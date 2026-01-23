Entretenimiento

Murió Francis Buchholz, el histórico bajista de Scorpions, a los 75 años

Fue una figura clave en la etapa de mayor proyección internacional de la banda alemana, con un aporte decisivo al sonido que la convirtió en un fenómeno global del hard rock. Su muerte fue confirmada por su familia, que pidió privacidad para atravesar el duelo

La familia de Francis Buchholz agradeció el apoyo recibido y solicitó privacidad tras su fallecimiento (Crédito: YouTube/Bastideon)

Francis Buchholz, bajista emblemático de la banda alemana Scorpions, murió a los 75 años en Alemania, tras una larga lucha contra el cáncer. El músico, recordado por su papel en la formación más icónica del grupo, deja un legado fundamental en la historia del hard rock. Buchholz falleció acompañado por su familia, que confirmó la noticia y solicitó privacidad en estos momentos.

La trayectoria de Buchholz con Scorpions comenzó en 1973, cuando se unió al grupo y se integró rápidamente en la estructura musical que llevaría a la banda al reconocimiento internacional. Su estilo melódico y su aporte a la base rítmica resultaron claves en la consolidación del sonido característico de Scorpions, marcando una etapa de oro para la agrupación.

Durante sus años con la banda, participó en la grabación de álbumes históricos y en la creación de canciones convertidas en himnos del género. Entre ellas destacan “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” y “Wind of Change”, esta última asociada a momentos históricos como la caída del Muro de Berlín.

Buchholz fue pieza clave en
Buchholz fue pieza clave en la grabación de álbumes históricos como ‘Fly to the Rainbow’, ‘Blackout’ y ‘Love at First Sting’ (Instagram)

Protagonista de la época dorada de Scorpions

De acuerdo con un comunicado difundido por la familia, Buchholz afrontó la enfermedad rodeado de sus seres queridos. “Durante su lucha contra el cáncer, permanecimos a su lado, afrontando cada reto como familia, tal como él nos enseñó. Era un hombre de familia de pies a cabeza, y nuestro dolor es indescriptible”, expresaron sus allegados.

Según MariskalRock, el bajista debutó con Scorpions en 1974 en el disco Fly to the Rainbow. Posteriormente, contribuyó en otros trabajos destacados, como ‘Lovedrive’ (1979), ‘Blackout’ (1982) y ‘Love at First Sting’ (1984). El papel de Buchholz fue fundamental para definir el rumbo musical de la banda, que alcanzó su mayor éxito en los años 80. En 1990, la publicación de ‘Crazy World’ marcó su último proyecto de estudio junto a Scorpions.

El impacto de Buchholz trascendió la música, ya que formó parte de una generación que llevó al rock alemán a escala global. Su sonido se mantuvo como una referencia para músicos y fanáticos.

El legado de Francis Buchholz
El legado de Francis Buchholz impulsó a Scorpions al estrellato internacional durante la época dorada del hard rock (Facebook: Francis Buchholz)

Carrera posterior y legado en el hard rock

Tras su salida de Scorpions, Buchholz optó por una etapa como asesor musical. Sin embargo, regresó a los escenarios para colaborar con sus excompañeros Herman Rarebell y Michael Schenker en el proyecto Michael Schenker’s Temple of Rock. Juntos, ofrecieron conciertos en numerosos países, manteniendo vigente el legado de la banda y acercándose a nuevas audiencias.

De acuerdo con MariskalRock, el bajista actuó en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Japón, consolidando su presencia internacional. Su estilo y profesionalismo dejaron huella en el género, inspirando a nuevas generaciones de músicos. La huella de Buchholz en la historia del hard rock resulta incuestionable.

La familia de Buchholz solicitó respeto y privacidad en este difícil momento. Su esposa Hella, su hijo Sebastian y sus hijas Louisa y Marietta agradecieron el apoyo recibido y destacaron el legado artístico del músico. La comunidad del rock lamenta la partida de uno de sus referentes, cuya influencia permanece intacta.

Francis Buchholz, histórico bajista de
Francis Buchholz, histórico bajista de Scorpions, murió a los 75 años en Alemania tras una larga lucha contra el cáncer (Quelle: Helena Larsson/IBL Bildbyrå/picture alliance)

Scorpions y el tributo a su historia

Scorpions celebró recientemente su 60º aniversario con el disco en directo Coming Home Live, grabado en el Heinz von Heiden Arena de Hannover. Según MariskalRock, este trabajo supone un homenaje a la trayectoria de la banda y a sus integrantes históricos, incluido Buchholz.

El bajista se convirtió en figura esencial del grupo, participando en los momentos de mayor éxito y reconocimiento. Su legado musical sigue vivo en cada concierto y en el recuerdo de los seguidores del género.

La muerte de Francis Buchholz marca el final de una era en la música rock. Su aporte artístico, su profesionalismo y su carácter familiar lo distinguieron en el panorama internacional. El impacto de su obra queda reflejado en la discografía de Scorpions y en la memoria colectiva de los amantes de la música.

La despedida de Buchholz se produce en un contexto de reconocimiento global al legado de Scorpions. El grupo continúa activo, homenajeando a sus miembros fundadores y reafirmando su lugar en la historia del rock.

La figura de Francis Buchholz permanecerá asociada a la esencia de Scorpions y al desarrollo del hard rock, género al que dedicó su vida y pasión.

