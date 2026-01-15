Ariana Grande recuerda cómo Mac Miller la ayudó a dejar atrás su look de Nickelodeon

Ariana Grande recordó la influencia que Mac Miller tuvo en su vida. (Créditos: Instagram. Reuters)

Ariana Grande recordó la influencia que tuvo el fallecido rapero Mac Miller en una etapa decisiva de su vida personal y profesional. La cantante compartió sus reflexiones durante un episodio del pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter.

Durante la conversación, la artista de 32 años habló sobre los comienzos de su carrera musical y el contexto en el que grabó Yours Truly (2013), su primer álbum como solista.

En ese momento, Grande todavía trabajaba como actriz en Nickelodeon, donde interpretaba a Cat Valentine, un personaje asociado a una imagen juvenil muy definida, incluido su característico cabello rojo.

Según explicó, Mac Miller tuvo un rol relevante al animarla a diferenciar su identidad musical de ese personaje televisivo. Ariana Grande señaló que el rapero le transmitió que podía dejar atrás esa imagen y explorar con mayor libertad sus intereses creativos.

Ariana Grande aseguró que Mac Miller le dio el apoyo necesario para volver a su noto natural. (Instagram)

“Me dijo que estaba bien dejar de lado ese personaje y aceptar mi cabello castaño y hacer música pop con influencias de R&B y... hacer lo valiente. Nunca dije eso, pero fue una gran influencia”, contó.

La cantante indicó que ese mensaje tuvo un impacto significativo en su forma de entender su propio trabajo artístico durante esa etapa inicial de su carrera.

La relación entre Ariana Grande y Mac Miller comenzó en el plano profesional. Ambos colaboraron en 2013 en la canción “The Way”, uno de los primeros grandes éxitos de la cantante y un tema clave en la consolidación de su perfil musical.

Ariana Grande y Mac Miller comenzaron una relación tras colaborar en "The Way". (Captura de video)

Tres años más tarde, en septiembre de 2016, hicieron pública su relación sentimental. La pareja se separó de manera amistosa tiempo después, debido principalmente a las exigencias de sus respectivas agendas laborales, según reportes de la época.

Mac Miller falleció el 7 de septiembre de 2018 a los 26 años por una sobredosis. Tras su muerte, una fuente cercana a Ariana Grande declaró a la revista PEOPLE que la pérdida fue devastadora para la cantante y que tuvo un impacto profundo en su vida, llevándola a replantearse distintos aspectos personales.

Desde entonces, la actriz ha hecho referencias ocasionales a la influencia de Miller en su música y en su desarrollo personal.

En el pódcast, la artista también abordó otros temas relacionados con su imagen pública, en particular la evolución de su cabello, un rasgo que se volvió parte central de su identidad mediática.

Ariana Grande admitió que su cabello se volvió parte central de su imagen. REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante recordó que durante los primeros años de su carrera debía alternar entre su trabajo como actriz y como cantante, lo que implicaba cambios constantes de apariencia.

La cantante detalló que ese proceso era exigente, ya que debía ajustar su apariencia en plazos muy cortos, pasando de un color a otro entre jornadas de grabación y presentaciones musicales. Con el tiempo, el uso de pelucas permitió reducir el impacto físico de esos cambios constantes.

“Tenía que teñirme el cabello de castaño el viernes por la noche después de terminar el rodaje. Y luego, el domingo por la noche, tenía que hacerme un enjuague clarificante para intentar recuperar el color rojo el lunes por la mañana y estar en el set a las 6:00 de la mañana”, explicó.

Ariana Grande contó que debía teñirse el cabello todo el tiempo para cumplir con su papel en Nickelodeon. (Captura de video)

Respecto a su característica coleta alta, Grande aclaró que no respondió a una estrategia deliberada para marcar distintas etapas de su carrera. Indicó que desde pequeña prefería llevar el cabello recogido por comodidad, ya fuera con vinchas, moños o colas de caballo, y que esa elección se mantuvo de forma natural a lo largo de los años.

Más recientemente, la cantante volvió a su color de cabello natural después de haberlo llevado rubio durante tres años para interpretar a Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked.