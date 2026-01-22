Arrestan a la expareja de Djimon Hounsou tras denuncia por presunta agresión

Djimon Hounsou enfrenta un pleito legal con Riza Simpson por violencia domestica. (Efren Landaos/Sipa USA)

Djimon Hounsou, reconocido por su trabajo en la cinta Gladiator en grandes producciones de Hollywood, atraviesa un delicado momento personal luego de que su expareja, Riza Simpson, fuera arrestada la semana pasada en Atlanta tras un presunto episodio de violencia doméstica.

El caso, que involucra a la familia del intérprete y a sus hijos menores, ha comenzado a generar atención mediática pese a que la relación entre ambos se había mantenido mayormente fuera del foco público.

Según un informe del Departamento de Policía de Atlanta obtenido por el Daily Mail, el actor de 61 años denunció el mes pasado que su expareja lo habría golpeado en el rostro con el puño cerrado el pasado 2 de diciembre de 2025.

Djimon Hounsou declaró que s expareja lo golpeó con el puño cerrado en la cara. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, el incidente ocurrió en la casa que compartían en Atlanta, después de que él le pidiera que abandonara la vivienda.

En el domicilio se encontraban los dos hijos que la expareja tiene en común, quienes —según relató el actor— no presenciaron directamente la agresión porque estaban en el piso superior, aunque podrían haber escuchado el altercado.

La situación escaló semanas después. El viernes 16 de enero, agentes de la policía se presentaron en la misma residencia con una orden de arresto contra Riza Simpson. De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales observaron a la mujer a través de las ventanas del inmueble mientras cerraba las persianas.

Riza Simpson se escondió en su casa tras la denuncia de Djimon Hounsou. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, al comunicarse con ella por teléfono, Riza habría asegurado que se encontraba conduciendo hacia la casa para reunirse con ellos. Tras indicar los agentes que ingresarían a la vivienda, la mujer finalmente abrió la puerta.

Durante el procedimiento, los policías señalaron que había niños presentes en el lugar y que, al tocar la puerta por primera vez, se escucharon llantos en el interior de la casa.

Simpson fue arrestada y acusada de dos delitos menores: agresión simple en el marco de violencia doméstica y obstrucción a la autoridad, esta última por presuntamente haber brindado información falsa a los oficiales.

Registros judiciales consultados por el Daily Mail indican que Riza Simpson fue ingresada en el Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta bajo el cargo de “violencia familiar”, considerado un primer delito en su historial.

La expareja de Djimon Hounsou se encuentra detenida por el delito de violencia familiar. (Bang Media International)

El medio TMZ fue el primero en informar sobre el arresto, mientras que Us Weekly detalló que Simpson fue liberada el martes 20 de enero tras pagar una fianza de 500 dólares, aunque posteriormente fue trasladada a la cárcel del condado de Fulton debido a la orden judicial en su contra.

Según un representante del centro penitenciario, la audiencia judicial fue fijada para el miércoles 21 de enero a las 9 de la mañana. Hasta el momento, ninguno de los involucrados han emitido declaraciones públicas.