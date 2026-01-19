La razón por la que Gwyneth Paltrow estaba nerviosa por las escenas de sexo junto a Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’

Gwyneth Paltrow admitió que grabar escenas con Timothee Chalamet la puso nerviosa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gwyneth Paltrow habló recientemente sobre su experiencia rodando escenas de intimidad junto a Timothée Chalamet en Marty Supreme. La actriz, de 53 años, confesó sentirse “preocupada” por la diferencia de edad entre ambos, aunque aseguró que la filmación transcurrió sin inconvenientes.

Durante una sesión de preguntas y respuestas sobre la película en Santa Mónica, Paltrow explicó que su inquietud surgió debido a la brecha de 23 años con Chalamet, de 27 en el momento de la filmación.

“Él tenía 27 o 28, y yo tenía 50 y pico, y, quiero decir, es raro. Pensé: ‘Si es raro para mí, probablemente también lo será para él’, pero en realidad estuvo bien. No fue tan raro”, señaló.

Gwyneth Paltrow pensaba que la diferencia de edad con Timothee Chalamet haría incómodas las escenas. (Captura de video)

La artista agregó que se trataba de múltiples escenas de carácter sexual, y que aunque llevaba tiempo sin enfrentarse a ese tipo de filmaciones, se sintió cómoda en todo momento.

“Fue muy cómodo, y estuvo bien. Es tan fácil trabajar con él, tan brillante y comprometido, cómodo y confiado”, comentó.

Por si fuera poco, la ganadora del Oscar también reflexionó sobre la naturaleza mecánica de las escenas íntimas en el cine. En declaraciones previas en The Drew Barrymore Show, explicó que estas secuencias suelen ser estrictamente técnicas.

“Es como besar a alguien que no conoces. No estás en una relación con ellos. No hay romance. Es muy mecánico. Es como una coreografía, pero involucrando lenguas”, dijo.

Gwyneth Paltrow aseguró que este tipo de escenas están coreografiadas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Estas declaraciones surgen luego de que Gwyneth Paltrow compartió cómo sus hijos reaccionaron al ver estas escenas. Durante su participación en Late Night with Seth Meyers, la actriz contó que su hijo Moses, de 19 años, cubrió sus ojos mientras veía las escenas de intimidad en la película.

“No lo tomó muy bien”, dijo, demostrando con gestos cómo su hijo se escondía ante la pantalla. En contraste, su hija Apple, de 21 años, consideró que la madre se veía increíble durante una escena íntima filmada en Central Park, Nueva York.

“Mi hija pensó que estaba muy bad-ass y mi hijo decía: ‘Oh, Dios mío, mamá. Esto es demasiado’”, relató.

Los hijos de Gwyneth Paltrow reaccionaron diferente a sus escenas en la cinta. (Instagram/Gwyneth Paltrow)

Cabe destacar que desde su estreno el mes pasado, Marty Supreme ha colocado a Timothée Chalamet como favorito en la temporada de premios, en gran parte por su interpretación principal.

El actor, que recientemente ganó un Globo de Oro como Mejor Actor en Comedia o Musical, celebró su triunfo con entusiasmo en redes sociales, compartiendo fotografías de la ceremonia y agradeciendo a su director Josh Safdie, a su pareja Kylie Jenner y a sus padres.

Durante su discurso, también reconoció a sus competidores de la categoría, entre ellos George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung-hun, Jesse Plemons y Leonardo DiCaprio, expresando admiración por ellos y agradecimiento por la oportunidad de participar.