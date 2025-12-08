Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

El tenista serbio predice triunfo portugués sobre México en la final, igual que en episodio de 1997 de Los Simpsons que muestra el duelo decisivo en EE.UU., avivando especulaciones virales. (REUTERS/Go Nakamura)

A menos de un año para el arranque del Mundial 2026 y con los grupos ya definidos, la fiebre mundialista se ha desatado entre aficionados al fútbol en todo el mundo, quienes comienzan a llenar sus pronósticos de cara a la justa del próximo año.

Novak Djokovic, tenista serbio, fue entrevistado por el influencer jordano Mohamed Adnan antes del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Al preguntarle por sus candidatos para la final de la Copa del Mundo 2026, el balcánico lanzó una predicción que sorprendió a todo el mundo:

“Portugal y México llegarán a la final y el campeón será Portugal, estoy seguro de eso”, comentó la leyenda del tenis.

El comentario de Djokovic generó gran atención por su coincidencia con un episodio de Los Simpsons, la serie animada famosa por sus “predicciones” culturales que han alimentado teorías durante décadas.

En el capítulo “The Cartridge Family” (temporada 9, episodio 6), emitido en 1997, se muestra una final de futbol entre México y Portugal que decide “el país más grande del mundo”.

Predicción de Los Simpsons coincide con Djokovic

De acuerdo con un capítulo de los Simpsons, México llegará a la final del mundial 2026. (foto: Captura de pantalla/20th Century FOX)

La serie es conocida por sus predicciones acertadas en el pasado y este pronóstico cobra relevancia con el hecho de que Springfield se ubica en Estados Unidos, sede principal del Mundial 2026 junto a México y Canadá.

Estas son las predicciones acertadas en el pasado:

Presidencia de Donald Trump (2002)

Episodio: Temporada 11, episodio 17 (“Bart to the Future”, 2000).

Predicción: Lisa Simpson asume la presidencia heredando el desastre económico de su predecesor, Donald Trump.

Realidad: Trump se convirtió en presidente en 2017 (16 años después) y en su segundo mandato de 2025 enfrenta una crisis económica por aranceles.

Compra de 20th Century Fox por Disney

Episodio: Temporada 10, episodio 5 (“When You Dish Upon a Star”, 1998).

Predicción: Un cartel en los estudios de 20th Century Fox indica “A Division of Walt Disney Co.”.

Realidad: Disney adquirió 20th Century Fox en 2017, casi dos décadas después.

Atentados del 11 de septiembre

Episodios: Temporada 4, episodio 12 (“Marge vs. the Monorail”, 1993) y Temporada 9, episodio 1 (“The City of New York vs. Homer Simpson”, 1997).

Predicción: En 1993, un cuadro muestra edificios similares a las Torres Gemelas con humo. En 1997, Lisa muestra una revista con el precio de 9 dólares y las Torres Gemelas al fondo, formando un “9/11”.

Realidad: Ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Lesión de Neymar en Mundial 2014

Episodio: Temporada 25, episodio 16 (“You Don’t Have to Live Like a Referee”, 2014).

Predicción: Personaje inspirado en Neymar sale en camilla por lesión en partido.

Realidad: Neymar fractura vértebra en Mundial de Brasil 2014, meses después.

Escándalo de la FIFA

Episodio: Temporada 25, episodio 16 (“You Don’t Have to Live Like a Referee”, 2014).

Predicción: Vicepresidente FIFA arrestado por corrupción; Homero limpia imagen del organismo.

Realidad: Redadas contra altos funcionarios FIFA en 2015.

Ataque de tigre a Siegfried & Roy

Episodio: Temporada 5, episodio 10 (“$pringfield”, 1993).

Predicción: Parodia muestra tigre blanco atacando a uno de los ilusionistas.

Realidad: Roy Horn atacado por tigre en show de Las Vegas en 2003.

Por el nivel de México mostrado en los últimos años, se antoja complicado que la selección mexicana pueda llegar a la final de la Copa del Mundo, pero para Djokovic y Los Simpsons es posible.