‘Sinners’ de Ryan Coogler rompe el récord de nominaciones en los premios Oscar con 16 menciones

Una historia de terror sobre el lado sobrenatural de la historia afroamericana, donde el pasado y el más allá se tocan. Pecadores con Michael B. Jordan. Estreno, viernes 4 de Julio, (Max)

La jornada de anuncios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dejó una marca indeleble en la historia de los premios más codiciados del cine. “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, se alzó este jueves con 16 nominaciones al Oscar, una cifra inédita que supera el récord absoluto que ostentaban hasta ahora tres clásicos con 14 candidaturas.

El filme de Coogler no solo encabeza la competencia por la estatuilla a mejor película, sino que también figura entre los aspirantes en dirección, guion original, actuación principal (con Michael B. Jordan), actriz y actor de reparto, y en todas las categorías técnicas, desde dirección de fotografía hasta efectos visuales. La canción “I Lied to You”, incluida en la banda sonora, también fue reconocida.

La hazaña coloca a “Sinners” en una posición singular: es la séptima película en lograr postulaciones en cada apartado técnico, una distinción que únicamente habían alcanzado títulos como “Dune” (2021), “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Titanic” (1997). Si se suma la nominación a mejor canción original, solo “Titanic” había logrado algo similar.

All About Eve, Lalaland y Titanic eran las películas que anteriormente ostentaban el récord

El impacto de este logro se mide frente a referentes históricos: con sus 16 menciones, la película de Coogler deja atrás a “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016), todas con 14. En cuanto a triunfos, el récord vigente de 11 estatuillas lo comparten “Ben-Hur” (1959), “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003).

Más allá de las cifras, Ryan Coogler se transforma en el segundo cineasta negro en ser nominado, en el mismo año, como productor, director y guionista original. El primer antecedente fue Jordan Peele por Get Out (2017). Solo tres realizadores han alcanzado esa triple postulación, sumando a Spike Lee por BlacKkKlansman (2018).

El director de “Black Panther” también suma otro hito: es el segundo productor negro en recibir dos nominaciones a mejor película, tras competir anteriormente con “Judas and the Black Messiah” (2020). Esta distinción solo la comparte con Peele, quien lo logró con Get Out y BlacKkKlansman.

"Sinners" narra la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida (Warner Bros. Pictures via AP)

La lista de rupturas no termina allí. Zinzi Coogler, productora y esposa del director, figura como la primera productora filipina y la tercera mujer negra en ser nominada al máximo galardón. El matrimonio hace historia al convertirse en la primera pareja negra casada que compite en esa categoría.

Otra pionera es Autumn Durald Arkapaw, quien se convirtió en la primera mujer filipina y la primera mujer de color candidata a mejor dirección de fotografía. En el apartado de diseño de producción, Hannah Beachler mantiene su exclusividad como la única mujer negra nominada, sumando una segunda mención tras su victoria con “Black Panther”.

El vestuario, una vez más, lleva la firma de Ruth E. Carter. Con su quinta nominación, Carter se consagra como la mujer negra con más postulaciones en la historia de los Oscar, superando a la actriz ganadora Viola Davis. Solo la superan en cantidad de nominaciones entre los creativos negros Denzel Washington (nueve) y Quincy Jones (siete).

Gracias a "Sinners", la diseñadora Ruth E. Carter se ha convertido en la mujer negra con más nominaciones en los Oscar, superando a Viola Davis REUTERS/Mario Anzuoni

El guion original de “Sinners” también inscribe a Coogler en una tradición que comenzó en 1972, cuando Suzanne de Passe fue la primera guionista negra reconocida por Lady Sings the Blues. Desde entonces, solo un puñado ha llegado a esta instancia, y únicamente Jordan Peele se alzó con la victoria.

La cuenta regresiva ya está en marcha: la votación final se realizará entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, y la gala número 98 de los Oscar tendrá lugar el 15 de marzo, con Conan O’Brien como anfitrión.