Hudson Williams y la transformación física que convirtió a “Más que rivales” en un fenómeno

La transformación física de Hudson Williams a los 24 años para ‘Más que rivales’ lo posiciona como referencia del fitness en la televisión (REUTERS/Daniel Cole. Captura de video)

El ascenso meteórico de la serie Más que rivales no solo ha puesto el foco en el guion y la representación, sino también en el imponente cambio físico de su protagonista, Hudson Williams.

A sus 24 años, el actor canadiense ha convertido su cuerpo en una herramienta clave para dar vida a Shane Hollander, la superestrella del hockey. Su transformación no ha pasado desapercibida ni para el público ni para la crítica, que lo señalan como uno de los nuevos referentes del fitness en el entorno audiovisual.

Desde sus inicios, Williams ha demostrado una relación cercana con el entrenamiento. Según relató el propio actor, su papá intentó introducirlo en el mundo de las pesas desde que era un niño. “Hay vídeos de mi padre intentando ponerme pesas en la mano”, cuenta, dejando entrever que la disciplina y el esfuerzo forman parte de su vida desde muy pequeño. Este temprano acercamiento al ejercicio físico se consolidó con el paso de los años, afianzándose como un hábito indispensable en su rutina diaria.

El entrenamiento cuerpo completo de Hudson Williams fortalece músculos y mejora su forma física para interpretar al jugador de hockey Shane Hollander

El proceso de transformación de Hudson Williams para encarnar a Shane Hollander ha sido meticuloso. El rodaje de una serie centrada en el hockey exigía un físico que transmitiera fuerza y resistencia, pero también agilidad y una imagen convincente de deportista profesional.

Al principio, el director Jacob Tierney le sugirió que diera a su personaje un aspecto “más corpulento y fuerte”, con la apariencia de alguien que disfruta de la comida abundante y la cerveza. Sin embargo, Williams pronto advirtió que sus compañeros de reparto, como Connor Storrie, lucían físicos mucho más estilizados, casi de modelos de ropa interior.

Esta diferencia de referencias llevó a Williams a adaptar su rutina y buscar un equilibrio entre masa muscular y definición, sin perder el objetivo de parecerse a un auténtico jugador de hockey.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el énfasis de Williams en el entrenamiento de glúteos. Sin tapujos, el actor reconoce que busca “conservar este culo y por qué no conseguir uno más grande”. Esta sinceridad, poco habitual en el mundo masculino, lo ha diferenciado incluso dentro del elenco.

Mientras que Storrie, a quien Williams describe como poseedor de “el trasero más gordo que he visto en un hombre”, prefiere no hablar del tema, Hudson lo toma con humor y naturalidad. “No me importa hablar de mi trasero”, afirma el canadiense, dejando claro que la búsqueda de un físico potente no está reñida con la autoaceptación ni con la diversión.

La adaptación física de Williams responde a las demandas del director, buscando equilibrio entre masa muscular y definición para un rol creíble en el hockey

El entorno y la convivencia con otros actores han jugado un papel esencial en la evolución de Williams. Rodeado de compañeros que entrenan con intensidad y cuidan su imagen, el protagonista de Más que rivales encontró la motivación necesaria para llevar su cuerpo al siguiente nivel.

La competencia amistosa y la referencia constante al físico de Storrie terminaron por marcarse como objetivos personales: “Quiero ponerme tan grande como él en la primera temporada”, admite Williams, quien aspira a ganar 4,5 kilos de músculo y desarrollar hombros “imponentes”.

La rutina de entrenamiento semanal de Williams es el reflejo de esa ambición y disciplina. En condiciones normales, entrena cinco veces por semana, aunque en periodos de grabación o viajes reduce a tres sesiones sin dejar de priorizar la constancia.

Cada entrenamiento tiene una duración que oscila entre los 45 minutos y una hora, lo que le permite mantener la intensidad sin sacrificar tiempo en su apretada agenda. La clave, según Williams, radica en la eficiencia y en optar por series de cuerpo completo, que maximizan los resultados y aseguran una preparación física global.

El propio Williams reconoce la influencia de figuras del hockey como Sidney Crosby y Connor McDavid en su dedicación y ética de trabajo. “Parecen los mejores compañeros de equipo, solo comen y respiran una cosa: hockey”, asegura. Estos deportistas han servido de inspiración no solo en el plano atlético, sino también en el enfoque mental con el que el protagonista afronta cada desafío físico y profesional.

Para la segunda temporada de la serie, el actor se ha propuesto alcanzar nuevas metas musculares y consolidarse como uno de los intérpretes más preparados del panorama actual.

La rutina semanal de Hudson Williams, con hasta cinco entrenamientos por semana, maximiza resultados mediante sesiones eficientes de 45 a 60 minutos

El desglose de la rutina de ejercicios de Hudson Williams revela la exigencia de su preparación. El actor inicia su sesión con fly de pecho con mancuernas, realizando tres series de ocho a diez repeticiones para trabajar la zona pectoral. Continúa con el curl con mancuernas acostado, en dos o tres series del mismo rango de repeticiones, para fortalecer los brazos. La sentadilla búlgara dividida tiene un papel central, con tres series de ocho a diez repeticiones por lado, enfocada especialmente en glúteos y piernas.

Para la espalda, Williams recurre al remo con polea con un solo brazo sentado, también en tres series de ocho a diez repeticiones por lado.

La rutina sigue con la extensión de tríceps por encima de la cabeza, un ejercicio fundamental para el desarrollo de la parte posterior del brazo, repetido en tres series de ocho a diez repeticiones. La elevación lateral con cable, igualmente distribuida en tres series, se dirige al trabajo de los hombros y la definición del deltoides.

Finalmente, la bandera del dragón, uno de los movimientos más exigentes para el core, cierra la sesión con tres series de tres a cinco repeticiones, dando el toque final a una preparación que combina fuerza, resistencia y estética.

El futuro de Hudson Williams en Más que rivales parece ligado tanto a su capacidad interpretativa como a su constancia en el gimnasio. Con la serie renovada y nuevos objetivos físicos a la vista, el actor se consolida como un modelo de dedicación y versatilidad en una industria cada vez más exigente.