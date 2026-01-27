Cómo es la rutina de Richard Marx a los 62 años: “Eliminé el azúcar y me siento con más energía que nunca”

Right Here Waiting, la balada que marcó su carrera y sintetiza la perseverancia y sensibilidad de Richard Marx

El inicio profesional de Richard Marx se distingue por un episodio singular: siendo adolescente, Lionel Richie —recién desvinculado de los Commodores— escuchó su cinta de demostración y lo llamó personalmente para alentarlo a mudarse a Los Ángeles.

“Lionel Richie escuchó mi cinta de demostración cuando era un estudiante de secundaria y me animó a mudarme a Los Ángeles. Fue el primero en darme trabajo en la industria”, rememoró Marx en el pódcast Artist Friendly w/ Joel Madden, disponible en YouTube.

Tras finalizar la secundaria, Marx dejó de lado los estudios universitarios y, con el respaldo de sus padres, se instaló en Los Ángeles. Poco después, Richie lo invitó al estudio, donde grabó coros en varias canciones del primer álbum solista del artista.

Richard Marx atribuye el inicio de su carrera musical al apoyo de Lionel Richie, quien lo alentó personalmente a mudarse a Los Ángeles (X/@richardmarx)

“Me dijo: ‘Si yo estoy en este estudio, tú eres bienvenido aquí’. Así que estuve ahí cada día. Aquello fue como ir a la universidad de la producción musical con Lionel Richie”, recordó Marx durante la charla.

Ese mentoreo facilitó el contacto con figuras como Kenny Rogers y Barbra Streisand. “Conocí a Kenny Rogers gracias a Lionel y me contrató para hacer coros y luego, al escuchar una de mis canciones, me invitó a escribir para su disco. Fue mi primer número uno en el country”, compartió Marx en la entrevista.

Obstáculos, éxitos y lecciones de los años 80

Durante los años 80, Marx consolidó su talento, aunque enfrentó obstáculos significativos. “Todas las discográficas me rechazaban, incluso después de tener algunos éxitos como compositor. Sentí que no era suficiente”, afirmó.

A pesar de los rechazos de discográficas en los años 80, Richard Marx logró éxitos como compositor y consolidó su presencia en las listas musicales (The grosby group)

A pesar de la resistencia de la industria, convirtió temas como “Endless Summer Nights” y “Should’ve Known Better” en éxitos en las listas. “David Foster me dijo: ‘Deberías ser escritor y productor, pero no eres artista’. Fue un golpe duro, pero seguí adelante”, enfatizó.

Crisis, transformación y reinvención en los 90

La década de 1990 representó una etapa de crisis y transformación personal. Luego de una sucesión de álbumes de platino, Marx publicó un disco a finales de esa década que no obtuvo respaldo del público.

“En vez de doble platino, fue doble madera. Me devastó. Pensé que no tenía sentido reinventarme de inmediato, así que pasé un tiempo escribiendo y produciendo para otros”, manifestó.

En ese periodo, colaboró y produjo para artistas como NSYNC, Josh Groban, Michael Bolton y Keith Urban. “Reinventarme implicó aceptar el cambio, componer para otros y volver a disfrutar el proceso creativo”, explicó.

La década de 1990 significó una crisis y transformación para Richard Marx, quien optó por la reinvención artística tras un álbum con escasas ventas (YouTube: Artist Friendly w/ Joel Madden)

La producción musical ofreció un respiro frente a la presión del estrellato. “La época dorada se termina y te sientes excluido. Crees que solo te pasa a ti, pero es parte de la evolución natural de la música; lo vivieron Bryan Adams, Billy Joel y Lionel Richie. Nadie tiene éxitos para siempre”, señaló en la conversación difundida en YouTube.

Con esta perspectiva, Marx adoptó la reinvención profesional y halló nuevas motivaciones en la composición y el trabajo conjunto con otros intérpretes, encontrando así nuevos caminos creativos.

Cambios en la industria y búsqueda de autenticidad

La charla abordó además los cambios en los formatos musicales y el auge del streaming. “Había años en que todos decían que la música estaba muerta, pero el mundo no deja de girar y todo se transforma. Ahora los ingresos de los artistas provienen de muchas fuentes, no solo de la venta de discos”, apuntó Marx.

Richard Marx encontró un nuevo propósito en la producción y composición para otros artistas como NSYNC, Michael Bolton y Keith Urban tras su etapa como estrella (YouTube: Artist Friendly w/ Joel Madden)

En la actualidad, Marx explora un nuevo desafío: la publicación de un álbum de estándares grabado junto a una gran orquesta, apostando por la interpretación en directo sin recursos digitales.

“Hacer este disco fue un reto y una diversión absoluta. Grabé las canciones en tres sesiones en vivo, con una orquesta de 28 músicos. Invitados como Rod Stewart y Kenny G se sumaron a la experiencia”, detalló.

La portada del álbum, fotografiada por su hijo en una playa de Malibú, y la participación de músicos experimentados devolvieron a Marx a los orígenes del arte musical: “Muchos de los músicos decían que hacía años que no grababan todos juntos en una sala. Es algo que se ha perdido con la era digital”.

Salud, familia y legado: el motor personal

El cantante reflexionó sobre la transformación de la industria musical, el auge del streaming y la diversificación de ingresos para los artistas (REUTERS/Ronda Churchill)

Marx también compartió reflexiones sobre el bienestar y la salud física en esta etapa de su vida. Tras cumplir 60 años, eliminó el azúcar de su dieta y priorizó el entrenamiento funcional.

“La salud viene antes que nada. Desde los 60 años eliminé el azúcar y me siento con más energía que nunca”, aseguró. Admitió entre risas que la vanidad sigue siendo una motivación, aunque actualmente piensa en la longevidad y la funcionalidad para mantenerse activo.

La conversación incluyó aprendizajes sobre el machismo en la industria y la presión social por la imagen de los artistas. Marx sostuvo que la clave es sentirse cómodo en la propia piel y resaltó la influencia de las mujeres en su vida, especialmente la de su mujer Daisy y su madre: “Las personas más influyentes han sido mujeres. Mi esposa es mi mejor amiga, confidente y quien más admiro”.

La salud, el legado familiar y el equilibrio entre vida personal y profesional son valores fundamentales para Richard Marx tras cumplir 60 años (The grosby group)

Después de décadas de trayectoria consolidada, Marx concluyó que el éxito no se limita a las listas, sino que su mayor satisfacción surge de la resiliencia profesional y el equilibrio en la vida personal. “El éxito no reside en estar siempre en la cima, sino en saber adaptarse, aprender y encontrar satisfacción en cada etapa”, argumentó en YouTube.

Hoy, Marx reivindica que el carácter y la integridad son un motor constante, especialmente ante su familia. “Procuro actuar siempre con respeto, porque jamás querría decepcionar a mis seres queridos. Su opinión y el ejemplo que recibí de mis padres marcan cada paso que doy, tanto dentro como fuera de la música”, concluyó, dejando un mensaje de autenticidad e inspiración para las nuevas generaciones.