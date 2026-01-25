Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Crédito: Eagles YouTube

El álbum Their Greatest Hits 1971-1975 de Eagles ha alcanzado una certificación cuádruple diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), desplazando a Thriller de Michael Jackson y consagrándose como el disco más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos.

Este reconocimiento marca un hito en la historia de la música y redefine el panorama de ventas discográficas en el país, según informó PEOPLE.

Un logro sin precedentes en la industria musical

La certificación cuádruple diamante indica que el álbum ha distribuido más de 40 millones de unidades en territorio estadounidense, una cifra inédita que resalta el impacto y la permanencia de los temas de Eagles en la cultura popular.

La RIAA, encargada de otorgar estos reconocimientos, no había registrado hasta ahora un álbum que superara tal volumen de ventas en Estados Unidos. El fenómeno confirma el arraigo de la banda californiana, cuya influencia se mantiene vigente casi cinco décadas después de la aparición de este recopilatorio.

Their Greatest Hits 1971-1975 certifica ventas superiores a 40 millones de copias y redefine el récord en la industria musical norteamericana (The Grosby Group)

Editado en 1976, Their Greatest Hits 1971-1975 reunió a los miembros originales Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, Randy Meisner y Don Felder. El disco incluye temas emblemáticos como “Take It Easy”, “Desperado”, “Tequila Sunrise” y “Lyin’ Eyes”, piezas que han logrado mantenerse en la memoria colectiva y que explican parte de su éxito transversal.

Récords históricos y consolidación en el podio

El álbum se mantuvo durante cinco semanas en el primer puesto de la lista Billboard 200 tras su lanzamiento, consolidando el prestigio del grupo en la industria musical estadounidense.

Con la reciente certificación, Eagles superan oficialmente a Thriller de Michael Jackson, que hasta ahora ostentaba el título de álbum más vendido en el país.

Este nuevo liderazgo en ventas refuerza la posición de Eagles como referentes históricos del rock y la música popular en Estados Unidos, subrayando la relevancia de su legado artístico.

La cuádruple certificación diamante de Eagles refleja el impacto trascendental del grupo en la cultura popular estadounidense (Reuters/Jeff Mitchell/File Photo)

Don Henley, cofundador y actual miembro de la banda, manifestó su gratitud por este reconocimiento: “Este honor es gratificante”, afirmó en declaraciones recogidas por PEOPLE.

El músico destacó, además, el compromiso y la dedicación de los integrantes del grupo a lo largo de los años, elementos clave en el sostenimiento de su éxito.

Otros hitos y cambios en la formación

El repertorio de Eagles suma otro logro notable con Hotel California, que fue recertificado como 28 veces platino, lo que lo sitúa como el tercer disco más exitoso en ventas y reproducciones combinadas en Estados Unidos. Este reconocimiento adicional ratifica el amplio alcance de la banda en el mercado nacional y su capacidad para conectar con distintas generaciones de oyentes.

Ambos álbumes, con millones de copias vendidas, han definido parte del sonido estadounidense de los últimos cincuenta años.

Eagles - Hotel California

Actualmente, la formación está compuesta por Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill y Deacon Frey. Eagles finalizarán en marzo su residencia de 56 conciertos en el Sphere de Las Vegas, un ciclo que ha convocado a miles de seguidores desde su inicio y que antecede su participación como cabezas de cartel en el festival de Jazz & Heritage de Nueva Orleans en abril.

Despedida de Steuart Smith y el futuro del grupo

En enero, el guitarrista Steuart Smith anunció su retiro del grupo tras recibir un diagnóstico de Parkinsonismo. “Debo retirarme de Eagles mientras aún me es posible hacerlo dignamente”, compartió en un comunicado difundido por PEOPLE.

El músico expresó que hubiera preferido concluir el año junto a la banda, pero priorizó el bienestar de todos los involucrados. Esta salida marca un nuevo capítulo para Eagles, que han sabido adaptarse a los cambios sin perder fuerza ni popularidad.

El retiro de Steuart Smith por Parkinsonismo representó un cambio reciente en Eagles, que continúan demostrando resiliencia y vigencia en la música (EFE/FREDRIK VON ERICHSEN/ Archivo)

A pesar de las transformaciones internas y el paso del tiempo, el legado de Eagles se mantiene intacto. Su música continúa generando impacto, demostrando una vigencia que atraviesa generaciones y reafirma su posición como íconos de la industria musical estadounidense.