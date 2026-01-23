Entretenimiento

“El éxito no lo arregla todo”: Martin Freeman habló de su lucha silenciosa contra la ansiedad

En una charla íntima en el pódcast How To Fail with Elizabeth Day, el actor británico reflexionó sobre la ansiedad, la paternidad, la fama y la necesidad de preservar su vida privada pese al éxito profesional

Guardar
Martin Freeman reveló que el
Martin Freeman reveló que el éxito profesional no elimina su ansiedad y reflexionó sobre los desafíos de la paternidad (YouTube: How To Fail with Elizabeth Day)

La conversación con Martin Freeman en el pódcast How To Fail with Elizabeth Day, disponible en YouTube, inició con una exploración sincera sobre paternidad, ansiedad y la vida tras el éxito profesional. El actor británico, reconocido por su carrera en cine y televisión, abordó desde el comienzo cuestiones personales que trascienden su imagen pública.

“Ser padre es amor extremo, risas extremas, afecto extremo y también frustración y enfado intensos”, afirmó Freeman al analizar la experiencia de la paternidad, según How To Fail with Elizabeth Day en YouTube. Rechaza la visión idealizada de la crianza y subraya la importancia de la disciplina y el caos en el crecimiento personal.

Tuve la suerte de sentirme querido y apoyado, pero sería un error negar la realidad más áspera de la vida familiar”, añadió. Para el actor, establecer límites y aceptar el desorden constituye una parte esencial del cariño paternal. Considera que suavizar la experiencia responde a una presión cultural reciente que aleja a padres e hijos de la autenticidad.

Ansiedad persistente y exposición pública

El actor británico subrayó el
El actor británico subrayó el papel de la disciplina y el caos en la crianza real, alejándose de imágenes idealizadas

Al profundizar en su mundo interior, Freeman reconoció sus luchas personales: “Creo que tengo una mente ansiosa y el éxito no lo arregla todo”, reveló en el pódcast. Señaló que ni los premios, ni la popularidad, ni el reconocimiento profesional logran disipar la ansiedad de fondo.

“Nada resuelve todos los problemas. El amor ayuda más que nada, pero la ansiedad sigue ahí, en algún lugar”, confesó. La atención pública, según detalló, genera tanto gratitud como desasosiego y afirmó no haber hallado una fórmula infalible para enfrentar el “juego de locos” de la exposición.

La incomodidad ante los focos y la defensa de su vida privada emergen como otro eje central. “No creo que la gente necesite saberlo todo sobre mí. Ya saben más de lo que quisiera”, expresó Freeman durante la conversación con Elizabeth Day.

El intérprete argumentó que proteger
El intérprete argumentó que proteger una vida privada es fundamental para lograr autenticidad actoral en cine y televisión

Diferenció entre privacidad y secreto, y explicó que reservar ciertos aspectos es clave para conservar su autenticidad actoral. “Si el público lo conociera todo sobre mí, costaría más creerme en un papel”, sostuvo.

Según el actor, mantener un núcleo íntimo e inaccesible resulta necesario para lograr una interpretación realista y alcanzar alguna forma de “verdad” en la actuación.

Infancia, fracaso y autocrítica

El relato también repasa su pasado académico y su relación con el fracaso. “Nunca fui un niño prodigio”, recordó Freeman, quien asocia sus bajas calificaciones al desinterés y a una actitud dispersa.

Freeman detalló cómo sus dificultades
Freeman detalló cómo sus dificultades académicas y fracasos fueron clave en su desarrollo personal y profesional (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Era inteligente, pero perezoso y distraído. No estaba hecho para Oxford”, relató. Incluso en las materias que lo motivaban, los resultados quedaban lejos de sus expectativas, lo que incrementó su tendencia a la autocrítica. Para él, las caídas y errores fueron esenciales en su desarrollo personal y profesional.

Comparaciones, competencia y dudas

La comparación profesional aparece como motor y fuente de inseguridad a lo largo de su carrera. Freeman reconoció en el pódcast que comparar su trayectoria con la de ídolos y contemporáneos es inevitable.

