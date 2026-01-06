Entretenimiento

Guillermo Del Toro lanza contundente mensaje contra quienes menosprecian el arte: “Es un preludio al fascismo”

El director mexicano fue reconocido por Frankenstein y aprovechó su discurso para reivindicar el rol del arte

Guillermo del Toro advirtió sobre
Guillermo del Toro advirtió sobre el peligro de deshumanizar el arte. (REUTERS/Daniel Cole)

Al recibir el reconocimiento a la dirección en los Variety’s 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards, durante el Palm Springs International Film Festival, Guillermo del Toro les dijo a los cineastas emergentes que nunca escuchen cuando “la gente les dice que el arte no es importante”, porque eso es “siempre un preludio al fascismo”.

El cineasta mexicano fue homenajeado por su trabajo en Frankenstein, la ambiciosa adaptación del clásico literario que se estrenó en Netflix el 17 de octubre de 2025 y que cuenta con un elenco encabezado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth.

Pero lejos de centrarse únicamente en su película, el director aprovechó el momento para reflexionar sobre el rol del arte en un contexto global que, según sus palabras, atraviesa una etapa peligrosa de simplificación, deshumanización y desprecio por la creatividad.

“Sean amables, involúcrense, crean en su arte. Cuando la gente les dice que el arte no importa, eso siempre es un preludio del fascismo. Cuando les dicen que no importa, cuando les dicen que una maldita aplicación puede hacer arte, pregúntense: si no importa, ¿por qué lo quieren tanto?”, declaró.

Guilermo del Toro aseguró que
Guilermo del Toro aseguró que despreciar el arte es un paso hacia el fascismo. (Reuters)

Para Guillermo del Toro, la respuesta es clara: porque hay un interés en degradar todo aquello que nos vuelve “un poco mejores, un poco más humanos”.

En ese sentido, el realizador defendió una vez más su histórica fascinación por los monstruos, figuras centrales en gran parte de su filmografía.

Eso, en mi libro y en mi vida, incluye a los monstruos”, afirmó, reforzando la idea de que estas criaturas funcionan como metáforas esenciales para comprender miedos, contradicciones y violencias del mundo real.

No se trata solo de criaturas fantásticas, sino de herramientas narrativas capaces de decir lo que a veces el lenguaje directo no puede. Durante su discurso, el director recordó la experiencia casi mística que vivió al ver por primera vez Frankenstein (1931), dirigida por James Whale.

Guillermo Del Toro admitió
Guillermo Del Toro admitió que la historia de "Frankenstein" lo marcó en su vida ( FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Definió ese momento como una “experiencia religiosa” y destacó la presencia en el evento de Sara Karloff, hija de Boris Karloff, el actor que dio vida al icónico monstruo en la versión original.

El gesto no fue casual: el cineasta ha reconocido en múltiples ocasiones que esa película marcó su vocación y su forma de entender el cine como un espacio de asombro, emoción y reflexión ética.

“Hay momentos en los que el mundo se vuelve tan complicado que solo puede explicarse a través del poder de los monstruos. Estamos viviendo un tiempo así ahora mismo”, sostuvo.

Del Toro también habló sobre la ambición creativa y la relación inevitable entre éxito y fracaso. Para él, aspirar a grandes proyectos implica aceptar el riesgo.

Guillermo Del Toro está dispuesto
Guillermo Del Toro está dispuesto a asumir grandes proyectos sin importar el fracaso. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

“No se trata del tamaño de la pantalla, sino del tamaño de la idea. La ambición incluye el fracaso; están uno al lado del otro. No hay números en la puerta. Vas a golpearla y se va a abrir, y puede ser la supermodelo de tus sueños o tu mamá con ruleros”, señaló.

La metáfora, tan humorística como honesta, sintetiza su defensa de la incertidumbre como parte esencial del proceso creativo.

