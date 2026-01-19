Roger Waters no se retracta y vuelve a criticar a Ozzy Osbourne: “Me parece repugnante”

La muerte de Ozzy Osbourne intensificó el conflicto entre Roger Waters y la familia Osbourne con declaraciones cruzadas (AP)

La reciente muerte de Ozzy Osbourne puso en el centro de la atención pública el enfrentamiento entre Roger Waters y la familia Osbourne, con una cadena de declaraciones cruzadas y acusaciones directas.

El exlíder de Pink Floyd no solo mantuvo sus polémicas palabras sobre el legado del músico británico, sino que además dirigió duros reproches a Sharon Osbourne, viuda de Ozzy, después de los calificativos que ella y su hijo Jack le dedicaron.

En una entrevista con Piers Morgan Uncensored, Waters sostuvo que sus críticas hacia Ozzy no fueron accidentales ni sacadas de contexto, y explicó que no niega haberlas pronunciado porque surgieron en medio de una larga charla.

El cantante explicó que nunca fue admirador de Black Sabbath ni de las excentricidades de Ozzy y afirmó que “no me interesa la gente que muerde cabezas de murciélagos. Me parece repugnante”.

El ex líder de Pink Floyd justificó sus polémicas críticas y afirmó que nunca admiró a Ozzy ni a Black Sabbath (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Ante esto, la familia Osbourne respondió con indignación. Jack Osbourne calificó a Waters de “patético y fuera de la realidad” y difundió un mensaje explícito en sus redes sociales, mientras su madre Sharon fue aún más directa.

En declaraciones citadas por Daily Star, la empresaria sostuvo que “no tiene carisma, parece Frankenstein. Ese hombre está enfermo de la cabeza, no es relevante hoy. Nadie lo quiere”.

Roger Waters, lejos de retractarse, lanzó una acusación personal contra la viuda de Ozzy Osbourne y sostuvo que no tiene tiempo para ella, a quien considera una “sionista furibunda” que lo ha acusado de todo tipo de cosas porque, según él, forma parte del “lobby israelí“.

Sharon respondió públicamente a las declaraciones de Waters con calificativos personales y descalificaciones (REUTERS/Paul Hackett)

Consultado sobre si lamenta haber causado dolor a la familia de Ozzy, Waters fue tajante y expresó que “no me interesa particularmente la familia Osbourne”, aunque sí aceptó la posibilidad de conversar con Jack si él lo desea y aclaró que “si quiere conversar, hablaré con él. No seré desagradable”.

El bajista también expresó que lamenta la pérdida de Jack, pero defendió su derecho a hablar con honestidad sobre personas y música, y recalcó que no le gusta Black Sabbath.

La controversia se intensificó por el momento en que Waters eligió expresar sus opiniones, apenas tres meses después del fallecimiento de Ozzy, ocurrido en julio de 2025.

Cuando Piers Morgan le ofreció una última oportunidad para mostrar arrepentimiento, Waters cerró el tema con determinación y aseguró que “no me arrepiento de nada en la vida, salvo no haber logrado que la gente entienda la importancia de la empatía y los derechos humanos. Pero la familia Osbourne, no, no me interesa”.

Roger Waters reconoció su falta de interés en la familia Osbourne pero se mostró dispuesto al diálogo con Jack Osbourne si este lo desea (Instagram/Jack Osbourne)

El pacto de Sharon Osbourne y el motivo para seguir viva

En medio de estos cruces, Sharon Osbourne sorprendió al dar detalles sobre la decisión de no cumplir el pacto de “suicidio asistido” que había acordado con Ozzy años antes.

El acuerdo, según relató Sharon en sus memorias Survivor: My Story – The Next Chapter y reiteró ante Piers Morgan, nació tras la muerte de su padre por Alzheimer.

Ambos esposos habían prometido que, ante una enfermedad irreversible del cerebro, acudirían a la organización suiza Dignitas para poner fin a sus vidas bajo supervisión médica.

Sharon recordaba que creían cien por ciento en la eutanasia y que el compromiso incluía la anuencia de sus hijos, quienes estaban al tanto de la decisión.

Con los años, Ozzy Osbourne amplió el pacto y llegó a afirmar que si no podía ir al baño solo, o si tenía tubos por todas partes, ya le había dicho a su esposa que debía desconectar la máquina.

Sharon Osbourne rompió el pacto de “suicidio asistido” decidido junto a Ozzy, motivada por el amor y apoyo de sus hijos (Jacob King/PA via AP)

Tras la muerte del músico, Sharon explicó que la razón principal para permanecer con vida fueron sus hijos, y reconoció que se habría ido con Ozzy, que ya había hecho todo lo que quería hacer, pero que sus tres hijos habían sido increíblemente magníficos con ella.

La empresaria relató que su cambio de perspectiva surgió al conocer a dos jóvenes en una clínica de salud mental, cada una marcada por el suicidio de su madre.

Sharon recordó que vio el estado en que se encontraban y el efecto devastador que esa pérdida había tenido en sus vidas, y pensó que nunca, jamás, haría eso a sus propios hijos.

Asimismo, agradeció el apoyo constante de sus herederos Aimee, Kelly y Jack después de la muerte de su padre.