Cuál es la enfermedad de Phil Collins que le impide caminar

Phil Collins sufrió una lesión en 2007 que le cambió la vida para siempre (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

La trayectoria de Phil Collins es inseparable de la historia de la música popular de las últimas décadas. Reconocido mundialmente como la voz y el talento detrás de Genesis, el músico británico dejó una huella imborrable tanto en la banda como en su carrera solista. Su capacidad para componer, interpretar y reinventarse lo posicionó como uno de los referentes indiscutidos de la escena internacional.

Sin embargo, a partir de 2007, el panorama para Collins cambió de forma inesperada. Una lesión grave marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, modificando radicalmente su rutina diaria y su desempeño sobre el escenario. Las secuelas de ese episodio afectaron su movilidad y autonomía, obligándolo a depender de asistencia médica permanente para mantener su calidad de vida.

La transformación también impactó en su carrera artística. Las limitaciones físicas lo alejaron de los conciertos y lo forzaron a delegar su lugar como baterista principal, especialmente durante la última gira de Genesis. Desde entonces, Collins ha mantenido un delicado equilibrio entre el tratamiento médico, el apoyo familiar y su vínculo con la música, adaptándose a nuevas maneras de crear y de compartir su legado con diferentes generaciones.

La enfermedad de Phil Collins le impide caminar sin ayuda y limita su autonomía, requiriendo asistencia permanente para las tareas cotidianas (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

Qué le pasó a Phil Collins en la columna y las consecuencias que tuvo

Allí marcó el inicio de un periodo desafiante para Phil Collins. Durante una gira, el músico británico sufrió una lesión en las vértebras de la zona superior del cuello, un incidente que derivó en daños neurológicos persistentes. Esta situación afectó gravemente su movilidad y su capacidad para ejecutar instrumentos, especialmente la batería, elemento central de su identidad artística.

Collins describió el alcance de sus dificultades con una frase contundente: “Todo lo que podía salir mal me salió mal”, así lo expresó en Eras, un podcast de la BBC. Las complicaciones físicas incluyeron problemas en las extremidades y secuelas motrices que condicionaron su postura y destreza física por más de 15 años.

Phil Collins enfrenta desde 2007 una lesión de columna que le causó daños neurológicos y afecta gravemente su movilidad (YouTube: Drumeo)

A raíz de esta lesión, el músico enfrentó un proceso de adaptación forzada. El daño neurológico lo obligó a caminar con ayuda de muletas o apoyos externos. Él mismo reconoció: “Puedo caminar, aunque con ayuda, muletas o lo que sea”, según declaraciones difundidas por Variety y The Independent. El desgaste físico acumulado durante su carrera acentuó el impacto de la lesión, comprometiendo tanto su sistema óseo como nervioso.

Desde 2015, utiliza bastón para desplazarse y encuentra dificultades para permanecer de pie durante largos periodos, lo que le impide tomar su lugar habitual detrás de la batería. En el documental Drummer First, el artista compartió su experiencia: “He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock”.

La gravedad de la lesión y las secuelas asociadas determinaron la necesidad de asistencia médica permanente en su vida cotidiana. Hoy en día cuenta con una enfermera residente las 24 horas para supervisar la toma de medicamentos y asistirlo en sus desplazamientos habituales. Esta atención constante responde a la fragilidad de su estado general y busca asegurar su bienestar diario.

La trayectoria de Phil Collins

Phil Collins se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, tanto como líder de Genesis como en su faceta solista. Su paso por la emblemática banda británica marcó una era, llevando a conquistar nuevos públicos y a experimentar con sonidos que definieron la música de los años 80.

En su labor como intérprete y compositor, se distinguió por su versatilidad y sensibilidad artística. Su voz y su habilidad con la batería se convirtieron en elementos distintivos del grupo, permitiendo una evolución constante en el sonido y la propuesta de la banda. Su trabajo fue clave para que el grupo lograra éxitos internacionales y una presencia sólida en los principales escenarios del mundo.

Phil Collins y Genesis marcaron la década de los 80 (Photo by Carl DE SOUZA / AFP)

Como solista, alcanzó logros notables, situando siete temas en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100. Su discografía abarca canciones que se mantienen vigentes y que han sido interpretadas por diferentes generaciones. El impacto de su música trascendió fronteras, consolidando un legado que sigue inspirando a músicos y seguidores en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, ha recibido homenajes y reconocimientos de colegas y público. Su historia artística, marcada por la innovación y la dedicación, continúa siendo un punto de referencia en la industria musical. Incluso en etapas recientes, su participación en proyectos de grabación y colaboraciones ha reforzado su influencia y su presencia activa en el mundo de la música.

A pesar de sus limitaciones físicas, Phil Collins continúa participando en proyectos musicales y mantiene su presencia en la industria (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La actualidad de Phil Collins

A los 74 años, Phil Collins enfrenta una rutina cotidiana marcada por la atención médica permanente. El músico permanece bajo supervisión profesional con una enfermera residente encargada de garantizar la toma de medicación y de asistirlo en cada desplazamiento dentro de su hogar.

Las secuelas físicas condicionan su autonomía y han reducido notablemente su movilidad. En la actualidad, solo una de sus rodillas funciona con normalidad, tras someterse a cinco intervenciones quirúrgicas en ambas piernas. Esta situación lo obliga a utilizar apoyos externos cuando necesita caminar: “Puedo caminar, aunque con ayuda, muletas o lo que sea”, reflejando las limitaciones que enfrenta a diario.

En los últimos años, atravesó periodos de hospitalización, motivados por caídas, accidentes y cirugías programadas. Si bien circularon rumores sobre un posible ingreso a cuidados paliativos, un representante del artista desmintió esas versiones y aclaró que las internaciones respondieron a procedimientos específicos orientados a mejorar su calidad de vida.

A pesar de las dificultades, el músico comunicó a sus seguidores que se siente “totalmente activo y saludable”, apoyado en el éxito de sus recientes cirugías y en el proceso de sobriedad que alcanzó en los últimos dos años. El artista manifestó su intención de regresar al estudio para explorar nuevas posibilidades musicales: “Tienes que empezar a hacerlo para ver si puedes lograrlo”, mencionó con convicción.