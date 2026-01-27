Entretenimiento

Olivia Wilde cuestiona la autenticidad de las escenas sexuales en el cine contemporáneo: “Queremos ver relaciones reales”

La actriz reflexionó sobre cómo las películas modernas muestran el sexo y el placer femenino de manera falsa

Olivia Wilde habló sobre cómo las nuevas películas abordan las escenas sexuales. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Olivia Wilde afirmó que el cine moderno carece de autenticidad en la representación de la sexualidad, pese a que algunas de sus propias producciones incluyen escenas sexuales explícitas.

La actriz, de 41 años, fue directora del filme Don’t Worry Darling (2022), que generó debate entre los espectadores por la participación del entonces novato actor Harry Styles y sus escenas íntimas con Florence Pugh.

Durante una entrevista con Variety, la famosa comentó sobre un reciente sondeo que indicó que muchos jóvenes prefieren no ver escenas sexuales en las películas.

Olivia Wilde firmó que las nuevas generaciones prefieren no ver escenas de sexo en las películas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Creo que la Generación Z es bastante inteligente, no me atrevería a decir que no entiende nada. Pienso que entienden mucho más que el resto de nosotros, así que no sé de dónde viene esa percepción. Me parece interesante. Creo que la forma en que el sexo se ha retratado en el cine durante mucho tiempo no ha sido particularmente realista”, señaló.

Y añadió: “Ahora existe un movimiento hacia la autenticidad, lo cual es positivo, y elijo interpretar esa estadística como que la Generación Z dice que no quiere ver nada que no sea auténtico. Queremos ver relaciones reales y cosas que se sientan más auténticas”.

Cabe destacar que Don’t Worry Darling incluía varias escenas sexuales explícitas, como un momento en que Harry Styles realiza sexo oral a Florence Pugh mientras ella se encuentra recostada sobre una mesa de cocina.

La directora también habló sobre los desafíos que presentó filmar la película durante la pandemia.

Olivia Wilde reconoció que enfrentó varios retps para grabar "Don’t Worry Darling". (Captura de video)

“Definitivamente afecta ese ingrediente exacto del proceso, la camaradería. Hace que todo sea más difícil. Tienes que concentrarte mucho en los ojos de todos. Cada uno se comunica de manera diferente y hay muchos gestos”, explicó.

La película generó gran interés en la industria cinematográfica y desató una subasta en la que participaron 18 estudios, siendo New Line Cinema la compañía que adquirió los derechos.

Sin embargo, Olivia Wilde tuvo que eliminar algunas escenas del primer tráiler de la película para obtener la aprobación de la Motion Picture Association (MPA).

“Hubo mucho que tuvo que sacarse del tráiler. La MPA me presionó al último momento y tuve que cortar algunas tomas. Me molestó porque pensé que eso le daba un nivel más intenso a la película”, comentó a Associated Press.

Olivia Wilde aseguró que tuvo que eliminar muchas escenas del trailer de "Don’t Worry Darling". (Captura de video)

En cuanto al contenido sexual en el cine estadounidense, Wilde señaló que la falta de erotismo es un fenómeno relativamente reciente.

“Vivimos en una sociedad que todavía tiene ciertos códigos puritanos. Creo que la ausencia de erotismo en el cine estadounidense es algo nuevo. En cuanto al placer femenino, es algo que no se ve muy seguido, a menos que hablemos de cine queer”, explicó.

Según Wilde, las producciones queer permiten que los personajes femeninos tengan más espacio para explorar su placer, en contraste con lo que las corporaciones suelen asumir sobre la audiencia.

Olivia Wilde aseveró que las producciones queer permiten tienen mayor apertura hacia el placer femenino. (REUTERS/Angelina Katsanis)

“Los espectadores no son tan puritanos como piensan las empresas. Y aun así, la gente se molesta. De hecho, ya se han molestado conmigo por esto. Creo que eso demuestra la intención de la película: queremos ser provocativos. La idea no es hacer que te sientas seguro”, señaló.

Olivia Wilde debutó como directora en 2019 con la comedia Booksmart, y desde entonces ha alternado su carrera entre la actuación y la dirección.