Salió de la escuela de arte dramático a los 23 años, la edad que tenía George Harrison con Sgt. Pepper, y sintió que debía “apresurarse”. Aunque disfruta observar el éxito de colegas, considera que la competencia en un terreno donde todo es opinable puede generar dudas y relativizar los logros.

Escepticismo tecnológico y creatividad infantil

Martin Freeman compartió en el
Martin Freeman compartió en el pódcast su vivencia de la exposición pública y la necesidad de mantener su privacidad (YouTube: How To Fail with Elizabeth Day)

El actor abordó también su escepticismo ante la dependencia tecnológica y valoró el papel del “aburrimiento” y la creatividad en la infancia. Se define como alguien “bastante inútil” con los dispositivos y advierte del peligro de suplir la imaginación con tecnología.

Hay un gran valor en hacer que un niño se aburra. Solo así inventa, explora, aprende habilidades”, señaló en el episodio.

Autenticidad y legado de Michael Caine

Respecto a su relación con el arte dramático, Freeman sostuvo que nunca quiso forzar una imagen. “Mi misión fue evitar que el público vea el truco del actor. Lo importante es que no se note que estás actuando; esa es la ‘verdad artística’”, afirmó.

Michael Caine representa para Freeman
Michael Caine representa para Freeman el modelo de autenticidad y verdad artística en el arte dramático (REUTERS/James Akena)

Destacó la influencia de Michael Caine en su vocación y admira su capacidad para transmitir autenticidad desde lo cotidiano. La figura de Caine representa para Freeman la prueba de que, en la interpretación realista, la verdad y la autenticidad pueden encontrarse en lo común.

Así, el legado de Michael Caine consolidó en el joven Freeman la convicción de que la autenticidad, tanto en la vida como en el arte, reside en saber reconocer el valor de lo ordinario. Una idea que, según reveló en How To Fail with Elizabeth Day, sigue siendo su principal inspiración.

Temas Relacionados

Martin FreemanAnsiedadPaternidadAutenticidad actoralMichael CaineAburrimiento creativoNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Roma despide a Valentino Garavani rodeado de celebridades en la Basílica de Santa Maria degli Angeli

El último adiós al legendario diseñador reunió a grandes referentes de la moda y el espectáculo en un emotivo homenaje que recordó el impacto de Valentino Garavani en la historia de la alta costura mundial

Roma despide a Valentino Garavani

“Gritarle a los arbustos”: la curiosa rutina de Gwyneth Paltrow para lidiar con la ansiedad

Cercana con sus fans, la actriz compartió sus estrategias personales para combatir el exceso de trabajo y mejorar su bienestar emocional

“Gritarle a los arbustos”: la

¿El próximo James Bond? Tom Blyth explicó por qué interpretar al agente 007 lo seduce y alimentó las especulaciones

En una entrevista con Vanity Fair, el actor detalló su admiración por el personaje, reveló cómo los desafíos y dilemas del icónico espía influyen en su carrera y anticipó su interés por el género

¿El próximo James Bond? Tom

Claire Foy habló sobre cómo evita ser encasillada y construir una carrera fuera de su papel en “The Crown”

En una entrevista con Radio Times, la actriz británica reflexionó sobre el encasillamiento actoral, el abordaje del dolor en pantalla y la búsqueda de nuevos desafíos

Claire Foy habló sobre cómo

Quién es Alex Honnold, el “mejor escalador del mundo” que busca conquistar la cima del Taipei 101

No solo escala paredes imposibles, sino que también impulsa proyectos de energía solar, conduce pódcast y equilibra sus retos con el cariño a su familia, mostrando una vida tan diversa como inspiradora

Quién es Alex Honnold, el
DEPORTES
Faustino Oro cortó su racha

Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

TELESHOW
Moria Casán salió al cruce

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo sobre el trigo

Un hallazgo sobre el trigo revela cómo un hongo logra evadir sus defensas

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo