Entretenimiento

Cómo Tom Cruise filmó una batalla con sables láser en Star Wars: Starfighter

La participación especial del actor aportó una perspectiva diferente a una producción que suma grandes nombres del cine

Guardar
La inesperada colaboración de Tom
La inesperada colaboración de Tom Cruise en el set de Star Wars: Starfighter aportó una perspectiva diferente a la producción cinematográfica (REUTERS/Henry Romero)

La participación de Tom Cruise en la nueva película Star Wars: Starfighter tomó por sorpresa a todos en el set, cuando el actor no solo visitó la producción, sino que se involucró directamente en una de las escenas más esperadas de la saga.

Un visitante inesperado

El director Shawn Levy confirmó a Complex que la presencia de Cruise en el rodaje fue resultado de una invitación informal. El actor llegó en helicóptero desde Londres, con la intención inicial de observar el trabajo detrás de cámaras. Sin embargo, su visita se transformó en una colaboración activa. Cruise asumió el rol de operador de cámara durante una batalla de sables láser, una de las secuencias centrales del filme.

El director Shawn Levy invitó
El director Shawn Levy invitó a Tom Cruise de forma espontánea, lo que resultó en su participación activa en una escena icónica del filme (Foto AP/Chris Pizzello)

Levy relató que la escena se rodó en un estanque cubierto de lodo. Cruise, sin dudarlo, se adentró en el agua hasta los tobillos y trabajó con profesionalismo, aunque terminó dañando unos zapatos de alto valor. “La semana pasada estuvo aquí Steven Spielberg. Y ahora Tom Cruise está manejando la cámara, echando a perder sus zapatos”, comentó Levy con humor, subrayando el ambiente de camaradería y sorpresa que generó el momento.

Un rodaje con grandes figuras

La visita de Spielberg al set, ocurrida apenas una semana antes de la llegada de Cruise, evidencia el magnetismo que ejerce la producción sobre figuras icónicas del cine. Aunque las grabaciones se realizaron a puertas cerradas, la colaboración inesperada de Cruise no pasó desapercibida, y rápidamente se convirtió en una anécdota comentada por todo el equipo. Para Levy, la intervención del actor fue un guiño especial que aportó una perspectiva diferente al rodaje.

Ryan Gosling encabeza el reparto
Ryan Gosling encabeza el reparto de Star Wars: Starfighter, una película independiente de la saga Skywalker pero integrada al universo Star Wars (EFE/EPA/Caroline Brehman)

El episodio también sirvió para confirmar la presencia de batallas con sables láser en la película, un detalle sobre el que existía especulación debido a que Star Wars: Starfighter es una producción independiente dentro del universo de Star Wars, alejada de la saga Skywalker. Tanto Complex como IGN destacan que el filme busca ser una aventura original, encabezada por Ryan Gosling y situada en un periodo inédito de la franquicia.

Una historia original en el universo de Star Wars

La trama del largometraje se mantiene en reserva. Shawn Levy explicó en un evento celebrado en Tokio que la historia acompañará a un forajido y a su sobrino joven, prometiendo una visión novedosa en comparación con entregas anteriores de la saga. Este enfoque pretende renovar el interés de los fanáticos y ofrecer una experiencia distinta dentro de la franquicia.

La nueva trama de Star
La nueva trama de Star Wars: Starfighter explorará la relación entre un forajido y su joven sobrino, introduciendo personajes inéditos en la franquicia (@slevydirect)

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el desarrollo de los personajes ni sobre el contexto temporal en el que se ambientará la historia. Sin embargo, la confirmación de la presencia de sables láser y la incorporación de rostros reconocidos del cine han elevado las expectativas sobre el proyecto. La producción se distingue por la colaboración entre talentos de primer nivel y por su apuesta por la innovación narrativa.

Fecha de estreno y expectativas

La fecha de estreno de Star Wars: Starfighter está prevista para el 28 de mayo de 2027, según reiteró Complex. La película se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la década, tanto por la renovación que promete en el universo de Star Wars como por la participación de actores y cineastas de renombre.

Star Wars: Starfighter tiene su
Star Wars: Starfighter tiene su estreno programado para el 28 de mayo de 2027 y promete innovación narrativa junto a la presencia de talentos de primer nivel (Captura de teaser oficial)

En adelante, cada vez que el público vea una batalla de sables láser en la cinta, sabrá que parte de esa secuencia fue captada por la cámara de Tom Cruise. Este aporte singular se suma a la leyenda de la franquicia y anticipa una experiencia cinematográfica donde la pasión por el cine y la innovación técnica se dan la mano para sorprender a los espectadores.

Temas Relacionados

Star Wars: StarfighterTom CruiseShawn LevyBatallas con sables láserRyan GoslingSteven SpielbergNewsroom BUE

Últimas Noticias

El cameo secreto de Robert Pattinson en ‘Marty Supreme’: “Nadie lo sabe pero está en esta escena”

El director Josh Safdie ha revelado la participación del actor británico en la película

El cameo secreto de Robert

Anthony Hopkins celebró medio siglo de sobriedad: “Hace 50 años casi me muero conduciendo mi coche por un desmayo al estar borracho”

A los 88 años, el legendario actor galés compartió con sus seguidores cómo logró superar el alcoholismo, reflexionando sobre el valor de la vida

Anthony Hopkins celebró medio siglo

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”

El empresario británico dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar su transformación física tras recuperarse de una lesión. Su actitud positiva y disciplina han sido clave para alcanzar este sorprendente estado

La transformación del multimillonario Richard

El spin-off de dos personajes de Los Simpson que fue cancelado a último momento

Si bien tenían una serie planeada, fue descartada tras un experimento que expuso el exceso de violencia en sus episodios

El spin-off de dos personajes

La historia real detrás de “La novicia rebelde”: la verdad sobre los Von Trapp va mucho más allá del cine

Los recuerdos y confesiones del último hijo del famoso clan revelan sacrificios, decisiones difíciles y el impacto de la fama en la familia que inspiró una de las películas más queridas de todos los tiempos

La historia real detrás de
DEPORTES
El fugaz paso de Li

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

TELESHOW
Juana Viale conquista Mar del

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

El verano soñado de Carolina Giménez Aubert: familia, playa y la magia de una casa llena de momentos entrañables

Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda: “Me hice una cosita”

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

La transformación del multimillonario Richard

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”

El spin-off de dos personajes de Los Simpson que fue cancelado a último momento

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

A un mes del atentado, el primer ministro australiano calificó el tiroteo en Bondi Beach como “una dura prueba” para Australia

El Gobierno boliviano logró mantener la quita de subsidios a combustibles tras anular el plan económico rechazado por sindicatos