haberse mantenido ajeno al proyecto, Sean Connery fue generoso al referirse al trabajo de quien finalmente ocupó el rol. El actor escocés no escatimó elogios al hablar de Sir Ian McKellen, afirmando que hizo un trabajo extraordinario interpretando a Gandalf: “Creo que Ian McKellen está maravilloso en él”.

Esta valoración positiva por parte de Connery cerró cualquier posible controversia sobre su rechazo. Lejos de lamentar su decisión, reconoció el mérito de su colega y celebró el resultado obtenido por la saga. La interpretación de McKellen no solo convenció a Connery, sino que se ganó el aplauso unánime de público, crítica y el propio equipo de producción.

“Nunca le pediría ni un

