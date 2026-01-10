Entretenimiento

El entrañable amuleto que acompaña a Sophie Turner ante cada nuevo reto escénico

Un pequeño objeto con gran valor sentimental se ha convertido en el talismán de la actriz británica, dándole confianza y motivación en cada etapa de su carrera artística, según compartió en una reciente entrevista televisiva

El anillo heredado de su
El anillo heredado de su abuelo se convirtió en el amuleto que impulsó a Sophie Turner durante el casting de X-Men (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sophie Turner experimentó un punto de inflexión en su carrera gracias a un pequeño objeto cargado de valor sentimental. En una reciente entrevista televisiva, la actriz británica compartió cómo el anillo de bodas de su abuelo, Robert Jesse Cotton, se convirtió en su amuleto durante el casting que definiría su futuro en Hollywood.

Turner relató que heredó ese anillo poco después del fallecimiento de su abuelo y que, apenas unas semanas más tarde, decidió llevarlo consigo a la prueba de pantalla para X-Men, experiencia que resultó determinante para obtener el papel.

Al recordar ese instante frente a las cámaras de The Tonight Show, la actriz subrayó la importancia emocional de ese gesto: “Cuando falleció, obtuve su anillo de bodas. Creo que fue solo un par de semanas antes de mi prueba para X-Men, y usé el anillo para la prueba de pantalla, y conseguí el papel”, explicó Turner.

La fortaleza emocional brindada por
La fortaleza emocional brindada por el recuerdo de Robert Jesse Cotton fue clave en la audición de Sophie Turner para el universo Marvel

La influencia de su abuelo se manifestó como una presencia constante y fuente de fortaleza en un momento crucial.

La inspiración detrás del éxito

Turner no ocultó la admiración inquebrantable que siente por su abuelo. En declaraciones recogidas por PEOPLE, manifestó: “Él es mi héroe. Mi auténtico héroe”.

Con emociones a flor de piel, le dedicó el logro de su audición mirando al cielo: “Le debo esto a Robert Jesse Cotton”. Este lazo familiar no solo marcó un episodio emotivo, sino que también acompañó a la actriz en nuevas etapas de su vida profesional.

Sophie Turner dedicó su éxito
Sophie Turner dedicó su éxito y el papel de Jean Grey en X-Men a la memoria de su abuelo, su mayor referente familiar

A partir de ese momento, la figura de su abuelo se mantuvo como guía y referente durante cada proyecto. Turner interpretó a Jean Grey en X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019), consolidando su papel dentro del universo Marvel. La relación con su abuelo influyó de manera silenciosa pero contundente, brindándole confianza y equilibrio en el mundo del cine.

Entre nuevos retos y autodescubrimiento

Este año representa una etapa de transición para Turner. El próximo 21 de febrero, la actriz cumplirá 30 años, aniversario que llega acompañado de cambios personales y profesionales.

El fin de su matrimonio con Joe Jonas en 2023 marcó el cierre de un ciclo importante, abriendo paso a una fase de autodescubrimiento y crecimiento personal.

Turner inicia una etapa de
Turner inicia una etapa de autodescubrimiento personal tras su divorcio de Joe Jonas, al acercarse a los 30 años (Captura de video)

Turner expresó en entrevista para PEOPLE que este proceso la ha motivado a priorizar su bienestar: “Estoy muy emocionada. En la antesala de mis 30, he estado centrada en el proceso terapéutico porque quiero entrar a esta nueva etapa muy segura de mí misma. Quiero conocerme lo mejor posible”.

El periodo de transformación personal se refleja en su disposición para enfrentar nuevos desafíos. Después de meses de reflexión y trabajo interno, la actriz afirma que se siente preparada para afrontar cualquier cambio que traiga el futuro, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Nuevos proyectos y celebraciones en el horizonte

Al entusiasmo por su crecimiento personal se suma una agenda profesional activa y llena de expectativas. Turner participará como protagonista en Steal, la próxima serie de Prime Video, ampliando su presencia en la pantalla.

La protagonista de Game of
La protagonista de Game of Thrones afronta nuevos retos y prioriza la salud mental en su actual proceso de crecimiento profesional

Además, este año se celebra el décimo quinto aniversario de Game of Thrones, serie en la que la actriz interpretó a Sansa Stark y que la catapultó a la fama internacional.

La combinación de nuevos proyectos, logros recientes y el recuerdo constante de su abuelo forman una etapa de madurez y consolidación para Turner.

La actriz se encuentra en un momento de introspección y confianza renovada, lista para afrontar el futuro con determinación y gratitud por las experiencias que han forjado su carácter.

Un legado que trasciende

El legado emocional y familiar
El legado emocional y familiar continúa inspirando la carrera y la madurez de Sophie Turner en Hollywood EFE/EPA/NINA PROMMER

El vínculo emocional con su abuelo ha sido clave en la vida de Turner. Su historia con el anillo heredado se ha convertido en símbolo de promesas cumplidas y sueños alcanzados. Este legado familiar, lejos de ser solo un recuerdo, sigue inspirando cada uno de los pasos de la actriz en Hollywood.

La trayectoria de Sophie Turner, marcada por el éxito en el universo Marvel, el reconocimiento internacional y un profundo sentido de pertenencia familiar, demuestra que los pequeños gestos pueden tener un impacto duradero.

La actriz británica continúa avanzando, impulsada por la memoria de su abuelo y la convicción de que los lazos emocionales pueden abrir puertas insospechadas en el mundo del espectáculo.

