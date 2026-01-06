‘Stranger Things’ está lejos de terminar: todo lo que prepara Netflix para expandir el fenómeno global

Stranger Things: Tales From ’85 recupera a los personajes originales de la serie y los sitúa en el invierno de 1985, entre las temporadas 2 y 3. (Netflix)

La saga Stranger Things, uno de los fenómenos contemporáneos de Netflix, cerró oficialmente su historia principal el 31 de diciembre de 2025 con el estreno del final de la quinta temporada. Sin embargo, el universo creado por los hermanos Matt y Ross Duffer tiene más material por explorar.

La plataforma prepara dos nuevas series derivadas (spin-offs) que ampliarán la mitología de Hawkins y más allá. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre los proyectos confirmados.

Stranger Things: Tales From ’85

El primer proyecto confirmado es una serie animada que Netflix anunció en 2023 y cuyo estreno está programado para algún momento de 2026 en la plataforma. Este spin-off regresa al Hawkins de invierno de 1985, lo que sitúa la acción entre las temporadas 2 y 3 de la serie original.

El spin-off animado fue concebido como un homenaje visual a los dibujos animados de los años 80, según explicaron los hermanos Duffer.(Netflix)

El relato se construye alrededor de los personajes ya conocidos por los fans, y se les verá enfrentando nuevas amenazas paranormales en su ciudad natal.

El proyecto es producido por Eric Robles, con los hermanos Duffer como productores creativos.

Matt Duffer explicó que la idea era “evocar la sensación de un dibujo animado de los años 80”. Por otro lado, Ross explicó que esta idea nació después de varias conversaciones sobre historias adicionales que todavía se podían explorar dentro del universo de Stranger Things.

La serie animada contará con nuevas voces para los personajes originales. El reparto está formado por Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Benjamin Plessala como Will, y Brett Gipson como Hopper. También se han sumado otros talentos como Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips al elenco.

La serie animada explorará nuevos monstruos y un misterio paranormal inédito que amenaza nuevamente a Hawkins.(Netflix)

Un spin-off en live-action

En paralelo a lo anterior, Netflix también está desarrollando una serie derivada live-action que todavía no tiene título oficial.

Anunciado inmediatamente después del final de Stranger Things, este proyecto ofrecerá a los fanáticos una historia completamente nueva, ambientada en una década diferente y con personajes inéditos, con conexiones indirectas al universo original.

Al hablar con la prensa, los hermanos Duffer reiteraron que este programa no continuará con la trama de Hawkins o con los personajes que conocimos en las cuatro entregas previas.

En su lugar, será una “pizarra en blanco” creativa, con nueva mitología y un contexto narrativo distinto, aunque sí habrá “hilos” que lo vincularán con el mundo que los fans ya conocen.

Una escena del episodio 8 de Stranger Things 5 contiene una pieza clave para el próximo spin-off (Netflix)

Ross Duffer ha señalado que el proyecto abrirá interrogantes que quedaron al aire tras el final de la temporada 5 y permitirá explorar aspectos del universo de Stranger Things que aún no han sido abordados.

Uno de esos puntos de partida sería la roca que encontró Henry Creel en la cueva. “Hay muchas preguntas sobre la roca y de donde vino y el científico y todo eso. Como habíamos dicho, hay algo en este episodio 8 que se concecta al spin off”, explicó a The Hollywood Reporter. “No es que se trate de las rocas, pero diría que es el cabo suelto que no se resuelve y que se resolverá en el spinoff”.

Aunque aún no se ha anunciado un reparto, título oficial, sinopsis completa ni fecha de estreno, se sabe que tanto Matt como Ross estarán involucrados en el desarrollo creativo, pero no serán showrunners de la serie. Netflix y los creadores esperan dar más detalles próximamente.

El documental que celebra el final de “Stranger Things”

Aparte de las series derivadas, Netflix ha decidido dedicarle un documental especial al cierre de Strager Things. Se trata de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, una producción que ofrece a los espectadores un recorrido detrás de cámaras del proceso creativo, técnico y emocional que implicó la producción de la quinta y última temporada.

El documental se estrenará este 12 de enero, exclusivamente en Netflix.