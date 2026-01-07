La nueva adaptación de ‘Tomb Raider’ tiene su elenco completo confirmado: Sophie Turner lidera el reparto

Sophie Turner lidera el elenco de la nueva serie de Tomb Raider

Amazon Prime Video ha completado oficialmente el elenco de su próxima serie basada en el popular videojuego Tomb Raider.

La producción, liderada por Sophie Turner en el papel de Lara Croft, contará con la participación de destacados actores como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie, Bill Paterson y Martin Bobb-Semple.

Asimismo, se integrarán Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed y August Wittgenstein.

Turner, conocida por su trabajo en Game of Thrones, interpretará a la icónica aventurera Lara Croft, mientras que Isaacs, Bobb-Semple y Paterson retomarán personajes previamente existentes en la franquicia de Tomb Raider.

Sophie Turner protagonizará la nueva serie de "Tomb Raider". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jason Isaacs dará vida a Atlas DeMornay, el tío de Lara; Bill Paterson será Winston, el mayordomo de la familia Croft; y Martin Bobb-Semple interpretará a Zip, el amigo de Lara y su soporte tecnológico.

Entre los personajes nuevos, Sigourney Weaver asumirá el rol de Evelyn Wallis, descrita como “una mujer misteriosa y audaz, interesada en aprovechar los talentos de Lara”. Weaver, conocida por su participación en sagas como Alien, se suma a la serie con un personaje original creado para esta adaptación.

Por su parte, Jack Bannon interpretará a Gerry, definido como “el piloto personal de Lara y su encargado de snacks”, mientras que John Heffernan dará vida a David, “un funcionario del gobierno agotado que se ve envuelto en el mundo inusual de Lara”.

Celia Imrie asumirá el papel de Francine, “jefa de recaudación en el Museo Británico, enfocada en obtener fondos y copas de champán”, y Paterson Joseph interpretará a Thomas Warner, “un alto funcionario del gobierno encargado de limpiar un enorme desorden”.

Celia Imrie se suma al proyecto de "Tomb Raider". REUTERS/Maja Smiejkowska

Sasha Luss será Sasha, “una adversaria nueva, feroz y muy competitiva de Lara”, mientras que Juliette Motamed interpretará a Georgia, “una curadora dedicada a la preservación correcta de la historia en el Museo Británico”.

Por último, August Wittgenstein dará vida a Lukas, “un saqueador ilegal que comparte con Lara vínculos históricos de varias maneras”.

La serie contará con Phoebe Waller-Bridge como creadora y co-showrunner, junto a Chad Hodge. Entre los productores ejecutivos se encuentran Waller-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Films.

La adaptación de Tomb Raider se enmarca en una tendencia de Amazon Prime Video de llevar franquicias de videojuegos al formato televisivo, siguiendo la línea de otros títulos que buscan combinar la narrativa de acción con historias de personajes profundos y complejos.

La nueva serie de "Tomb Raider" busca reavivar el interés en el videojuego original. (Captura de video)

La serie promete explorar tanto las aventuras de Lara Croft como los conflictos personales y profesionales que surgen en su entorno, incluyendo figuras históricas, adversarios y aliados de distintas procedencias.

A través de la colaboración entre Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics y Legendary Television, la producción busca mantener la esencia de los videojuegos originales, incorporando la historia.

La adaptación en serie de la franquicia de videojuegos comenzará oficialmente su producción el 19 de enero de 2026, pero aún no hay una fecha de estreno.