Este es el secreto de Jennifer Aniston para mantener un cuerpo esbelto y tonificado

Jennifer Aniston mantiene una estricta rutina para conservar su figura. (Créditos: Reuters. Pvolve)

Jennifer Aniston luce unos brazos esculpidos que, según su entrenadora Dani Coleman, no son fruto de interminables horas en el gimnasio, sino de un entrenamiento funcional y accesible que puede integrarse fácilmente a la rutina diaria.

El secreto de la actriz de 56 años es el PVOLVE p.band, una banda de resistencia portátil que la artista utiliza constantemente, incluso mientras cocina en su cocina o hace mandados.

“Es uno de mis equipos favoritos”, ha dicho Aniston sobre la herramienta, cuyo precio ronda los 44 dólares.

Por su parte, Coleman asegura que esta banda permite esculpir músculo largo y definido a través de “movimientos de bajo impacto y alta intensidad”, promoviendo lo que se conoce como “soft sculpting”, un tono muscular sin volumen excesivo.

Jennifer Aniston usa un accesorio deportivo que le da resultados increíbles. (Instagram)

“Sus brazos no son el resultado de horas en el gimnasio: están construidos a través de una resistencia inteligente y funcional que se adapta a la vida real”, comentó Coleman al Daily Mail.

La entrenadora agregó que la fuerza es “el secreto anti-envejecimiento definitivo” y que trabajar los brazos con bandas como la p.band es una forma segura y poderosa de mantener la salud y la longevidad.

Aniston mantiene un compromiso constante con el ejercicio, independientemente de su apretada agenda. Asimismo, la actriz suele realizar entrenamientos de cuerpo completo para no descuidar ningún grupo muscular y disfruta de rutinas de diferentes duraciones y formatos.

“No importa cuánto tiempo tenga o dónde me lleve su horario, siempre valora mover el cuerpo. Ella entiende que hacer algo cada día, aunque sea pequeño, siempre es mejor que no hacer nada”, dijo.

Jennifer Aniston intenta mantenerse activa todos los días. (Créditos: Pvolve)

La relación profesional entre Jennifer Aniston y Dani Coleman comenzó alrededor de 2020 y ha evolucionado en casi cinco años de trabajo conjunto. “Nos divertimos mientras desbloqueamos nuevos niveles de fuerza”, afirmó.

La entrenadora recuerda con cariño la primera sesión con la actriz, que incluyó un entrenamiento completo usando la p.band, p.ball y gliders. “Jen es mágica: trabajadora, amable y obviamente hilarante”, comentó.

Además del ejercicio, la actriz ha compartido detalles de su alimentación y hábitos de vida.

Jennifer Aniston ofreció detalles de su dieta con su libro The Clydeo Fund (Instagram/Jennifer Aniston)

En su reciente libro Cooking With Clydeo, publicado en septiembre de 2025, la famosa revela sus días de comida trampa, que incluyen pizza, hamburguesas y comida mexicana. También disfruta salir a cenar con amigas, acompañando sus comidas con un martini.

Entre sus recetas favoritas del libro se encuentran los “Enchilada Bites”, pequeños bocados sabrosos que según ella son irresistibles y fáciles de disfrutar sin culpa.