Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones de Año Nuevo, pero hicimos una: yo iba a sacar por primera vez mi licencia”

Macaulay Culkin revela que nunca obtuvo una licencia de conducir a sus 45 años, sorprendiendo a sus seguidores y medios (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor Macaulay Culkin, conocido en todo el mundo por su interpretación de Kevin McCallister en Home Alone, admitió recientemente que, a sus 45 años, nunca ha tenido una licencia de conducir.

Durante una entrevista para Wired, difundida por Complex, explicó que esta decisión se remonta a su juventud en Nueva York, donde conducir no era una necesidad en su día a día.

Incluso después de mudarse, Culkin reconoce que no sintió la urgencia de obtener el permiso, un detalle que, en el contexto del aniversario número 35 de su película más célebre, aún genera curiosidad entre el público.

Una promesa particular de Año Nuevo

Culkin y Brenda Song establecieron una promesa de Año Nuevo: él intentaría sacar la licencia y ella contrataría una planificadora de bodas (REUTERS/Danny Moloshok)

La falta de licencia de Culkin tiene matices además de su vida en Nueva York. El propio actor comentó sobre el tema al compartir una anécdota con su pareja, Brenda Song.

Ambos establecieron una promesa de Año Nuevo fuera de lo común: mientras Culkin se comprometía a tramitar su licencia de conducir, Song planeaba contratar a una organizadora para su boda.

“Nunca hacemos resoluciones de Año Nuevo. Hicimos una: yo iba a sacar mi licencia de conducir y ella iba a contratar a una planificadora de bodas. No estamos casados. Y sí, todavía no conduzco”, relató Culkin, según Complex. Estos detalles reflejan la complicidad y naturalidad con la que la pareja aborda sus acuerdos personales.

Curiosidades sobre su vida y legado

El nombre legal completo de Macaulay Culkin es Macaulay Macaulay Culkin Culkin, una curiosidad que el actor comparte con humor (Foto: Archivo)

Durante esa entrevista, el actor respondió preguntas sobre aspectos poco conocidos de su vida. Entre las curiosidades, reveló que su nombre legal completo es Macaulay Macaulay Culkin Culkin, una peculiaridad que le da pie a bromear diciendo que “Macaulay Culkin es mi segundo nombre”.

La elección responde al deseo de tener algo distintivo y, como reconoció, fue nombrado en honor al historiador Lord Thomas Babington Macaulay.

Además, Culkin evocó su paso por el ballet al recordar su experiencia interpretando el papel de príncipe en la producción de El Cascanueces. Estas revelaciones, citadas por Complex, muestran una faceta desenfadada del actor, alejada de la imagen que muchos aún asocian a su niñez en el mundo del cine.

La percepción de sus hijos y la fama

Culkin y Song son padres de Dakota y Carson, quienes aún no reconocen a su padre como el icónico Kevin de Home Alone (REUTERS/Mario Anzuoni)

El tema familiar también emergió durante la conversación. Culkin y Song son padres de dos hijos, Dakota, de cuatro años, y Carson, de tres.

El actor relató que los pequeños todavía no logran asociar a su padre con el icónico personaje de Kevin en Home Alone: “Ellos no tienen idea de que soy yo. Ven Home Alone y dicen: ‘Ese es Kevin’”, aseguró Culkin durante una intervención en el pódcast On Film…With Kevin McCarthy, según Complex.

El intérprete recordó además una situación graciosa: su hijo mayor, al ver una fotografía antigua, comentó sobre el parecido con Kevin, pero seguía sin identificar a su propio padre en la imagen.

Reencuentro con el legado de “Home Alone”

El aniversario 35 de Home Alone renueva el interés en la figura de Macaulay Culkin y su impacto en la cultura popular

La celebración del aniversario 35 de Home Alone, estrenada en 1990, renovó el interés en la figura de Culkin y el impacto de la película en la cultura popular. El filme supuso su gran consagración y lo convirtió en un referente para varias generaciones.

A pesar de la evolución en su vida personal y en su carrera, Culkin continúa siendo recordado por los fanáticos de todo el mundo gracias a su papel en la saga, mientras en su propia casa, sus hijos disfrutan de la cinta sin darse cuenta de que el niño protagonista es, en realidad, su padre.

La distancia entre la repercusión pública de Culkin y la perspectiva de sus hijos añade una nota irónica a su historia: mientras millones lo reconocen como Kevin, en el ámbito familiar, la magia de la ficción sigue intacta para los más pequeños.