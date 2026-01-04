Jesy Nelson, exintegrante de Little Mix, reveló que sus hijas fueron diagnosticadas con atrofia muscular

Ocean Jade y Story Monroe fueron diagnosticadas con Atrofia Muscular Espinal tipo 1, una enfermedad genética que afecta gravemente los músculos (REUTERS/Instagram/@jesynelson)

Al compartir el diagnóstico de sus hijas gemelas, Jesy Nelson puso el foco en la detección temprana de enfermedades genéticas en recién nacidos.

En un video difundido a través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Little Mix expuso que Ocean Jade y Story Monroe Nelson-Foster fueron diagnosticadas con Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 1, una condición que describió como “la enfermedad muscular más grave que puede afectar a un bebé”.

Tanto Nelson como su pareja, el músico Zion Foster, notaron que sus hijas, nacidas prematuramente a las 31 semanas en mayo de 2025, tenían una movilidad reducida en las piernas y dificultades para alimentarse.

“Después de los tres, cuatro meses más agotadores y de incontables citas médicas, las niñas han sido diagnosticadas con una enfermedad muscular severa llamada AME tipo 1”, relató la cantante británica, quien explicó que la enfermedad afecta “cada músculo del cuerpo, hasta piernas, brazos, respiración y deglución”.

Zion Foster acompaña a Jesy Nelson con mensajes de amor y fortaleza, mostrando el valor del apoyo familiar en situaciones difíciles (Instagram/@jesynelson)

Según su testimonio, recibieron la información de que la expectativa de vida, si no reciben tratamiento, no supera los dos años.

En el hospital, los médicos informaron a la familia que las pequeñas “probablemente nunca podrán caminar” y “posiblemente nunca recuperen la fuerza en el cuello”, lo que implica una discapacidad física.

“Nos dijeron que lo mejor que podemos hacer es iniciar el tratamiento cuanto antes y esperar lo mejor”, señaló.

Tras el diagnóstico, Nelson empezó a desempeñar tareas similares a las de una enfermera en el hogar.

“En el lapso de dos semanas desde que recibimos el diagnóstico, he tenido que ponerlas en máquinas de respiración y realizar tareas que ninguna madre debería tener que hacerle a su hijo”, detalló, además de mostrar su agradecimiento por el acceso al tratamiento: “Si no lo reciben, morirán”.

El anuncio de Jesy Nelson sobre la condición de sus hijas generó un fuerte impacto en sus seguidores y la comunidad artística (REUTERS/Henry Nicholls)

Entre las opciones terapéuticas se encuentra Zolgensma, autorizado en 2021 por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS).

Según cifras de la BBC, este medicamento introduce una copia sana del gen dañado y su eficacia depende de la rapidez con la que se administre, ya que el daño al sistema nervioso puede ocurrir de forma irreversible.

Nelson insistió en la importancia de actuar sin demoras: “El tiempo es esencial para el diagnóstico y el tratamiento que puede salvar la vida de un bebé”.

En el Reino Unido, la detección de la AME está limitada a recién nacidos con hermanos diagnosticados previamente, aunque la organización SMA UK solicita que la enfermedad se incluya en las pruebas de sangre ya existentes para otras diez condiciones raras.

El acceso temprano al tratamiento innovador Zolgensma ofrece una esperanza crucial para el futuro de las hijas de Jesy Nelson (Instagram/@jesynelson)

En 2024 se estima que 47 bebés nacieron con AME en el país y cerca de una de cada 40 personas porta el gen alterado que origina la enfermedad, reportó la BBC.

Jesy Nelson, quien dejó Little Mix hace cinco años y ha desplegado su carrera como solista desde entonces, mencionó que la maternidad le permitió sentirse “más orgullosa que nunca” de su cuerpo y que los últimos meses han sido “el período más desgarrador” de su vida.

“Siento que estoy de luto por la vida que pensaba tener con mis hijas”, admitió en la reciente comunicación con sus seguidores.

Pese a las dificultades, reafirmó su convicción de que “con la ayuda adecuada, mis niñas lucharán contra esto y desafiarán todas las probabilidades”.

Por su parte, su pareja Zion Foster difundió una imagen sonriente de las gemelas con el mensaje: “Sigo sonriendo a pesar de todos los desafíos. Papá las quiere mucho”.

La salida de Jesy Nelson de Little Mix marcó el inicio de una nueva etapa personal, priorizando su salud mental y bienestar (EFE/Miguel Toña)

En diciembre de 2020, Nelson anunció su salida de Little Mix luego de nueve años como integrante del grupo británico.

La artista atribuyó su decisión al impacto de la presión mediática en su salud mental y expresó la necesidad de priorizar su bienestar personal. Tras su partida, la relación con las otras integrantes se distanció y actualmente no mantienen contacto.