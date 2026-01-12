La ex esposa de Freddie Mercury no logra vender la mansión valorada en más de 40 millones que le dejó el cantante

Mary Austin puso a la venta la mansión de Freddie Mercury en 2024, pero no tuvo éxito. (Grosby)

La emblemática casa londinense de Freddie Mercury, Garden Lodge, no ha encontrado comprador.

La propiedad, una mansión de ocho dormitorios situada en el exclusivo barrio de Kensington y valorada en unos 30 millones de libras (40.2 millones de dólares) fue puesta en el mercado en 2024 por Mary Austin, expareja y heredera principal del líder de Queen.

Sin embargo, el intento de venta ha fracasado, reavivando un conflicto familiar que desde hace años rodea el legado del músico.

Freddie Mercury, cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, falleció en 1991 a los 45 años a causa de una neumonía bronquial relacionada con el sida. En su testamento dejó Garden Lodge y la mayor parte de su fortuna a Mary Austin, la mujer a la que llamó durante años su “esposa de hecho”, pese a que su relación sentimental había terminado tiempo atrás.

Mary Austin, heredó la mansión de Freddie Mercury tras su muerte. (Grosby)

Austin, hoy de 74 años, vivió en la casa desde la muerte del cantante y se convirtió en la figura central de la gestión de su patrimonio.

La dificultad para vender la vivienda ha sido interpretada como una buena noticia por Kashmira Bulsara, hermana menor del artista, con quien Mary mantiene una relación tensa.

Fuentes cercanas a la familia señalaron al Daily Mail que Kashmira “estaba molesta al ver que tantas posesiones de su amado hermano estaban disponibles para que cualquiera las comprara”.

“Kashmira aprecia lo adorado que era Freddie en todo el mundo, pero le entristeció pensar que algunas de sus pertenencias sentimentales no estuvieran con sus seres queridos”, expresó la fuente

La disputa entre ambas mujeres se intensificó el año pasado, cuando Mary Austin decidió sacar a subasta numerosos objetos personales del cantante.

Kashmira Bulsara se molestó con Mary Austin por subastar las pertenencias de Freddie Mercury. (Crédito: Imdb)

Ante esa situación, Kashmira Bulsara y su hijo, Jamal Zook, emprendieron una operación discreta para recuperar parte de esos recuerdos.

De manera anónima, gastaron alrededor de cuatro millones de dólares en Sotheby’s para recomprar memorabilia que consideraban esencial preservar dentro de la familia Bulsara.

De hecho, el conflicto tiene raíces más profundas. Tras el funeral de Freddie Mercury en 1991 —celebrado según el rito zoroastriano de sus padres en el West London Crematorium—, Mary Austin se hizo cargo de las cenizas del artista, cumpliendo su deseo de que el lugar de descanso final permaneciera en secreto.

Aunque permitió que sus padres se despidieran de él en una ceremonia privada posterior, se cree que Kashmira no estuvo presente, un hecho que marcó una distancia emocional duradera.

Kashmira Bulsara probablemente no estuvo presente al momento de despedir a Freddie Mercury. (Crédito: Imdb)

Mary Austin fue, sin duda, la persona más influyente en la vida íntima de Freddie. Se conocieron en 1970, se comprometieron en 1973 y, aunque él le confesó en 1976 que era bisexual —y posteriormente gay—, nunca rompieron el vínculo afectivo.

“No puedo amar a nadie como la amé a ella”, llegó a decir el cantante. Esa cercanía se reflejó también en lo económico: Mary heredó el 50 % de un patrimonio estimado en más de 200 millones de dólares, además de ingresos continuos por derechos de autor.

En 2024, recibió además una suma millonaria tras la venta del catálogo de Queen a Sony por más de mil millones de dólares.

Kashmira, seis años menor que Freddie Mercury, heredó inicialmente el 25 % del patrimonio, al igual que sus padres. Sin embargo, tras la muerte de Bomi y Jer Bulsara, su parte pasó también a manos de Mary, consolidando aún más su control sobre el legado del cantante.

Mary Austin tiene el control sobre la mayoría del patrimonio de Freddie Mercury, (Grosby)

Garden Lodge, adquirida por el artista en 1978 por 399 mil dólares, no es solo una propiedad de lujo. Fue su refugio, el lugar donde vivió sus últimos años y donde, según Mary, descansan sus cenizas.

Vecinos describen a Mary Austin como una figura reservada, casi recluida, que durante décadas mantuvo un perfil bajo, ajena al foco mediático.

La película Bohemian Rhapsody (2018), que retrató la relación entre Freddie y Mary como un lazo de lealtad inquebrantable, devolvió ese vínculo al imaginario popular.