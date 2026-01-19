5 canciones que escribieron los Bee Gees y se convirtieron en grandes éxitos en la voz de otros artistas

Los Bee Gees fueron autores de cinco grandes éxitos internacionales que otros artistas popularizaron en los rankings de los años 70 y 80

Durante la década de 1970 y comienzos de los 80, los hermanos Bee Gees consolidaron su lugar en la historia de la música no solo por sus interpretaciones, sino también por su faceta como compositores.

Diversos artistas llevaron al éxito canciones escritas por Barry, Robin y Maurice Gibb, posicionando estos temas en los primeros lugares de los rankings internacionales. Entre 1971 y 1980, cinco de estas obras destacaron por su impacto comercial y su influencia duradera.

A continuación, se detallan las cinco canciones más relevantes que los Bee Gees escribieron para otros artistas, seleccionadas por su repercusión y permanencia en la cultura popular.

El legado de los Bee Gees en voces ajenas

“How Can You Mend a Broken Heart” marcó un punto de inflexión para los Bee Gees al convertirse en su primer número uno en Estados Unidos en 1971. En 1972, Al Green incluyó su propia versión en el álbum Let’s Stay Together.

Al Green revitalizó la canción ‘How Can You Mend a Broken Heart’ de los Bee Gees gracias a su inclusión en famosas películas de Hollywood

De acuerdo con Rebeat, aunque Green no lanzó el tema como sencillo en ese país, la canción ganó reconocimiento gracias a su presencia en películas como Notting Hill y Good Will Hunting. De acuerdo con archivos de la industria, su difusión en el cine permitió que la versión de Green obtuviera una renovada popularidad fuera de los rankings tradicionales.

En 1976, Yvonne Elliman grabó “Ámame” (“Love Me”), un tema compuesto por Barry y Robin Gibb. Los Bee Gees habían incluido la canción en su álbum Children of the World, pero no la publicaron como sencillo.

Elliman lo lanzó y el tema escaló hasta el puesto catorce en las listas estadounidenses. Según registros periodísticos, este éxito marcó el despegue de la carrera solista de este artista y consolidó la colaboración entre la cantante y los hermanos Gibb.

Yvonne Elliman llevó a ‘Love Me’ al puesto catorce en Estados Unidos, marcando el inicio de su carrera solista respaldada por los hermanos Gibb

“More Than a Woman” se convirtió en un clásico asociado al fenómeno disco gracias a la interpretación del grupo Tavares. Aunque los Bee Gees grabaron su versión para la banda sonora de Saturday Night Fever, Tavares lanzó el tema como sencillo y logró posicionarlo en el puesto treinta y dos del ranking de Estados Unidos. De acuerdo con publicaciones especializadas, la canción se consolidó como una de las piezas centrales de la era disco.

La banda Tavares convirtió ‘More Than a Woman’ en un himno de la era disco, posicionando el tema en los principales charts internacionales

Clásicos que trascendieron generaciones

En 1978, Frankie Valli volvió al primer plano con “Grease”, compuesta por Barry Gibb como tema de apertura de la película homónima.

En este caso, vale destacar que Barry Gibb también participó en los coros y Peter Frampton tocó la guitarra en la grabación.

Según precisó Rebeat, el sencillo alcanzó el primer puesto del ranking estadounidense y se transformó en el último gran éxito de Valli en las décadas siguientes. Según fuentes de la industria, “Grease” demostró la capacidad de los Bee Gees para crear hits adaptables a diferentes estilos y públicos.

Frankie Valli volvió a encabezar los rankings estadounidenses con ‘Grease’, escrita por Barry Gibb para la exitosa película del mismo nombre

En 1980, Barbra Streisand lanzó “Mujer enamorada” (“Woman in Love”), escrita por Barry y Robin Gibb como primer sencillo de su álbum Guilty. La canción permaneció tres semanas en la cima de los rankings en Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de la artista.

De acuerdo con reportes musicales, el tema marcó un punto de inflexión en la carrera de Streisand, revitalizando su presencia en la industria.

Barbra Streisand logró su mayor éxito comercial con ‘Woman in Love’, canción compuesta por Barry y Robin Gibb en 1980

La influencia de los Bee Gees, vigente a través del tiempo

Estas cinco canciones ejemplifican cómo el talento compositivo de los Bee Gees permitió que otros intérpretes alcanzaran el éxito internacional. La habilidad de los hermanos Gibb para crear melodías universales y letras memorables facilitó que sus obras trasciendan géneros y fronteras.

El impacto de estas composiciones en la cultura popular demuestra que el legado de los Bee Gees permanece vigente, tanto en sus propias voces como en las de quienes supieron llevar sus canciones al estrellato. A través de estos éxitos, consolidaron su lugar como referentes esenciales de la música popular.