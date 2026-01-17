Entretenimiento

Hudson Williams y la transformación física que convirtió a “Más que rivales” en un fenómeno

El joven actor canadiense ha dado de qué hablar por la dedicación y disciplina detrás de su impresionante cambio corporal, demostrando que el esfuerzo en el gimnasio puede convertirlo en la nueva promesa de la pantalla chica

Guardar
La transformación física de Hudson
La transformación física de Hudson Williams a los 24 años para ‘Más que rivales’ lo posiciona como referencia del fitness en la televisión (REUTERS/Daniel Cole. Captura de video)

El ascenso meteórico de la serie Más que rivales no solo ha puesto el foco en el guion y la representación, sino también en el imponente cambio físico de su protagonista, Hudson Williams.

A sus 24 años, el actor canadiense ha convertido su cuerpo en una herramienta clave para dar vida a Shane Hollander, la superestrella del hockey. Su transformación no ha pasado desapercibida ni para el público ni para la crítica, que lo señalan como uno de los nuevos referentes del fitness en el entorno audiovisual.

Desde sus inicios, Williams ha demostrado una relación cercana con el entrenamiento. Según relató el propio actor, su papá intentó introducirlo en el mundo de las pesas desde que era un niño. “Hay vídeos de mi padre intentando ponerme pesas en la mano”, cuenta, dejando entrever que la disciplina y el esfuerzo forman parte de su vida desde muy pequeño. Este temprano acercamiento al ejercicio físico se consolidó con el paso de los años, afianzándose como un hábito indispensable en su rutina diaria.

El entrenamiento cuerpo completo de
El entrenamiento cuerpo completo de Hudson Williams fortalece músculos y mejora su forma física para interpretar al jugador de hockey Shane Hollander

El proceso de transformación de Hudson Williams para encarnar a Shane Hollander ha sido meticuloso. El rodaje de una serie centrada en el hockey exigía un físico que transmitiera fuerza y resistencia, pero también agilidad y una imagen convincente de deportista profesional.

Al principio, el director Jacob Tierney le sugirió que diera a su personaje un aspecto “más corpulento y fuerte”, con la apariencia de alguien que disfruta de la comida abundante y la cerveza. Sin embargo, Williams pronto advirtió que sus compañeros de reparto, como Connor Storrie, lucían físicos mucho más estilizados, casi de modelos de ropa interior.

Esta diferencia de referencias llevó a Williams a adaptar su rutina y buscar un equilibrio entre masa muscular y definición, sin perder el objetivo de parecerse a un auténtico jugador de hockey.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el énfasis de Williams en el entrenamiento de glúteos. Sin tapujos, el actor reconoce que busca “conservar este culo y por qué no conseguir uno más grande”. Esta sinceridad, poco habitual en el mundo masculino, lo ha diferenciado incluso dentro del elenco.

Mientras que Storrie, a quien Williams describe como poseedor de “el trasero más gordo que he visto en un hombre”, prefiere no hablar del tema, Hudson lo toma con humor y naturalidad. “No me importa hablar de mi trasero”, afirma el canadiense, dejando claro que la búsqueda de un físico potente no está reñida con la autoaceptación ni con la diversión.

La adaptación física de Williams
La adaptación física de Williams responde a las demandas del director, buscando equilibrio entre masa muscular y definición para un rol creíble en el hockey

El entorno y la convivencia con otros actores han jugado un papel esencial en la evolución de Williams. Rodeado de compañeros que entrenan con intensidad y cuidan su imagen, el protagonista de Más que rivales encontró la motivación necesaria para llevar su cuerpo al siguiente nivel.

La competencia amistosa y la referencia constante al físico de Storrie terminaron por marcarse como objetivos personales: “Quiero ponerme tan grande como él en la primera temporada”, admite Williams, quien aspira a ganar 4,5 kilos de músculo y desarrollar hombros “imponentes”.

La rutina de entrenamiento semanal de Williams es el reflejo de esa ambición y disciplina. En condiciones normales, entrena cinco veces por semana, aunque en periodos de grabación o viajes reduce a tres sesiones sin dejar de priorizar la constancia.

Cada entrenamiento tiene una duración que oscila entre los 45 minutos y una hora, lo que le permite mantener la intensidad sin sacrificar tiempo en su apretada agenda. La clave, según Williams, radica en la eficiencia y en optar por series de cuerpo completo, que maximizan los resultados y aseguran una preparación física global.

