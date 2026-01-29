Entretenimiento

El comentario de Zayn Malik que avivó la controversia por los conciertos de Harry Styles

Las críticas de los fanáticos ante los precios de los boletos de Harry se multiplicaron tras el anuncio del tour

Zayn Malik bromeó sobre el costo de las entradas durante su concierto en el Dolby Live de Las Vegas, en medio de la controversia por los elevados precios de la gira de Harry Styles. Su comentario llegó en un contexto de críticas hacia los valores de los boletos para los shows en el estadio de Wembley de Londres, que alcanzaron cifras récord y generaron reacciones en redes sociales. Crédito: TikTok/@dangerousallan

Un comentario irónico sobre los precios de boletos en uno de los conciertos recientes de Zayn Malik intensificó la atención sobre la polémica por el costo de las entradas para la esperada gira de Harry Styles.

En medio de una noche cargada de emociones en el Dolby Live de Las Vegas, Malik se dirigió a sus seguidores con un agradecimiento y añadió, entre aplausos: “Espero que los precios de los boletos no hayan sido demasiado altos”, seguido de una sonrisa que el público celebró con risas y vítores.

Ese guiño se interpretó como una indirecta hacia su ex compañero de banda, justo cuando los precios de la gira del excompañero de banda acaparaban redes y medios.

La controversia sobre los costos de los conciertos de Styles encendió tras el anuncio de su gira Together, Together.

Los precios para las presentaciones en el estadio de Wembley de Londres oscilaron entre 44 libras esterlinas (aproximadamente USD 60) y 466 libras (cerca de USD 643).

El comentario de Zayn Malik sobre los altos precios de boletos en su concierto reavivó la polémica en torno a Harry Styles (AP/TikTok)

Las reacciones no tardaron: seguidores de todo el mundo expresaron en redes sociales su frustración y enojo.

Una usuaria de X, por ejemplo, escribió que Harry Styles “necesita un baño de realidad, considerando la edad y salarios de sus fans”, y lamentó que no todos pudieran permitirse una entrada.

El cantante Liam Gallagher también se sumó a la conversación con un escueto y elocuente “¿Cuánto?” en la red social, amplificando el tema.

Las críticas no se limitaron al Reino Unido. En Estados Unidos, usuarios de foros como Reddit compartieron capturas de pantalla y relatos sobre boletos que superaban los USD 350 por persona para asientos alejados del escenario.

“Pensé que ese era el precio para dos, pero era solo uno y ni siquiera en la mejor zona”, expresó una seguidora, quien además mencionó los gastos adicionales de viaje y alojamiento para quienes, como ella, deben desplazarse desde otros estados.

Boletos para la gira "Together, Together" de Styles fueron criticados por fans por costar entre 44 y 466 libras esterlinas (AP/Jae C. Hong)

En ese contexto, la broma de Zayn Malik cobró sentido especial. Aunque no mencionó a Harry Styles directamente, el público y la prensa interpretaron el comentario como una referencia a la situación.

La relación entre ambos, marcada por años de trabajo conjunto desde su formación como One Direction en el programa The X Factor en 2010, permaneció en el foco de los seguidores tras la disolución del grupo y el inicio de sus carreras en solitario.

Al margen de la polémica, Malik vivió un momento clave en su trayectoria.

Su residencia en Las Vegas, que abarca siete fechas en el Dolby Live at Park MGM, inició su primera gira mundial como solista.

El cantante sorprendió a la audiencia interpretando no solo éxitos de sus cuatro discos, sino también cuatro canciones inéditas nunca antes escuchadas en vivo: “Used to the Blues”, “Die For Me”, “Fatal” y “Take Turns”.

Ambos cantantes integraron la boyband británica One Direction, junto al fallecido Liam Payne (Yui Mok/PA vía AP, archivo)

Además, por primera vez interpretó “Drunk” de su álbum debut.

El espectáculo presentó sobriedad escénica: Zayn apostó por gráficos sutiles y una iluminación precisa, dejando todo el protagonismo a su voz y a su banda, compuesta por ocho músicas.

Durante el show, el artista compartió con sus seguidores que aún se recuperaba de una infección sinusal que le afectó durante dos semanas.

“Mi voz está un poco seca, así que gracias por la paciencia”, confesó agradecido, mientras sorbía té entre canción y canción.

Además, el cantante adelantó la llegada de un nuevo álbum. “He estado en el estudio y tengo un nuevo disco para ustedes muy pronto”, anunció.

Zayn Malik inició su primera gira mundial como solista en Las Vegas, deslumbrando con éxitos y canciones inéditas en el Dolby Live (@zayn)

Este trabajo llegará tras el lanzamiento de su cuarto disco, Room Under the Stairs, publicado menos de dos años atrás.

Algunos de los conciertos de la gira actual fueron reprogramados debido al fallecimiento de Liam Payne en octubre de 2024, un hecho que provocó la reunión de los antiguos integrantes de One Direction para despedir a su amigo en el funeral del mes siguiente.

Malik expresó entonces en un comunicado: “Perdí a un hermano cuando te fuiste y no puedo explicar lo que daría por abrazarte y decirte adiós como corresponde”.

Por su parte, Harry Styles se prepara para una gira sin precedentes, que incluirá 66 conciertos en siete ciudades internacionales, con una residencia de 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York.

El tour comenzará el 16 de mayo en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y concluirá el 13 de diciembre en el Accor Stadium de Sídney. Entre las ciudades anfitrionas figuran también Londres, São Paulo, Ciudad de México y Melbourne.

Harry Styles prepara un tour internacional con 66 conciertos, incluyendo una residencia de 30 noches en el Madison Square Garden, tras el lanzamiento de su nuevo álbum (Redes sociales)

La gira acompañará el lanzamiento de su cuarto álbum, previsto para marzo, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

