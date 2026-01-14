Entretenimiento

Ya hay actor confirmado para interpretar a Ozzy Osbourne en su biopic

La película, desarrollada por Sony Pictures con la colaboración de la familia Osbourne y el guionista de Rocketman, entró en una etapa clave de producción y buscará retratar los momentos más intensos de la vida y carrera del “Príncipe de las Tinieblas”

La vida de Ozzy Osbourne, uno de los íconos más controvertidos y carismáticos de la música, llegará al cine con una producción respaldada por Sony Pictures. El proyecto, en desarrollo desde hace seis años, avanzó de forma decisiva en los últimos meses. El rodaje contará con un actor que, según los productores, posee un talento sobresaliente.

La película busca retratar los momentos más intensos de la carrera y vida personal del artista británico, conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”. El estreno aún no tiene fecha confirmada, pero la expectativa crece entre los fanáticos del género y la industria cinematográfica.

La biografía cinematográfica de Osbourne se suma a la tendencia de llevar a la pantalla la vida de figuras legendarias de la música. El éxito de películas como las dedicadas a Freddie Mercury, Elton John o Ray Charles impulsó a los estudios a buscar nuevas historias.

Sony Pictures inició este proyecto en 2021, con la colaboración de la familia Osbourne y el guionista Lee Hall, responsable del libreto de Rocketman. La noticia sobre el avance de la producción fue confirmada en una reciente entrevista.

Jack Osbourne, hijo del cantante, compartió detalles sobre el estado del filme durante su participación en el programa Influenced, conducido por Billy Morrison. “Tenemos a nuestro elegido, no puedo decir más, pero es un actor fenomenal. Ya tenemos director y estamos reescribiendo el guion”, afirmó Jack Osbourne. La declaración confirmó que la película entró en una etapa clave de desarrollo.

La película sobre Ozzy Osbourne
La película sobre Ozzy Osbourne cuenta con guion de Lee Hall, autor de Rocketman, y apoyo total de la familia Osbourne (Instagram/Ozzy Osbourne)

Detalles de la producción y el elenco

De acuerdo con las declaraciones de Jack Osbourne recodigas por American Song Writer, el equipo creativo ya cuenta con director, actor principal y guionista. El joven productor recalcó que la preproducción llevó varios años debido al deseo de plasmar fielmente la vida y legado de Ozzy.

“Estamos a toda máquina en la siguiente fase de desarrollo. Es una película interpretada que venimos desarrollando con Sony desde hace como seis años”, indicó.

El guion, a cargo de Lee Hall, promete una narrativa intensa y honesta, evitando idealizaciones o simplificaciones. Hall fue responsable de uno de los biopics musicales más exitosos de la última década, lo que genera expectativas sobre la profundidad que tendrá el retrato de Osbourne.

Persistencia y expectativas ante el estreno

Durante los años de preproducción, Ozzy Osbourne mostró cierto escepticismo respecto al avance del proyecto, según relató su hijo. En diversas ocasiones, el cantante manifestó cansancio ante las actualizaciones sobre reuniones y negociaciones. “Solo dime cuándo se estrena para que pueda verla”, respondía Osbourne a los informes de progreso. La película, sin embargo, siguió adelante pese a las dudas iniciales.

Ozzy falleció en julio, antes de que pudiera ver el resultado final de la obra que narra su vida. El músico expresó en vida su deseo de asistir al estreno, aunque reconocía el largo trabajo que implica una producción de esta magnitud. “Para cuando terminen esta película, ya estaré muerto. Quiero estar vivo para poder verla”, expresó en una oportunidad, según indicó American Song Writer.

A pesar de su ausencia, los productores y la familia aseguraron que el filme respetará la esencia del artista. La dirección aspira a que la película no solo funcione como homenaje, sino que también logre conectar con nuevas generaciones. La promesa es contar la historia de Ozzy Osbourne con una mirada auténtica y sin filtros.

Biopics musicales en auge

Según especialistas de la industria, el desafío radica en equilibrar la fidelidad biográfica con el atractivo narrativo. El caso de Osbourne resulta especialmente complejo, debido a los excesos y polémicas que marcaron su carrera. La colaboración familiar y el trabajo de un guionista experimentado ofrecen garantías sobre el resultado final.

La película buscará retratar no solo los éxitos musicales del artista, sino también los desafíos personales que enfrentó a lo largo de su vida. El objetivo central será mostrar al ser humano detrás de la figura mediática, sin omitir sus contradicciones ni sus momentos de vulnerabilidad.

El legado de Ozzy Osbourne perdura a través de su música y de la influencia que ejerció sobre generaciones de artistas. La biopic en proceso pretende consolidar ese impacto y acercar su historia a un público amplio. La producción de Sony Pictures, junto a la familia Osbourne, trabaja para asegurar que la memoria del “Príncipe de las Tinieblas” permanezca vigente.

