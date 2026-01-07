Kymothée arrasa Hollywood: Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que transforma cada aparición con estilo y complicidad

La pareja Timothée Chalamet y Kylie Jenner, conocida como "Kymothée", domina la cultura pop con su impacto mediático (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja formada por Timothée Chalamet y Kylie Jenner se ha convertido en uno de los grandes fenómenos mediáticos de la cultura pop actual. La influencia de este dúo, bautizado por los medios como “Kymothée”, alcanza tal nivel que otras celebridades imitan sus atuendos y gestos en eventos públicos.

Según The Times, un reciente ejemplo tuvo lugar en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, donde dos actores de la comedia estadounidense Hacks desfilaron con copias de los trajes naranjas que la pareja llevó al estreno de la película Marty Supreme. Estas acciones evidencian el peso que ambos ejercen en la industria del entretenimiento.

Trayectoria y perfil profesional de Timothée Chalamet

Nacido en Nueva York y con 30 años recién cumplidos, Timothée Chalamet ha escalado hasta la cima de Hollywood gracias a su versatilidad y dedicación. Su carrera se distingue por una búsqueda abierta de la excelencia: el propio Chalamet ha declarado públicamente que aspira a “ser uno de los grandes”, mencionando como referentes a figuras como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, Michael Jordan y Michael Phelps.

Paul W. Downs y Megan Stalter eligieron emular a la famosa pareja para decir presente en la 31ª edición anual de los Critics Choice Awards, en Santa Mónica, California, Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

Desde su debut, Chalamet ha obtenido dos nominaciones al Oscar antes de los 29 años, una de ellas por su papel en Call Me By Your Name (2017) y otra por interpretar a Bob Dylan en A Complete Unknown, para la que dedicó cinco años a aprender guitarra.

Los elogios también llegan de sus compañeros: su costumbre de reconocer el talento ajeno y de mostrarse cercano en premiaciones lo distingue entre sus colegas.

De familia artística —su padre es periodista francés y su madre bailarina—, Chalamet domina el francés y asistió a la escuela de artes escénicas LaGuardia en Nueva York. Su hermana Pauline también es actriz, lo que refuerza el ambiente creativo en el que creció.

Detalles del rodaje y éxito de la película “Marty Supreme”

La dedicación de Chalamet incluyó viajes frecuentes acompañado por su propia mesa de ping pong para perfeccionar su papel (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

El reciente estreno de Marty Supreme ha consolidado a Chalamet como uno de los actores más camaleónicos de su generación.

Para interpretar a Marty Mauser, un excéntrico jugador de tenis de mesa, dedicó casi siete años al entrenamiento intensivo en ping pong, llegando a viajar con su propia mesa. La película ha sido reconocida en la temporada de premios: Chalamet recibió el galardón a mejor actor en los Critics Choice Awards y ya figura entre los favoritos para los Óscar y los Globos de Oro.

El impacto de Marty Supreme trasciende la crítica, ya que escenas de la película y la imagen del actor han sido replicadas y celebradas en redes sociales y por otros famosos. Su compañera de reparto, Gwyneth Paltrow, incluso bromeó sobre la cantidad de mensajes que recibió tras la publicación de unas fotos en las que ambos aparecían besándose en una escena.

Declaraciones públicas y vida privada de la pareja (“Kymothée”)

Con 391 millones de seguidores, Kylie Jenner es un fenómeno en Instagram y el mundo digital (Créditos: Instagram/@kyliejenner)

La relación de Timothée Chalamet y Kylie Jenner se ha mantenido en un punto de equilibrio entre la discreción y la exposición mediática.

Pese al seguimiento constante de la prensa y las redes sociales, ambos han optado por resguardar su intimidad, lo que convierte en noticia cualquier manifestación pública de afecto, como la efusiva dedicatoria de Chalamet durante su discurso de aceptación en los Critics Choice Awards: “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacer esto sin ti”.

El vínculo entre ambos se hizo público en 2023 y generó interrogantes acerca de las diferencias de sus trayectorias y perfiles. Jenner, empresaria y referente de la televisión de realidad, suma 391 millones de seguidores en Instagram y ha celebrado el décimo aniversario de su firma Kylie Cosmetics. La pareja ha sabido lidiar con la exposición, manteniendo los detalles de su vida personal fuera del foco, aunque cada aparición conjunta se convierte en tendencia.

Presencia de Chalamet y Jenner en eventos y alfombras rojas

El estreno de "Marty Supreme" destaca el talento camaleónico de Timothée Chalamet en el cine contemporáneo (Captura de video)

La presencia de Chalamet y Jenner en eventos como la fiesta de los Oscar de Vanity Fair o el estreno de Marty Supreme ha marcado tendencia en la moda y el espectáculo. Ambos suelen sorprender con estilismos llamativos.

Chalamet, en particular, ha revolucionado la imagen masculina en las alfombras rojas con atuendos andróginos: collares, brazaletes, tops halter sin espalda y colores vibrantes. Su disposición a romper esquemas lo ha convertido en un referente de estilo para las nuevas generaciones, mientras Jenner aporta el conocimiento de la maquinaria mediática de Los Ángeles y el dominio de las redes sociales.

Características personales y estilo de Timothée Chalamet

Lejos de la figura distante del típico galán de Hollywood, Timothée Chalamet se caracteriza por su cercanía y autenticidad. Es habitual verlo participando en programas de televisión y podcast, e incluso ha financiado de su bolsillo el merchandising promocional de sus películas. Su actividad en Instagram destaca por el uso de mayúsculas y exclamaciones, como en su reciente publicación tras ganar el Critics Choice: “HAVING SO MUCH FUN”.

Lejos de estereotipos clásicos, Timothée Chalamet cultiva una imagen accesible que lo diferencia entre los jóvenes actores de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su entorno se le conoce por su simpatía y humildad. Ha elogiado públicamente a compañeros como Zendaya y Tom Holland, y reconoce la influencia de figuras como Adam Sandler en su carrera. Su admiración por la cantante británica Susan Boyle —a quien llamó “una de las grandes británicas”— y el envío de una chaqueta deportiva de Marty Supreme a Boyle muestran su interés por compartir y celebrar logros ajenos.

Reacciones de la industria y del público ante la relación y carreras de ambos

La unión de Chalamet y Jenner ha provocado reacciones dispares en la industria y el público. En un principio, la relación fue objeto de comentarios por el contraste entre el perfil artístico y la fama televisiva de sus integrantes. Sin embargo, la persistencia de la pareja y su manejo de la atención han consolidado su estatus como “uber couple” de la generación zillennial.

Ambos han demostrado capacidad para moverse entre el reconocimiento de la crítica y el éxito comercial. El caso de Chalamet, capaz de ganar premios por papeles en cine de autor y protagonizar franquicias como Dune, ilustra esta dualidad. Jenner, por su parte, se mantiene como referente empresarial y social. Cualquier detalle sobre su vida juntos, desde una mención sobre su gusto por el requesón hasta una aparición pública, se convierte rápidamente en tendencia.