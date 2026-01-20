Entretenimiento

El video de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz que muestra tensiones familiares antes de la ruptura definitiva

El clip fue grabado durante el estreno en Londres de la serie de Netflix sobre David Beckham en 2023

Tras el extenso comunicado de Brooklyn Beckham, un video de hace casi tres años resurgió y mostró tensiones entre la familia. Créditos: Instagram

Un video grabado en 2023 durante la presentación en Londres del documental de Netflix sobre la familia Beckham ha vuelto a circular en redes sociales, reavivando el interés público por la pelea entre Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz con David y Victoria Beckham.

En las imágenes, registradas en la alfombra roja del estreno, se observa a David y Victoria Beckham posando frente a los fotógrafos junto a su hijo mayor. Brooklyn, situado a un lado, extiende el brazo fuera de plano para invitar a Nicola Peltz a sumarse a la fotografía familiar.

La actriz se acerca al grupo de manera pausada y, una vez colocada, dirige una mirada seria hacia David y Victoria antes de que continúe la sesión fotográfica. El gesto, breve pero perceptible, ha sido interpretado por numerosos usuarios como una señal de incomodidad.

El clip no contiene audio relevante ni muestra un intercambio verbal entre los protagonistas, pero la incomodidad de Nicola Peltz es evidente, además de que Victoria Beckham tampoco se acerca mucho a su hijo.

Nicola Peltz se notaba incómoda
Nicola Peltz se notaba incómoda durante la toma de fotografías con sus suegros. (Captura de video)

La difusión del clip coincide con la reciente publicación de un extenso comunicado de Brooklyn en el que aborda, por primera vez de forma directa, el distanciamiento con su familia.

En el texto, dividido en seis páginas, el joven de 26 años afirma que no desea una reconciliación con sus padres y sostiene que su relación con Nicola ha sido objeto de tensiones familiares desde antes de su boda, celebrada en abril de 2022.

En su comunicado, Brooklyn señala que las fracturas familiares se intensificaron durante la organización de su boda y menciona desacuerdos vinculados tanto a decisiones personales como a cuestiones profesionales y de imagen pública.

“Mis padres han estado intentando sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre”, expresó.

Brooklyn Beckham acusó a sus
Brooklyn Beckham acusó a sus padres de querer separarlo de Nicola Peltz antes de su boda. (Instagram/Nicola Peltz)

Y añadió: “Durante la planificación de la boda, mi madre llegó al extremo de llamarme “malvado” porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera, Sandra, y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido".

Asimismo, Brooklyn Beckham aseguró que sus padres son quienes han instruido a la prensa para atacarlo y afirmó que su familia fue quien lo bloqueó a él de las redes sociales, pese al post de su hermano Cruz.

“Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido interminables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, confesó.

Y continuó: “Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado”.

A través de su cuenta
A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham se pronunció por primera vez acerca del distanciamiento con sus padres (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

Es así que Brooklyn y Nicola Peltz han estado ausentes de varios acontecimientos familiares relevantes en los últimos meses, incluidos actos relacionados con el 50º cumpleaños de David Beckham.

Por el momento, ni David ni Victoria Beckham han realizado comentarios públicos específicos el comunicado de su hijo. Fuentes cercanas a la familia han indicado que no existe un proceso legal en curso y que el distanciamiento se mantiene en el plano personal.