El propio Williams reconoce la influencia de figuras del hockey como Sidney Crosby y Connor McDavid en su dedicación y ética de trabajo. “Parecen los mejores compañeros de equipo, solo comen y respiran una cosa: hockey”, asegura. Estos deportistas han servido de inspiración no solo en el plano atlético, sino también en el enfoque mental con el que el protagonista afronta cada desafío físico y profesional.

Para la segunda temporada de la serie, el actor se ha propuesto alcanzar nuevas metas musculares y consolidarse como uno de los intérpretes más preparados del panorama actual.

La rutina semanal de Hudson
La rutina semanal de Hudson Williams, con hasta cinco entrenamientos por semana, maximiza resultados mediante sesiones eficientes de 45 a 60 minutos

El desglose de la rutina de ejercicios de Hudson Williams revela la exigencia de su preparación. El actor inicia su sesión con fly de pecho con mancuernas, realizando tres series de ocho a diez repeticiones para trabajar la zona pectoral. Continúa con el curl con mancuernas acostado, en dos o tres series del mismo rango de repeticiones, para fortalecer los brazos. La sentadilla búlgara dividida tiene un papel central, con tres series de ocho a diez repeticiones por lado, enfocada especialmente en glúteos y piernas.

Para la espalda, Williams recurre al remo con polea con un solo brazo sentado, también en tres series de ocho a diez repeticiones por lado.

La rutina sigue con la extensión de tríceps por encima de la cabeza, un ejercicio fundamental para el desarrollo de la parte posterior del brazo, repetido en tres series de ocho a diez repeticiones. La elevación lateral con cable, igualmente distribuida en tres series, se dirige al trabajo de los hombros y la definición del deltoides.

Finalmente, la bandera del dragón, uno de los movimientos más exigentes para el core, cierra la sesión con tres series de tres a cinco repeticiones, dando el toque final a una preparación que combina fuerza, resistencia y estética.

El futuro de Hudson Williams en Más que rivales parece ligado tanto a su capacidad interpretativa como a su constancia en el gimnasio. Con la serie renovada y nuevos objetivos físicos a la vista, el actor se consolida como un modelo de dedicación y versatilidad en una industria cada vez más exigente.

Temas Relacionados

Hudson WilliamsMás que rivalesEntretenimientoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El personaje de Meryl Streep en ‘Mamma Mia’ podría ser resucitado para la tercera entrega, según Stellan Skarsgård

Aunque la película aún no ha sido confirmada, el actor afirmó que el papel de Dona sería esencial en la tercera cinta de la franquicia

El personaje de Meryl Streep

La madre de Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield en una carta al juez: “Lo necesito en mi vida”

La mujer de 89 años envió una carta al juez en la que describe al actor como un hombre íntegro, mientras enfrenta cargos por abuso sexual infantil en Nuevo México

La madre de Melissa Gilbert

George R.R. Martin se confiesa sobre su relación con el creador de ‘La casa del dragón’: “Es peor que complicada. Es pésima”

El autor de “Canción de hielo y fuego” y el showrunner de la exitosa serie viven su momento más tenso, tras desacuerdos que han puesto en duda quién controla realmente el destino del universo televisivo inspirado en “Juego de tronos”

George R.R. Martin se confiesa

Jeff Bridges rechazó “Jungla de cristal” y dejó pasar el papel que convirtió a Bruce Willis en estrella

Hace casi cuatro décadas, el reconocido actor prefirió seguir su propio camino y no protagonizar la icónica película, una decisión que lo llevó a consolidar una carrera diversa llena de personajes inolvidables

Jeff Bridges rechazó “Jungla de

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Luego de la suspensión de la gira por la salud de Keith Richards, la banda analiza diferentes estrategias para regresar a los escenarios. Las versiones de la prensa británica y la opinión de Daniel Grinbank

La decisión que evalúan los
DEPORTES
Pese al gol del Cuti

Pese al gol del Cuti Romero, Tottenham perdió en el final ante West Ham y agudizó su mal momento en la Premier League

Faustino Oro tuvo una gran actuación en Países Bajos y rescató un empate valioso ante el mejor jugador del certamen

Crece la tensión en Real Madrid: el video que expuso el dolor de Vinicius Jr. en medio de los silbidos de reprobación

La estrella de Fórmula 1 que puso a la venta su exclusiva Ferrari

Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis

TELESHOW
La foto romántica que eligió

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

Murió la cantante Marikena Monti, pionera del café concert

Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá cerró 2025 con 593

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial

“El régimen caerá, así ocurre con las dictaduras a lo largo de la historia”, afirma Jafar Panahi sobre el futuro de Irán

El Ejército sirio y las milicias kurdas reanudaron los combates al este de Alepo