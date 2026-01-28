Entretenimiento

'KPop Demon Hunters' es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Con más de 20.500 millones de minutos reproducidos en Estados Unidos, la cinta superó a otras importantes producciones como "Moana 2"

'KPOP DEMON HUNTERS' se corona
'KPOP DEMON HUNTERS' se corona como la cinta animada más vista. (Netflix)

El fenómeno de KPop Demon Hunters se consolidó en 2025 como uno de los mayores éxitos del streaming, rompiendo récords y confirmando el poder de la animación y de la cultura pop coreana en el mercado global.

De acuerdo con los datos de cierre de año de Nielsen, la producción original de Netflix fue, por amplio margen, la película más vista en streaming en Estados Unidos durante 2025, con un impresionante total de 20.5 billones de minutos reproducidos.

Si se toma en cuenta la duración del largometraje —99 minutos—, estas cifras equivalen a 207 millones de visualizaciones completas, un número que coloca a la cinta en una liga reservada para los mayores fenómenos audiovisuales de la última década.

'KPOP DEMON HUNTERS' 207 millones
'KPOP DEMON HUNTERS' 207 millones de visualizaciones completas en Netflix. (Netflix)

El logro resulta aún más significativo si se considera que la película se estrenó a mitad de año, en junio de 2025, y aun así logró dominar las listas anuales de consumo.

Producida por Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters narra la historia de un grupo de estrellas del pop que, lejos de los escenarios, se dedican en secreto a combatir demonios para proteger a sus fans.

Esta combinación de música, acción sobrenatural y estética inspirada en el K-pop conectó de manera directa con el público infantil y juvenil. Según Nielsen, el 48% de las personas que reprodujeron la película tenían entre 2 y 11 años, lo que confirma su fuerte impacto entre audiencias jóvenes.

El éxito no fue efímero, pues la película se mantuvo 25 semanas consecutivas en el Top 10 de streaming de Nielsen, una permanencia poco común incluso para títulos respaldados por grandes franquicias.

'KPOP DEMON HUNTERS' se mantuvo
'KPOP DEMON HUNTERS' se mantuvo 25 semanas consecutivas en el Top 10 de streaming de Nielsen. (Netflix)

A raíz de este crecimiento sostenido en la plataforma, Netflix decidió apostar por estrenos limitados en salas de cine, ampliando así la vida comercial del filme más allá del entorno digital.

El fenómeno también se trasladó al terreno musical, ya que el tema principal de la película, “Golden”, se convirtió en un éxito masivo al liderar el Billboard Hot 100 durante ocho semanas. Además, la canción recibió una nominación al Óscar a Mejor Canción Original,

Datos adicionales publicados previamente por Netflix refuerzan esta narrativa de éxito. Según la plataforma, KPop Demon Hunters rompió el récord histórico del servicio como el título más visto en un periodo de seis meses, acumulando 482 millones de visualizaciones a nivel global.

KPop Demon Hunters batió récords
KPop Demon Hunters batió récords de audiencia. (Netflix)

Cabe destacar que Netflix mide audiencias internacionales, mientras que Nielsen se enfoca exclusivamente en el mercado estadounidense, lo que da una dimensión aún mayor al alcance del filme.

Las cifras de Nielsen fueron reveladas como parte de la segunda edición anual de los ARTEY Awards, premios que reconocen a los contenidos con mayores niveles de audiencia en streaming.

En este ranking, el segundo lugar fue para Moana 2, que acumuló 9.4 billones de minutos vistos en Disney+. Sumada a la visualización de la película original de 2016, la franquicia superó los 15 billones de minutos en total.

“Moana 2” quedó en segundo
“Moana 2” quedó en segundo lugar de visualizaciones. (Disney)

En el apartado de películas para audiencias generales, el liderazgo fue para Happy Gilmore 2, protagonizada por Adam Sandler, que alcanzó 7.1 billones de minutos reproducidos en Netflix.

Muy cerca quedó Wicked, el musical ambientado en el universo de Oz, que sumó 6.8 billones de minutos de visualización tras su paso por Peacock y posteriormente por Amazon Prime Video.

