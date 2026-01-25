El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun-woo: ¿qué pasó con el actor de “True Beauty”?

El caso fiscal Cha Eun-woo en Corea del Sur involucra una investigación de la Agencia Tributaria por posibles irregularidades en la declaración de ingresos del artista (Fantagio)

El caso fiscal que involucró a Cha Eun-woo, conocido por ser integrante del grupo ASTRO y por actuar en series como True Beauty, tuvo impacto inmediato en la industria mediática y comercial de Corea del Sur.

Las autoridades fiscales de la Seoul Regional National Tax Service Investigation Division 4, reconocidas por intervenir en investigaciones de alto perfil, iniciaron una pesquisa tras detectar posibles irregularidades en la declaración de ingresos del artista.

Una de las piezas centrales fue la empresa formada por la madre de Eun-woo en junio de 2022, registrada como agencia de planificación cultural y artística.

Un contrato entre esta compañía y Fantagio, la agencia que representa oficialmente al artista, permitió que los ingresos generados por su actividad se repartieran entre la propia Fantagio, la empresa de la madre y el propio actor.

El análisis de los registros llevó a la conclusión de que la empresa funcionaba como una “empresa fantasma”, estructura empleada para modificar la ruta de los ingresos y reducir la carga fiscal.

La investigación determinó que parte de los ingresos de la estrella de "True Beauty" quedó sujeta a una fiscalidad más baja, suponiendo un posible ahorro ilícito según las autoridades (Netflix)

La Agencia Tributaria consideró que el objetivo era disminuir el impacto del impuesto sobre la renta, que en Corea del Sur puede llegar al 45%, y aprovechar la tasa de impuesto corporativo, veinte puntos porcentuales menor.

Así, parte de los ingresos de Cha Eun-woo quedó sometida a una fiscalidad más baja, lo que las autoridades calificaron como un ahorro ilícito.

El domicilio social de la empresa creada por la madre del artista surcoreano se registró en Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, aunque correspondía al edificio de un restaurante de anguilas gestionado también por ella en Ganghwa-do, Incheon.

Además, en el sistema oficial sobre empresas culturales apareció una dirección diferente, hecho que aumentó las dudas sobre la legitimidad de la compañía.

Las consecuencias en el ámbito de la publicidad se evidenciaron rápidamente. Varias marcas que asociaban su imagen a Eun-woo reaccionaron.

La Agencia Tributaria investigó una empresa cultural creada por la madre del actor, sospechosa de funcionar como "compañía fantasma" para reducir la carga fiscal (Instagram/@eunwo.o_c)

La empresa de cosméticos Abbive ocultó en sus plataformas digitales los videos y publicaciones donde el artista aparecía como embajador, medida tomada seis horas después de que los medios difundieran la situación.

Además, Shinhan Bank retiró la imagen de Cha Eun-woo de sus campañas.

Otras empresas optaron por esperar antes de tomar decisiones: firmas de moda como Chaumet, Maison Margiela y The North Face mantuvieron sus acuerdos, mientras que en el sector educativo, compañías como Daesung MyMac conservaron la imagen de la estrella en sus materiales.

Desde Fantagio y el entorno de la estrella televisiva se expresó disposición para colaborar con las autoridades.

El comunicado de la agencia afirmó que “el asunto central es si la corporación establecida por la madre de Eun-woo debe ser considerada como sujeto legítimo de tributación”.

Cha Eun-woo podría enfrentarse al pago de más de 20 mil millones de wones si la revisión previa solicitada por su equipo legal no prospera (Fantagio)

También mencionaron que el trámite seguía abierto y que no existía notificación formal.

Añadieron que “nosotros planeamos explicar activamente las cuestiones de interpretación y aplicación legal a través de los procedimientos adecuados” y aseguraron la cooperación total del artista y sus representantes fiscales para que el proceso avance conforme a la legislación vigente.

El equipo legal de Cha Eun-woo solicitó una revisión previa a la evaluación de la Agencia Tributaria, con la intención de modificar la decisión antes de que la sanción fuera definitiva.

En ese momento, el artista y su entorno aguardaban el resultado de esta revisión, sin conocer si la suma reclamada —más de 20 mil millones de wones— debía pagarse o si prosperaría la interpretación legal de la defensa.

El sector publicitario observó el desarrollo del caso. Hasta ese momento no se produjo una cadena de cancelaciones de contratos, aunque otras empresas consideraban nuevas medidas.

Fantagio defendió la legitimidad de la empresa investigada, asegurando la cooperación total de Eun-woo y su equipo para esclarecer el caso ante la Autoridad Fiscal (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un representante de Fantagio evitó responder sobre la dirección de la empresa investigada y sostuvo que no podía confirmarla.

Dicha actitud reveló la sensibilidad del caso y la presión mediática que recayó sobre la figura de Cha Eun-woo.

El futuro comercial y artístico del actor de k-dramas quedó indefinido. Las decisiones legales podían afectar sus contratos de imagen y su agenda profesional, según el desenlace del proceso.

El actor es también conocido por series como La belleza de Gangnam, Un buen día para ser un perro y Wonderful World.