Las predicciones de “Los Simpson” para 2026 que vuelven a generar intriga entre los fans

Los creadores de la serie integraron su perspectiva del futuro con curiosas coincidencias (Captura: Fox)

Desde su debut en 1989, Los Simpson llegó a ser una de las series animadas más famosas en la cultura pop. Además de su ácido humor, también se ha convertido en un tema viral por sus supuestas predicciones de acontecimientos que, años más tarde, ocurrieron en la vida real.

Desde la presidencia de Donald Trump hasta el avance de la tecnología en el trabajo, la longeva serie animada se ha convertido en materia de análisis y debate.

Ahora, a medida que se acerca 2026, fanáticos han vuelto a poner sobre la lupa algunos episodios emblemáticos que podrían estar anticipando tendencias y hechos de este año.

IA y el empleo: ¿robots en el lugar de trabajo?

Una de las predicciones más discutidas y reseñadas por el Daily Mail se basa en el capítulo “Them, Robot” (Temporada 23, Episodio 17), emitido originalmente en 2012. En ese episodio, el millonario Charles Montgomery Burns decide reemplazar a los empleados de la Planta Nuclear de Springfield por robots, quienes terminan volviéndose contra él hasta que los trabajadores despedidos deben volver a salvar la situación.

La conexión que establecen los espectadores con la actualidad radica en el impacto creciente de la inteligencia artificial (IA) y la automatización en el mercado laboral real. Un análisis citado por el New York Post refiere que la IA y la automatización podrían eliminar cerca de 100 millones de empleos en Estados Unidos en la próxima década, y afectar trabajos calificados como no calificados. Además, un informe de la Universidad de Stanford encontró que las ofertas laborales en sectores expuestos a IA han caído un 13 % entre 2022 y 2025 para adultos jóvenes de entre 22 y 25 años.

Casas inteligentes

“Treehouse of Horror XII” presentó una casa inteligente que se vuelve hostil (Captura: Fox)

Otro episodio de Los Simpson que ha resurgido en debates virales es “Treehouse of Horror XII” (Temporada 13, Episodio 1), emitido en 2001. En esta historia de terror cómico, la familia Simpson se muda a una casa inteligente controlada por voz que se encarga de facilitarles la vida, aunque con el tiempo se vuelve cada vez más hostil.

En la vida real, el auge de la tecnología doméstica es innegable: más de 8 de cada 10 hogares en Estados Unidos ahora cuentan con dispositivos inteligentes integrados en su vida diaria, desde refrigeradores y timbres hasta aspiradoras robotizadas. La narrativa ficticia de un hogar que “cobra vida propia” ha sido utilizada como metáfora por críticos y comentaristas para advertir sobre la posible pérdida de control en un entorno totalmente automatizado.

Turismo espacial

En “Deep Space Homer” (1994), Homero viaja al espacio junto a Buzz Aldrin (Captura: Fox)

La idea de que los viajes espaciales puedan convertirse en una actividad accesible para el público general también fue explorada en Los Simpson mucho antes de que la industria comercial espacial comenzara a despegar.

En “Deep Space Homer” (Temporada 5, Episodio 2), episodio de 1994, Homero Simpson es seleccionado por la NASA para ir al espacio junto al astronauta Buzz Aldrin con el objetivo de hacer el programa espacial más atractivo para el ciudadano promedio.

Más de tres décadas después, el turismo espacial ha dejado de ser pura ciencia ficción. Recientemente, un vuelo turístico de Blue Origin llevó a una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres —incluyendo a la cantante Katy Perry y la periodista Gayle King— a bordo del cohete suborbital New Shepard, una fugaz experiencia que marcó un hito en la participación civil en el espacio. ¿Quizá este año vuelva a abrirse el acceso al espacio más allá de los astronautas profesionales?

Conflictos y devastación

La serie ha hecho múltiples referencias humorísticas a una posible Tercera Guerra Mundial desde finales de los años 80.(Captura: Fox)

En las redes, circula otra inquietante teoría con la tan temida Tercera Guerra Mundial por la tensión en la geopolítica contemporánea. A lo largo de múltiples episodios, la serie ha hecho referencias humorísticas a un conflicto global de proporciones catastróficas. En un corto de 1987, por ejemplo, Homer Simpson está convencido de que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado y obliga a su familia a refugiarse en un bunker improvisado.

Asimismo, en el episodio “Lisa’s Wedding” (Temporada 6, Episodio 19), emitido en 1995, se menciona en un diálogo futuro que tras la Segunda Guerra Mundial habría ocurrido otro conflicto mundial. Aunque estos pasajes son parte de la sátira característica de la serie, algunos fanáticos los interpretan como “advertencias” que vale la pena tener en cuenta.

Los Simpson y la final del Mundial 2026

La predicción futbolera de Los Simpson volvió a viralizarse de cara a la Copa del Mundo de 2026.(Captura: Fox)

Más allá de estos temas sociopolíticos y tecnológicos, Los Simpson también habría hecho una predicción relacionada con el deporte rey. En el episodio “The Cartridge Family” (Temporada 9, Episodio 5), emitido en 1997, se muestra un cartel publicitario con la frase “Final mundial entre México y Portugal: duelo para definir al ‘país más grande del mundo’”.

Con el nuevo formato de 48 equipos que debutará en el Mundial de fútbol de 2026 y los grupos ya sorteados, solo sería posible que México y Portugal se enfrentaran en la final si ambos avanzan hasta esa instancia. Este detalle ha generado entusiasmo entre fanáticos, sobre todo cuando el tenista Novak Djokovic también se aventuró con esa arriesgada predicción.

En una entrevista para un canal de redes sociales, el deportista sorprendió al afirmar que los finalistas serían Portugal y México, pero triunfaría el país europeo.

Si bien es imposible confirmar las “intenciones proféticas” de un programa de televisión, es innegrable la fascinación que esta irreverente serie aniimada sigue provocando por captar y caricaturizar tendencias sociales antes de que estas sean plenamente visibles.