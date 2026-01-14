Cómo Tom Cruise filmó una batalla con sables láser en Star Wars: Starfighter

La inesperada colaboración de Tom Cruise en el set de Star Wars: Starfighter aportó una perspectiva diferente a la producción cinematográfica (REUTERS/Henry Romero)

La participación de Tom Cruise en la nueva película Star Wars: Starfighter tomó por sorpresa a todos en el set, cuando el actor no solo visitó la producción, sino que se involucró directamente en una de las escenas más esperadas de la saga.

Un visitante inesperado

El director Shawn Levy confirmó a Complex que la presencia de Cruise en el rodaje fue resultado de una invitación informal. El actor llegó en helicóptero desde Londres, con la intención inicial de observar el trabajo detrás de cámaras. Sin embargo, su visita se transformó en una colaboración activa. Cruise asumió el rol de operador de cámara durante una batalla de sables láser, una de las secuencias centrales del filme.

El director Shawn Levy invitó a Tom Cruise de forma espontánea, lo que resultó en su participación activa en una escena icónica del filme (Foto AP/Chris Pizzello)

Levy relató que la escena se rodó en un estanque cubierto de lodo. Cruise, sin dudarlo, se adentró en el agua hasta los tobillos y trabajó con profesionalismo, aunque terminó dañando unos zapatos de alto valor. “La semana pasada estuvo aquí Steven Spielberg. Y ahora Tom Cruise está manejando la cámara, echando a perder sus zapatos”, comentó Levy con humor, subrayando el ambiente de camaradería y sorpresa que generó el momento.

Un rodaje con grandes figuras

La visita de Spielberg al set, ocurrida apenas una semana antes de la llegada de Cruise, evidencia el magnetismo que ejerce la producción sobre figuras icónicas del cine. Aunque las grabaciones se realizaron a puertas cerradas, la colaboración inesperada de Cruise no pasó desapercibida, y rápidamente se convirtió en una anécdota comentada por todo el equipo. Para Levy, la intervención del actor fue un guiño especial que aportó una perspectiva diferente al rodaje.

Ryan Gosling encabeza el reparto de Star Wars: Starfighter, una película independiente de la saga Skywalker pero integrada al universo Star Wars (EFE/EPA/Caroline Brehman)

El episodio también sirvió para confirmar la presencia de batallas con sables láser en la película, un detalle sobre el que existía especulación debido a que Star Wars: Starfighter es una producción independiente dentro del universo de Star Wars, alejada de la saga Skywalker. Tanto Complex como IGN destacan que el filme busca ser una aventura original, encabezada por Ryan Gosling y situada en un periodo inédito de la franquicia.

Una historia original en el universo de Star Wars

La trama del largometraje se mantiene en reserva. Shawn Levy explicó en un evento celebrado en Tokio que la historia acompañará a un forajido y a su sobrino joven, prometiendo una visión novedosa en comparación con entregas anteriores de la saga. Este enfoque pretende renovar el interés de los fanáticos y ofrecer una experiencia distinta dentro de la franquicia.

La nueva trama de Star Wars: Starfighter explorará la relación entre un forajido y su joven sobrino, introduciendo personajes inéditos en la franquicia (@slevydirect)

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el desarrollo de los personajes ni sobre el contexto temporal en el que se ambientará la historia. Sin embargo, la confirmación de la presencia de sables láser y la incorporación de rostros reconocidos del cine han elevado las expectativas sobre el proyecto. La producción se distingue por la colaboración entre talentos de primer nivel y por su apuesta por la innovación narrativa.

Fecha de estreno y expectativas

La fecha de estreno de Star Wars: Starfighter está prevista para el 28 de mayo de 2027, según reiteró Complex. La película se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la década, tanto por la renovación que promete en el universo de Star Wars como por la participación de actores y cineastas de renombre.

Star Wars: Starfighter tiene su estreno programado para el 28 de mayo de 2027 y promete innovación narrativa junto a la presencia de talentos de primer nivel (Captura de teaser oficial)

En adelante, cada vez que el público vea una batalla de sables láser en la cinta, sabrá que parte de esa secuencia fue captada por la cámara de Tom Cruise. Este aporte singular se suma a la leyenda de la franquicia y anticipa una experiencia cinematográfica donde la pasión por el cine y la innovación técnica se dan la mano para sorprender a los espectadores.