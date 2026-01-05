“Purple Rain” de Prince guarda un profundo secreto en el épico final de ‘Stranger Things’: “Necesitábamos una canción épica”

“Stranger Things” logró que “Purple Rain” de Prince sonara por primera vez fuera de su película original tras 40 años, marcando un hito en la televisión (Netflix/Shutterstock)

Durante la última temporada de Stranger Things, dos canciones emblemáticas de Prince ocuparon un lugar central en el episodio final. Fue un hecho inédito en la historia de la televisión: desde 1984, “Purple Rain” no había sido licenciada para ninguna producción fuera de la película original.

ALERTA DE SPOILERS

En el desenlace, el grupo de Hawkins desarrolló una estrategia para enfrentar a Henry Creel/Vecna, que incluyó la colocación de explosivos en el Upside Down para cerrar la conexión con la Tierra.

Murray Bauman programó la detonación para que ocurriera tras reproducir varias canciones del álbum Purple Rain en un tocadiscos.

Durante la huida hacia el portal, sonó el sexto tema del disco, “When Doves Cry”, acompañando el desplazamiento del grupo.

El momento más emotivo se produjo cuando Mike vio a Eleven en el portal, lista para sacrificarse y evitar que el mal regresara al mundo real.

El episodio final de la serie incluyó las canciones que fueron fundamentales en la emotiva batalla en el Upside Down (Netflix)

La serie utilizó “Purple Rain” como fondo para una secuencia que recorría la historia de ambos personajes desde la primera temporada.

El sentido de la canción se vincula con esa escena, pues Prince explicó que “cuando hay sangre en el cielo… rojo y azul = púrpura. Purple Rain se refiere al fin del mundo y a estar con la persona que amas, dejando que tu fe o Dios te guíen a través de la lluvia púrpura”.

La acción de Eleven, quien opta por permanecer en la brecha y, aparentemente, desaparecer, coincide con la atmósfera de un amor que persiste incluso ante el final, mientras Mike mantiene la esperanza de que ella siga viva, aunque no pueda comprobarlo.

Es claro que la selección de estas canciones tuvo un trasfondo preciso. Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, sabían la importancia de conseguir la autorización para incluir el tema, ya que el patrimonio de Prince en raras ocasiones permite la licencia de la canción fuera de la película original.

Uno de los temas de Prince se escucha cuando Eleven se despide de Mike antes de sacrificarse para desaparecer junto al Upside Down (Netflix)

Ross Duffer detalló en una entrevista con la plataforma de Netflix: “Una vez que ideamos que el disco sería el detonador de la bomba, supimos que necesitábamos una canción épica, y se barajaron muchas ideas. Creo que no hay nada más épico que Prince”.

“Lo emocionante es que simplemente no se ha usado. El patrimonio de Prince generalmente no permite que esa canción se licencie fuera de la película Purple Rain”, afirmó en la misma declaración.

El éxito de la cuarta temporada, con la recuperación de “Running Up That Hill (A Deal with God)” de Kate Bush y el aumento exponencial de su popularidad, habría llevado al patrimonio de Prince a considerar esta nueva apertura.

El valor de acercar clásicos musicales a nuevas generaciones se manifestó en las cifras. Según datos de la industria, las reproducciones de “Purple Rain” en Spotify aumentaron un 243%, con un incremento del 577% entre la Generación Z.

El patrimonio de Prince permitió excepcionales licencias para "Stranger Things", lo que resalta la exclusividad de usar "Purple Rain" fuera del filme original (AP Photo/Kevork Djansezian)

“When Doves Cry” tuvo un crecimiento del 200% en escuchas globales y la discografía completa de Prince subió un 190% (88% entre la Generación Z).

Purple Rain, el sexto álbum de estudio de Prince, salió a la venta el 25 de junio de 1984 y se convirtió en uno de los discos más influyentes de la década. En este trabajo, Prince consiguió un equilibrio entre funk, rock, pop y R&B, e incluyó por primera vez a su banda The Revolution en los créditos principales.

El disco contiene éxitos como “When Doves Cry”, “Let’s Go Crazy”, “I Would Die 4 U” y la canción que da título al álbum.

Su producción destaca por la combinación de guitarras eléctricas y sintetizadores, letras provocadoras y una energía que definió el sonido de la época.

El disco vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo y obtuvo dos premios Grammy y un Oscar a Mejor Banda Sonora Original.

La película, dirigida por Albert Magnoli en 1984, narra la vida semiautobiográfica de Prince como 'The Kid', joven músico de Minneapolis enfrentando desafíos familiares (Moviestore/Shutterstock)

La película Purple Rain, estrenada en julio de 1984 bajo la dirección de Albert Magnoli, es una obra semiautobiográfica protagonizada por el propio Prince.

La historia sigue a “The Kid”, un joven músico de Minneapolis que enfrenta conflictos familiares y rivalidades dentro de la escena musical local.